«Часть меня ушла с тобой»: Дочь Снуп Догга превратила прощание с умершей 10-месячной дочерью в вечеринку — фото
Дочь знаменитого рэпера Снуп Догга Кори Бродус поделилась в личном блоге кадрами с церемонии прощания со своей десятимесячной дочерью, которая скончалась несколько дней назад.
Прощание прошло без привычных для таких моментов рыданий. Родные и близкие проводили малышку в последний путь с улыбками, стараясь сохранить светлую атмосферу.
По словам Кори, девочка родилась глубоко недоношенной и с первых дней жизни находилась в больнице. Врачи поддерживали её состояние с помощью специального оборудования.
Некоторое время казалось, что всё налаживается. Коди окрепла и готовилась к выписке. Однако спустя несколько дней её не стало. Мать тяжело переживает утрату и признаётся, что до сих пор не может прийти в себя.
«Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь», — написала Кори под снимками с похорон.
Траурную церемонию Кори оформила как особое, почти праздничное прощание, назвав его «прибытие Коди на небеса». Подписчики не стали критиковать такой формат — напротив, многие поддержали девушку, выразили соболезнования и пожелали малышке покоя.