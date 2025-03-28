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Короткий брак с Варущенко и роман с Кузнецовым: почему Алена Коломина развелась с мужем и какой для нее идеальный мужчина

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена Коломина — актриса театра и кино, на счету которой более 70 ролей в фильмах и сериалах. Однако за кулисами её успешной карьеры скрываются непростые жизненные испытания. В её личной жизни были и счастливые моменты, и непростые расставания. 28 марта актрисе исполняется 38 лет, и «Радио 1» расскажет о её коротком браке, романе с Кириллом Кузнецовым, причинах расставаний и надеждах на будущее.

Детство Алены Коломиной и ее путь к сцене


Будущая звезда сериалов «Березка» и «Смерш. Новое» родилась 28 марта 1987 года в Ворошиловграде. Её родители были далеки от мира искусства: отец работал на аккумуляторном заводе, а мама была товароведом. Однако Алена с детства тянулась к творчеству.

Сначала её увлекала акробатика, затем она занялась прыжками в воду и даже стала мастером спорта. Но любовь к сцене пересилила — она посещала театральную студию «МЭТЛУГ», участвовала в постановках «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес» и в итоге решила посвятить себя актёрской профессии.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Личная жизнь Алены Коломиной


Короткий брак: сказка без счастливого конца


Алена познакомилась с актёром Алексеем Варущенко на пробах. Между ними сразу возникла искра, и их роман развивался стремительно. Алексей быстро сделал предложение, и они поженились.

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Вскоре родились дети: в 2014 году сын Петр, а в 2017 году дочь Нина. Но даже рождение детей не смогло сохранить их семью. Постепенно чувства угасли, уступив место разногласиям. Несмотря на развод, у них остались тёплые воспоминания и, главное, неразрывная связь — общие дети.

Почему Коломина и Варущенко развелись


Одной из причин разрыва стала профессиональная ревность. Карьера Алены стремительно шла вверх, её активно приглашали в кино и сериалы, а у Алексея были в основном второстепенные роли. Он добился успеха в театре, но избегал просмотра работ супруги. Это недопонимание повлияло на их отношения и привело к расставанию.

«Когда я начала активно сниматься, почувствовала со стороны Алексея профессиональную ревность: он не смотрел мои работы, ему это было сложно. Хотя, с другой стороны, у него были достойные роли в театре», — поделилась актриса.

Несмотря на это, бывшие супруги сумели сохранить уважение друг к другу ради детей.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена и Алексей смогли наладить дружеские отношения. Они ставят на первое место интересы Петра и Нины. Алексей активно участвует в воспитании детей, а иногда они даже проводят время всей семьёй — вместе гуляют или отдыхают, создавая уютную атмосферу для детей.

Роман Алены Коломиной с Кириллом Кузнецовым


После развода Коломина закрутила роман с актёром Кириллом Кузнецовым. Их отношения выглядели идеальными: романтические фото в соцсетях, совместные прогулки, знакомство Кирилла с детьми Алены. Многие верили, что этот союз приведёт к созданию новой семьи.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Работа заставляла их часто находиться в разных городах, а разлуки со временем разрушили отношения. Алена призналась, что «жизнь в разных городах слишком затянулась», и это стало главной причиной расставания.

Несмотря на разрыв, актриса не теряет веру в любовь и сосредоточилась на детях и карьере.

Чего Коломина ждёт от будущего избранника


Алена мечтает о мужчине, с которым сможет чувствовать себя слабой и защищённой. Для неё важно, чтобы рядом был надёжный и заботливый человек, который сможет не только построить с ней отношения, но и найти общий язык с её детьми.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Также ей важна эмоциональная близость. Она ценит мужчин, которые умеют открыто говорить о своих чувствах, любят обсуждать впечатления, ходить в театр и кино, а главное — проявляют любовь не только словами, но и поступками.

«Устала я немного сама решать все проблемы. Мне нужна забота. Хочется ощущать себя защищенной, побыть слабой рядом с сильным, надежным мужчиной. Но все сложнее, когда у тебя двое детей. Просто так кого-то не приведешь и размениваться на несерьезные интрижки не будешь», — рассказала Коломина.

Чем сейчас занимается Алена Коломина


Актриса активно снимается в кино и играет в театре. В 2023 году вышли фильмы с её участием: «Качели под куполом», «Гид и большие соблазны», «Счастье не за горами», «Загадка Евклида», «Загадка Римана», «Загадка Ферма»;, «Загадка Монти Холла».

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

А в 2024 году зрители увидели её в сериале «Зло», а также в грядущих проектах: «Загадка Сангаку», «Немезида», «Старушки в бегах — 3», «Чары любви», «Загадка Эйлера».

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«Я не изменял жене»: тайна рождения внебрачного сына Бедроса Киркорова, который объявился на похоронах отца
28 марта 2025, 15:38

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетили многие российские знаменитости. Проводить народного артиста России в последний путь приехал и продюсер Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном эстрадного исполнителя. Это событие заставило многих задуматься о тайнах, которые скрывает семья Киркоровых. Подробности – в материале «Радио 1».

«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца

Александр Матвеев, который на протяжении многих лет утверждает, что он является внебрачным сыном Бедроса Киркорова, на похоронах сделал громкое заявление. Он сообщил, что предчувствовал смерть своего «отца». Уход Бедроса Киркорова потряс многих. Несмотря на его преклонный возраст и длительную болезнь, артист не жаловался на здоровье и оставался полным надежд на выздоровление. Однако 18 марта он ушёл из жизни. На похоронах присутствовало множество известных личностей, и никто не ожидал, что произойдет что-то необычное. Тем не менее, неожиданностью стало появление человека, который много лет заявлял о своем статусе внебрачного сына Бедроса.

Он пришёл на прощание и произнёс предсказательную речь, рассказав, что всего за несколько дней до трагедии встречался с Бедросом и чувствовал нечто странное. Внутренний голос словно шептал ему, что встреча с «отцом» больше никогда не состоится. Пересматривая архивные записи артиста, включая их совместные моменты, он вдруг осознал — скоро Киркорова не станет. Всего через несколько дней после этого он ушёл из жизни.

Александр Матвеев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Кто такой Александр Матвеев?

Матвеев родился в Тульской области и с ранних лет мечтал о сцене. Путь к успеху оказался непростым. После окончания школы он переехал в Москву, где поступил в институт культуры и искусств. Начав карьеру как пародист и певец, он также подрабатывал ведущим на различных мероприятиях. Некоторое время выступал в группе «Экс-ББ», но затем решил сосредоточиться на сольной карьере.

Имя Матвеева время от времени появлялось в прессе, но настоящая известность пришла к нему после громкого заявления о том, что он является внебрачным сыном Киркорова. Как рассказывает сам Александр, эту историю ему поведала его мать. Она сообщила, что много лет назад у неё был бурный роман с Бедросом во время его гастролей в Сочи. По её словам, именно после этой связи он и появился на свет.

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Тайны Бедроса Киркорова

Не остался в стороне и Бедрос Киркоров, который при жизни опроверг все слухи, назвав их грязными, оскорбительными и безосновательными. Артист подчеркнул, что в то время был женат на своей первой супруге, которую очень любил и ни разу ей не изменял. Он даже не подозревал о существовании Александра до тех пор, пока тот не начал делать свои странные публичные заявления.

«Во-первых, я не знаком с этим человеком. Во-вторых, в Сочи я встретил свою жену Викторию, и у меня не было других романов в этом городе. Я любил только одну женщину. Я не изменял своей жене и не имел никаких связей на стороне. Полагаю, этот парень пытается привлечь внимание к себе, используя известную фамилию. Мне уже много раз звонили из телевизионных программ с предложением пройти ДНК-тест. Такие разговоры оскорбляют память моей жены», — настаивал Бедрос.

Могила Бедроса Киркорова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Матвеев продолжал настаивать на своём, даже предлагая артисту пройти тест на ДНК, чтобы окончательно разрешить этот вопрос. Однако по каким-то причинам тест так и не был проведён. Неясно, боялся ли Матвеев узнать правду или ему просто что-то помешало. На эти вопросы до сих пор нет ответов.

Однако общественность подозревает: у Бедроса действительно могут быть свои тайны. Иначе как объяснить то, Филипп дарил Александру свою одежду, а сам Бедрос даже выступал с ним на одной сцене.

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«У меня нет нужды "вытягивать" ноги»: Рудковская ответила хейтерам после обвинения в фотошопе
Яна Рудковская заявила, что у нее нет необходимости пользоваться фотошопом
28 марта 2025, 15:22

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике с отдыха, а хейтеры обвинили ее в том, что она приукрасила свои ноги с помощью фотошопа.
Сейчас Рудковская вместе с супругом и детьми отдыхает на Мальдивах откуда с удовольствием делится с подписчиками фотографиями, на которых позирует в различных купальниках и демонстрирует свою прекрасную фигуру.

Поклонники Рудковской написали ей множество комплиментов, но нашлись и те, кто разглядел фотошоп на фото женщины. Так, хейтеры посчитали, что Яна вытянула себе ноги с помощью редактора для снимков.

«У меня нет нужды "вытягивать" ноги"», — ответила Рудковская недоброжелателям.

Напомним, в марте женщине исполнилось 50 лет.

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Развод спустя 22 года и суды: как живет звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, слухи о романе с Михалковой
28 марта 2025, 14:59

Дмитрий Брекоткин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Брекоткин — один из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени», отмечает 55-летие 28 марта 2025 года. «Радио 1» расскажет, как складывалась его карьера, что стало причиной развода после 22 лет брака и в каком конфликте оказался замешан артист.

Детство и юность Дмитрия Брекоткина


Будущий юморист родился 28 марта 1970 года в Свердловске в семье инженера и медика. С детства он увлекался рисованием и спортом — пробовал себя в ориентировании, плавании, бадминтоне и лыжах. Однако долго задерживаться в одной секции не мог — каждые полгода менял увлечения.

Единственным стабильным занятием стало самбо: в пятый класс Дмитрий пошёл с твёрдым намерением научиться давать отпор дворовым хулиганам. В результате он не только получил разряд кандидата в мастера спорта, но и стал одним из самых задиристых мальчишек школы.

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Параллельно у Брекоткина начал проявляться актёрский талант. Он участвовал в школьных спектаклях. Интересно, что в 15 лет совершенно случайно попал в кино — его можно увидеть в фильме «Железное поле» Свердловской киностудии: съемочной команде нужны были школьники, и они выбрали в класс, в котором и учился Брекоткин.

Однако о сцене Дмитрий всерьёз не думал и после школы поступил в Уральский политехнический институт на механико-машиностроительный факультет. Но доучиться так и не смог: после первого курса его призвали в армию, и два года он служил в танковых войсках в Восточной Германии.

Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

Вернувшись домой, Брекоткин попытался продолжить учёбу, но быстро понял, что строительство привлекает его больше. Он оставил ВУЗ и устроился на стройку, где прошёл путь от помощника штукатура до мастера строительно-монтажных работ.

Как Брекоткин попал в «Уральские пельмени»


Будучи студентом, Дмитрий попал в стройотряд «Эдельвейс», где познакомился с будущими коллегами по юмористическому цеху — Сергеем Ершовым и Дмитрием Соколовым. Они и позвали его в КВН. В 1993 году команда «Уральские пельмени» одержала первую победу на соревнованиях юридического института. В 1995 году стала чемпионом Екатеринбурга и отправилась на фестиваль КВН в Сочи.

С 1995 по 2000 год коллектив выступал в Высшей лиге и в итоге завоевал чемпионский титул. Постепенно выступления начали отнимать у Брекоткина всё больше времени, и он окончательно оставил работу на стройке.

После победы в КВН комики появились в шоу «Шоу Ньюs», а в 2011 году запустили проект «Уральские пельмени» на СТС, который выходит до сих пор.

Фото: Instagram* / @isaevsergey

Личная жизнь Дмитрия Брекоткина: развод после 22 лет брака


Со своей первой женой Екатериной Дмитрий познакомился ещё в стройотряде. Их свадьба состоялась в 1995 году, а свидетелем был Андрей Рожков. В браке родились две дочери: Анастасия (1997), которая стала инженером и Елизавета (2004) — она занималась художественной гимнастикой.

Хотя казалось, что этот брак продлится всю жизнь, в 2017 году супруги развелись. По словам друзей артиста, причиной стало отдаление из-за постоянных гастролей Брекоткина. Кроме того, артисту постоянно приписывали роман с коллегой по «пельменям» Юлией Михалковой.

«Да с кем только не приписывали связь! Больше всех "пострадал", конечно, Дима Брекоткин! Я могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой. Но! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями», — рассказала Михалкова «СтарХиту».

Несмотря на развод, Дмитрий сохранил тёплые отношения с дочерьми, а вскоре после развода встретил новую любовь. Его избранница Олеся родила ему сына Гошу и дочь Риту. Комик признавался, что спустя годы снова ощутил себя молодым отцом и словно проживает жизнь заново.

Дмитрий Соколов, Юлия Михалкова и Дмитрий Брекоткин (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

Скандал Брекоткина с Сергеем Нетиевским


В 2015 году «Уральские пельмени» покинул директор Сергей Нетиевский. После его ухода начался громкий конфликт, связанный с финансами.

Брекоткин и его коллеги обвинили Нетиевского в несправедливом распределении доходов, утверждая, что он получал больше, чем выплачивал команде.

«Видимо, он нас не считал ни друзьями, ни соратниками. Или перестал считать таковыми в какой-то момент», — говорил комик.

Команда подала на бывшего директора в суд, обвинив его в организации несуществующего концерта в Екатеринбурге. Судебные разбирательства длились семь лет и завершились только в 2022 году.

«Была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел», — говорил Нетиевский.

За семь лет противостояния прошло около 25 судебных разбирательств, которые завершились из-за отсутствия дальнейших оснований для исков. В их числе был спор о правах на товарный знак «Уральские пельмени» и выпуски программы.

Сергей Нетиевский (фото: Instagram* / @netievskiy_official)

В итоге «Уральские пельмени» сохранили свои программы, а Нетиевскому удалось успешно защититься от ряда претензий. Однако его компании проиграли некоторые суды, из-за чего лишились возможности зарабатывать на продаже выпусков.

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Сменил фамилию и увёл чужую жену: бурный роман Александра Митта, жизнь после инсульта
28 марта 2025, 14:43

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

28 марта актеру, кинорежиссеру и сценаристу Александру Митте исполняется 92 года. На его счету немало культовых кинокартин. Сегодня большую часть времени Митта отдает воспитанию нового поколения кинематографистов и общественной деятельности.
О том, как сложилась жизнь Александра Митты, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве в семье инженера автозавода Наума Яковлевича Рабиновича и Ливши (Липы) Израилевны Каплан.

С юных лет Александр увлекался изобразительным искусством, живописью и мечтал стать художником. Стоит отметить, что юноша проявлял интерес и к кино.

После школы Рабинович поступил в художественный вуз, но спустя время был отчислен из-за несоответствия его творческих взглядов ограничениям соцреализма. После этого он продолжил обучение в Московском инженерно-строительном институте, где его наставником стал известный архитектор-конструктивист Константин Мельников. В 1955 году он успешно окончил институт, но работать по профессии не пошел.

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Опыт в художественном учебном заведении позволил Александру получать заказы на создание карикатур для журнала «Крокодил» и иллюстраций для детского журнала «Веселые картинки». Однажды редактор «Крокодила» оценил работы молодого человека, но в публикации отказал, комментируя это тем, что «Рабинович в "Крокодиле" – это уже слишком».

В 1955 году Александр Рабинович взял псевдоним Митта, выбрав его в честь древнееврейской фамилии одного из своих родственников по материнской линии, не скрывая своего еврейского происхождения. Впоследствии Митта продолжил свое образование во ВГИКе.

Карьера


Старт карьеры Александра Митты в кинематографе произошел в 1961 году. Вместе со своим однокурсником Алексеем Салтыковым он создал фильм «Друг мой, Колька!» на киностудии «Мосфильм». Основой для сценария послужила одноименная пьеса Александра Хмелика, основателя киножурнала «Ералаш». Никто не ожидал, что дипломная мелодрама о детских и школьных проблемах войдет в двадцатку наиболее популярных картин 1961 года.

Через год Митта самостоятельно выпустил картину «Без страха и упрека». Третья лента в фильмографии режиссера «Звонят, откройте дверь» в 1966 году получила главный приз Венецианского фестиваля детских фильмов — «Золотого льва святого Марка».

В 1969-м Александр впервые стал актером. Митта исполнил роль интеллектуала Владика в картине Марлена Хуциева под названием «Июльский дождь».

Затем в фильмографии режиссера последовали работы, далекие от привычной подростковой темы: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда». Следующим новым этапом в работе режиссера Митты стала музыкальная сказка-аллегория под названием «Сказка странствий», в которой главную роль сыграл Андрей Миронов.

Александр Митта (Фото: РИА Новости)

В 2000-х Александр вновь громко напомнил о себе сериалом «Граница. Таежный роман». За этот проект в 2002 году Александр Наумович получил Государственную премию Российской Федерации. Александр Митта также является автором нескольких книг. Первый его литературный труд «Витя в тигровой шкуре» появился еще в 1960 году, а вторая книга под названием «Чудо-кровать» вышла в 2015 году.

На сегодняшний день основная деятельность Митты связана с работой его киношколы. В образовательном учреждении представлены мастерские по обучению сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров и актеров.

Личная жизнь


Личную жизнь Александра Наумовича многие называют бурной и даже скандальной. Возлюбленную Лилию Майорову Митта увел из семьи. Муж Майоровой, Игорь, писал для «Правды». В жизни супругов все было хорошо, пока в издательстве не появился карикатурист Митта. Об их романе поползли слухи. Муж Лили пришел к Александру в коммуналку, чтобы «разобраться по-мужски». Однако, увидев маленькую комнату, где стояли пять столов, заваленные бумагами, и маленький продавленный диванчик, пожалел соперника. Мужчины поговорили. Муж Майоровой решил, что проблема исчезнет благодаря этому разговору. Но этого не случилось — жена окончательно ушла в коммуналку к Александру.

На протяжении нескольких лет Игорь не давал развод Лилии, хотя в это время у Митты и Майоровой уже родился сын Евгений. Младший Митта известен как художник, работы которого выставляются в частных и государственных коллекциях в России и за рубежом.

Александр Митта с супругой Лилией (Фото: РИА Новости/Александр Семенов)

Со временем пара получила квартиру на Малой Грузинской. Получить ее помог Владимир Высоцкий. В ноябре 2022 года Александр Митта овдовел.

Проблемы со здоровьем


В марте 2023 года ﻿Александр Наумович праздновал 90-летие. В начале июля появились слухи о госпитализации режиссера. Сын мэтра Евгений пояснил, что госпитализация была плановой. Несмотря на это, СМИ писали о перенесенном Миттой микроинсульте и выявленном онкологическом заболевании﻿, которое дало осложнения на внутренние органы.

В ноябре в киношколе режиссера сообщили об еще одной его госпитализации из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Митта вызвал скорую, находясь в собственной квартире. Его помощник рассказал, что у Александра наблюдалось повышение температуры. Позже в Telegram-каналах появились слухи о том, что кинодеятель перенес повторный инсульт. Эту информацию опроверг сын Евгений. По его словам, отец лег в больницу из-за имеющихся хронических заболеваний.

В конце ноября Митту перевели в обычную палату на фоне стабилизации его состояния, но уже в начале декабря его вернули в реанимацию из-за осложнений. Спустя неделю мэтра вновь направили в неврологическую палату.

Александр Митта сейчас


О выписке Александра Наумовича стало известно в марте 2024 года. Сообщалось, что он чувствует себя нормально и снова находится в окружении близких. Летом Митта был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Осенью появилась информация о том, что мэтру присвоили паллиативный статус. Режиссер якобы находился под присмотром сотрудников медицинского центра. Позже Евгений Митта назвал эти слухи «абсолютной дезинформацией» и заверил, что с его отцом все хорошо.

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«Когда продаешь свое тело, всегда есть риски»: Бородина об избитой в ОАЭ Ковальчук
Бородина высказалась об избитой в ОАЭ модели Марии Ковальчук
28 марта 2025, 13:47

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина высказалась по просьбе поклонников об инциденте, который произошел с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ.
Девушка отдыхала на так называемой «вечеринке с шкйхами», где познакомилась с двумя мужчинами. Затем она позвонила маме, сказав, что будет ночевать у знакомых в Аль Башра. У Марии был растерянный голос, что встревожило мать. После Марию Ковальчук нашли на обочине в Дубае со сломанными руками, ногами и позвоночником. Сейчас пострадавшая в больнице и не может говорить, ее состояние критическое.

«…Когда ты идешь в такую профессию и продаешь свое тело за деньги, всегда есть риски. Ты едешь домой к кому-то, сколько там будет человек и что там с тобой будут делать — никогда не угадаешь. Это всегда риск большой», — прокомментировала Бородина.
Она добавила, что никто на свете не заслуживает избиения.

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