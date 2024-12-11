«Он вообще женат»: как выглядит тайный муж Насти Ивлеевой и связь блогера с семьей Михалкова

Блогер Настя Ивлеева вновь оказалась в центре внимания, когда объявила о своем замужестве. Фанаты начали активно обсуждать, кто же стал ее новым избранником, и на данный момент наиболее вероятным кандидатом считается ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Что известно о возможном супруге блондинки расскажет «Радио 1».