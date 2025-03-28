Дочь юмориста Михаила Задорнова выложила снимок с мужем-ливанцем

Елена Задорнова (Фото: Instagram*/jzadornova)
Дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена выложила в соцсети фотографию с мужем-ливанцем. Родственница знаменитости запечатлена с супругом Али Тартуси на Мальте.
Пара познакомилась в Париже и зарегистрировала отношения в 2021 году. Художница не афиширует свою личную жизнь. То что у Елены Задорновой двое детей стало известно только летом 2023 года. В декабре того же года она назвала себя «трижды матерью». Позже пояснила, что они с Тартуси воспитывают троих девочек.
Фото: Instagram*/jzadornova
Михаила Задорнова не стало на 70-жизни году 10 ноября 2017 года. У артиста был рак мозга. Ранее стало известно, кто из российских звезд показал неудачную фотографию.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/jzadornova
Михаила Задорнова не стало на 70-жизни году 10 ноября 2017 года. У артиста был рак мозга. Ранее стало известно, кто из российских звезд показал неудачную фотографию.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов