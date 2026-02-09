«Часть меня ушла с тобой»: Дочь Снуп Догга превратила прощание с умершей 10-месячной дочерью в вечеринку — фото

09 февраля 2026, 22:16

Кори Бродус превратила прощание с умершей 10-месячной дочерью в вечеринку

Кори Бродус (Фото: Instagram*/princessbroadus)

Дочь знаменитого рэпера Снуп Догга Кори Бродус поделилась в личном блоге кадрами с церемонии прощания со своей десятимесячной дочерью, которая скончалась несколько дней назад.





Прощание прошло без привычных для таких моментов рыданий. Родные и близкие проводили малышку в последний путь с улыбками, стараясь сохранить светлую атмосферу.



Фото: Instagram*/princessbroadus

По словам Кори, девочка родилась глубоко недоношенной и с первых дней жизни находилась в больнице. Врачи поддерживали её состояние с помощью специального оборудования.



Фото: Instagram*/princessbroadus Некоторое время казалось, что всё налаживается. Коди окрепла и готовилась к выписке. Однако спустя несколько дней её не стало. Мать тяжело переживает утрату и признаётся, что до сих пор не может прийти в себя.





«Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь», — написала Кори под снимками с похорон.