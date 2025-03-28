Короткий брак с Варущенко и роман с Кузнецовым: почему Алена Коломина развелась с мужем и какой для нее идеальный мужчина

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)
Алена Коломина — актриса театра и кино, на счету которой более 70 ролей в фильмах и сериалах. Однако за кулисами её успешной карьеры скрываются непростые жизненные испытания. В её личной жизни были и счастливые моменты, и непростые расставания. 28 марта актрисе исполняется 38 лет, и «Радио 1» расскажет о её коротком браке, романе с Кириллом Кузнецовым, причинах расставаний и надеждах на будущее.
Детство Алены Коломиной и ее путь к сцене
Будущая звезда сериалов «Березка» и «Смерш. Новое» родилась 28 марта 1987 года в Ворошиловграде. Её родители были далеки от мира искусства: отец работал на аккумуляторном заводе, а мама была товароведом. Однако Алена с детства тянулась к творчеству.
Сначала её увлекала акробатика, затем она занялась прыжками в воду и даже стала мастером спорта. Но любовь к сцене пересилила — она посещала театральную студию «МЭТЛУГ», участвовала в постановках «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес» и в итоге решила посвятить себя актёрской профессии.
Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)
Личная жизнь Алены Коломиной
Короткий брак: сказка без счастливого конца
Алена познакомилась с актёром Алексеем Варущенко на пробах. Между ними сразу возникла искра, и их роман развивался стремительно. Алексей быстро сделал предложение, и они поженились.
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Вскоре родились дети: в 2014 году сын Петр, а в 2017 году дочь Нина. Но даже рождение детей не смогло сохранить их семью. Постепенно чувства угасли, уступив место разногласиям. Несмотря на развод, у них остались тёплые воспоминания и, главное, неразрывная связь — общие дети.
Почему Коломина и Варущенко развелись
Одной из причин разрыва стала профессиональная ревность. Карьера Алены стремительно шла вверх, её активно приглашали в кино и сериалы, а у Алексея были в основном второстепенные роли. Он добился успеха в театре, но избегал просмотра работ супруги. Это недопонимание повлияло на их отношения и привело к расставанию.
«Когда я начала активно сниматься, почувствовала со стороны Алексея профессиональную ревность: он не смотрел мои работы, ему это было сложно. Хотя, с другой стороны, у него были достойные роли в театре», — поделилась актриса.
Несмотря на это, бывшие супруги сумели сохранить уважение друг к другу ради детей.
Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)
Алена и Алексей смогли наладить дружеские отношения. Они ставят на первое место интересы Петра и Нины. Алексей активно участвует в воспитании детей, а иногда они даже проводят время всей семьёй — вместе гуляют или отдыхают, создавая уютную атмосферу для детей.
Роман Алены Коломиной с Кириллом Кузнецовым
После развода Коломина закрутила роман с актёром Кириллом Кузнецовым. Их отношения выглядели идеальными: романтические фото в соцсетях, совместные прогулки, знакомство Кирилла с детьми Алены. Многие верили, что этот союз приведёт к созданию новой семьи.
Однако жизнь внесла свои коррективы. Работа заставляла их часто находиться в разных городах, а разлуки со временем разрушили отношения. Алена призналась, что «жизнь в разных городах слишком затянулась», и это стало главной причиной расставания.
Несмотря на разрыв, актриса не теряет веру в любовь и сосредоточилась на детях и карьере.
Чего Коломина ждёт от будущего избранника
Алена мечтает о мужчине, с которым сможет чувствовать себя слабой и защищённой. Для неё важно, чтобы рядом был надёжный и заботливый человек, который сможет не только построить с ней отношения, но и найти общий язык с её детьми.
Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)
Также ей важна эмоциональная близость. Она ценит мужчин, которые умеют открыто говорить о своих чувствах, любят обсуждать впечатления, ходить в театр и кино, а главное — проявляют любовь не только словами, но и поступками.
«Устала я немного сама решать все проблемы. Мне нужна забота. Хочется ощущать себя защищенной, побыть слабой рядом с сильным, надежным мужчиной. Но все сложнее, когда у тебя двое детей. Просто так кого-то не приведешь и размениваться на несерьезные интрижки не будешь», — рассказала Коломина.
Чем сейчас занимается Алена Коломина
Актриса активно снимается в кино и играет в театре. В 2023 году вышли фильмы с её участием: «Качели под куполом», «Гид и большие соблазны», «Счастье не за горами», «Загадка Евклида», «Загадка Римана», «Загадка Ферма»;, «Загадка Монти Холла».
Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)
А в 2024 году зрители увидели её в сериале «Зло», а также в грядущих проектах: «Загадка Сангаку», «Немезида», «Старушки в бегах — 3», «Чары любви», «Загадка Эйлера».
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