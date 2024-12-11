«Он вообще женат»: как выглядит тайный муж Насти Ивлеевой и связь блогера с семьей Михалкова

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Блогер Настя Ивлеева вновь оказалась в центре внимания, когда объявила о своем замужестве. Фанаты начали активно обсуждать, кто же стал ее новым избранником, и на данный момент наиболее вероятным кандидатом считается ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Что известно о возможном супруге блондинки расскажет «Радио 1».
Настя Ивлеева вышла замуж
Анастасия Ивлеева (Фото: соцсети)
Первые слухи о замужестве Насти Ивлеевой появились летом 2024 года на открытии нового ресторана-лапшичной Nudles by Ivleeva. Тогда на безымянном пальце блогера заметили обручальное кольцо, но никаких комментариев от нее не последовало. Однако 10 декабря она сама сделала неожиданное заявление в своем телеграм-канале.
«Вышла замуж», — написала Ивлеева.
Вопросы о том, как, когда и за кого, оставались без ответов, но, как известно, тайное всегда становится явным. По слухам, мужем Насти стал Филипп Бегак, ведущий программы «Правила жизни». У него интересная родословная: дедушка — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.
Эту информацию подтвердила сама Настя в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик». Молодожены расписались в Мурманске 10 декабря, а затем отправились в путешествие по Заполярью.
Прошлые романы Ивлеевой
Внимательные поклонники блогера отмечают, что предыдущие отношения Ивлеевой были с мужчинами одного типажа: музыкантами с длинными волосами, которые не отличались надежностью. В числе ее бывших были Арсений Бородин из «Фабрики звёзд», Олег Майами, рэпер Элджей (первый муж Насти), а также участник шоу «Сердце Ивлеевой» и 21-летний модель Борис Махмуров.
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Сама Ивлеева не раз говорила о своем желании найти настоящего принца и быть счастливой.
Кто такой Филипп Бегак, которого считают новым мужем Ивлеевой
Филипп Бегак (Фото: соцсети)
Имя 32-летнего Филиппа Бегака стало широко известно осенью 2022 года, когда он начал вести программу «Правила жизни» на канале «Культура», заменив на этом посту покойного отца Алексея Бегака, который ушел из жизни после продолжительной болезни.
Филипп происходит из уважаемой семьи с богатой родословной. Его дедушка по материнской линии — известный советский писатель Юлиан Семёнов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны». А его бабушка Екатерина — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова.
Сразу после появления слухов о том, что Филипп Бегак стал мужем Насти Ивлеевой, многие начали углубляться в его биографию и обнаружили множество интересных фактов. Некоторые поклонники утверждают, что Филипп уже счастливо женат и воспитывает маленькую дочь Василису, которую очень любил его отец Алексей.
Однако о личной жизни Бегака известно не так много, и пока трудно сказать, является ли он холостяком или это всего лишь слухи.
Реакция на свадьбу Ивлеевой с Филиппом Бегаком
Новость о свадьбе Ивлеевой вызвала бурю эмоций в российском шоу-бизнесе. Знаменитость долгое время не была на виду, а после скандальной «голой вечеринки» ее фактически «отменили». Теперь Ивлеева не ведет эфиров, ее шоу не выходят в эфир, а публикации в соцсетях свелись к деловым темам.
«У нее всегда выбор мужиков был странным», «Настя, а почему ты держишь личность мужа в тайне?», «Он вообще-то женат вроде», — принялись обсуждать новость о бракосочетании Ивлеевой в сети.
Однако авторы телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» первыми вышли на связь с эпатажной блондинкой и лично спросили ее о том, что происходит в ее личной жизни. Как утверждает портал, Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Филиппа Бегака. Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония состоится позже.
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