Стало известно о возможном возвращении основателя «Мумий Тролля» в Россию

08 августа 2026, 18:59

Продюсер Рудченко: Илья Лагутенко может вернуться в РФ из-за финансовых потерь

Илья Лагутенко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Продюсер Павел Рудченко допустил, что лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко может вернуться в Россию из Лос-Анджелеса. Павел заявил, что после публикации антивоенного хештега и переезда на Запад у музыканта образовалась финансовая брешь из-за сгоревшего особняка.





В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что американский тур вряд ли покроет эти потери, поэтому артист, вероятно, захочет напомнить о себе в России. Рудченко отметил, что тур по США носит разовый характер, а регулярные выступления релокантов ограничены по аудитории, а заработки могут оказаться скромными.

«Отчасти Лагутенко может залатать финансовую дыру туром, но я вполне рассматриваю вариант, что он может вернуться в нашу страну, это дело времени. Тем более что монетизацию за прослушивания и продажу мерча он не прекратил. Жить на пределе финансовых возможностей долго у него не будет желания», — подчеркнул продюсер.