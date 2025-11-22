«Догадайтесь, где я»: Максим Галкин* спровоцировал споры о своём местоположении

22 ноября 2025, 13:34

Видео Галкина* из пустыни вызвало предположения о его возвращении в Израиль

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* опубликовал новый ролик в своём блоге, в котором намекнул, что вернулся в Израиль.





На кадрах Галкин* в расстёгнутой белой рубашке сидит посреди пустынного пейзажа. Супруг Аллы Пугачёвой сопроводил видео короткой подписью: «Догадайтесь, где я».

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Большинство комментаторов высказали мнение, что артист вернулся в Израиль. Пользователи начали предлагать возможные локации.

«Израиль. Скорее всего Махтеш Рамон», «На святой земле», «Пустыня Негев — единственная в своём роде», «В Израиле очень много красивых мест. Это одно из них», — гласят комментарии.