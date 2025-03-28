Покинувшую Россию бывшую жену Епифанцева обвинили в шантаже

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Бывшую супругу Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую друг-художник обвинил в шантаже и манипуляциях, сообщает портал «Страсти».
Напомним, Кузьмич прославился в 2024 году своими скандальными акциями. Анастасия, покинувшая Россию, поддерживала его, хотя сам Алексей этого просил.
Он заявил, что экс-жена Владимира Епифанцева подталкивала его к провокационным поступкам ради своего проекта.
Получив отказ, Веденская начала шантажировать своего приятеля и распространять про него различные слухи. Тогда Кузьмич принял решение больше не работать с ней и запретил женщине использовать любые материалы с его участием.
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Он заявил, что экс-жена Владимира Епифанцева подталкивала его к провокационным поступкам ради своего проекта.
«Режиссер очень просил, чтобы я сделал что-нибудь великое для фильма, ну или новую акцию, после которой, желательно, конечно, чтобы возникли тюрьма или депортация», — рассказал Кузьмич.
Получив отказ, Веденская начала шантажировать своего приятеля и распространять про него различные слухи. Тогда Кузьмич принял решение больше не работать с ней и запретил женщине использовать любые материалы с его участием.
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Элина Позднякова