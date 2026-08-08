Стало известно о возможном возвращении основателя «Мумий Тролля» в Россию
Продюсер Рудченко: Илья Лагутенко может вернуться в РФ из-за финансовых потерь
Продюсер Павел Рудченко допустил, что лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко может вернуться в Россию из Лос-Анджелеса. Павел заявил, что после публикации антивоенного хештега и переезда на Запад у музыканта образовалась финансовая брешь из-за сгоревшего особняка.
В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что американский тур вряд ли покроет эти потери, поэтому артист, вероятно, захочет напомнить о себе в России. Рудченко отметил, что тур по США носит разовый характер, а регулярные выступления релокантов ограничены по аудитории, а заработки могут оказаться скромными.
«Отчасти Лагутенко может залатать финансовую дыру туром, но я вполне рассматриваю вариант, что он может вернуться в нашу страну, это дело времени. Тем более что монетизацию за прослушивания и продажу мерча он не прекратил. Жить на пределе финансовых возможностей долго у него не будет желания», — подчеркнул продюсер.Однако медиаэксперт заявил: даже при возвращении аудитория может не принять артиста. Публика помнит, что музыкант покинул Россию в трудное время и не поддержал её.