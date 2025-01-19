После ДТП тело бросили на съедение собакам: сложная судьба и трагический конец актрисы из «12 стульев» Веры Ивлевой

Вера Ивлева (Фото: скриншот к/ф 12 стульев 1977г.)
Детство актрисы
Вера Кислаева (в девичестве) появилась на свет в тяжелом 1943 году в Шаховском районе Московской области. Её отец занимался сапожным ремеслом, а мать работала простой продавщицей в местном магазине. У Веры были старшие брат и сестра — Сергей и Тамара, а также брат-близнец Александр, с которым у неё были особенно тёплые отношения.
С ранних лет Вера проявляла необычайную тягу к знаниям и труду. В школе она была одной из лучших учениц, с радостью помогала родителям по дому, заботилась о домашних животных и даже доила корову. Однако, несмотря на все эти обязанности, в её душе всегда жила мечта — стать артисткой.
С ранних лет Вера и Саша проявляли интерес к искусству, выступая на сцене школьного театра. Их творческие способности и харизма были заметны всем, но родители и старшие братья не разделяли стремления близнецов к театральному мастерству. Когда Вера и Саша объявили о своем намерении поступить в театральный институт в Москве, это вызвало лишь недоумение и сопротивление.
Однако Вера и Саша не сдались. Они отправились в столицу, полные решимости покорить театральный мир, но оба провалили экзамены. Вторая попытка тоже оказалась безуспешной. С третьего раза Веру приняли в Щепкинское училище, а вот ее брату так и не удалось осуществить свою мечту. Для Александра этот провал стал сокрушительным ударом. Он не смог смириться с неудачей и вскоре покинул этот мир, оставив сестру с глубокой душевной раной.
Актриса эпизодических ролей
Вера Ивлева (Фото: скриншот «Сказка о царе Салтане»)
Однокурсники Веры Ивлевой с теплотой вспоминают, как она блистала в студенческие годы. На комедийные постановки Веры, которые актриса представляла на курсовых экзаменах, собирались полные залы. В 1967 году Ивлева с отличием окончила училище и начала театральную карьеру. В начале своей карьеры она выступала на сценах Московского областного театра имени А. Н. Островского и Театра миниатюр. Позже артистка стала частью труппы легендарного театра «Ленком», где проработала до 1995 года.
В 22 года Вера Ивлева дебютировала в кино, но её роли были настолько эпизодическими, что её имя не попало в титры. Однако уже через год ей предложили роль в фильме «Сказка о царе Салтане». И пусть эта роль вновь была эпизодической, созданный ею образ Ткачихи остается у многих в памяти до сих пор.
Вера Ивлева осознавала, что её внешность, далёкая от общепринятых канонов красоты, не позволит ей блистать в амплуа главных героинь. Она не стремилась ни к этому, ни к характерным ролям, предпочитая оставаться в тени. Скромность и нерешительность стали её проклятием в актёрской профессии: она не умела настойчиво заявлять о себе и привлекать внимание из-за чего не получила многих ролей. Но и второстепенные роли соседок, служанок, тёток Ивлева делала поистине неповторимыми и яркими.
Личная жизнь
Вера Ивлева (Фото: скриншот «Дети Дон Кихота»)
В 1969 году Вера встретила офицера Дмитрия Ивлева и вскоре вышла замуж, взяв фамилию супруга. В 1971 году у них родилась дочь Оля, но счастье оказалось недолгим. Дмитрий требовал, чтобы Вера оставила работу и посвятила себя дому и воспитанию ребенка. Актриса, не желая жертвовать своей карьерой, приняла решение уйти от мужа.
В конце 1970-х годов в жизни Ивлевой наконец-то наступило женское счастье. Она встретила талантливого художника-гримера Наума Маркзицера, и её сердце наполнилось любовью. Наум обменял свою квартиру поближе к театру, где она служила, и перевез туда актрису с дочкой, о которой он очень заботился, и которая вскоре стала называть его «папой». В его присутствии актриса стала более домашней, спокойной и наконец-то счастливой. Идиллия продлилась 7 лет, до того момента пока Маркзицер не решил эмигрировать в США. Возлюбленный звал актрису с собой, но она категорически отказалась, оставшись верной СССР и театру в котором служила.
Третьим избранником в жизни артистки стал Яков Левитан. Он был потомком знаменитого советского диктора, но их отношения не сложились. Яков был подвержен алкогольной зависимости. После распада Советского Союза он стал выпивать еще больше, что стало для Веры совсем мучительно и она решила расстаться.
Злой рок
Вера Ивлева (Фото: скриншот к/ф «Затворник»)
В 90-е годы всей стране было не легко, актеры тогда не были исключением. Ивлева продолжала на сцене Ленкома, но работы становилось все меньше. В 1995 году, когда в результате пожара были уничтожены практически все декорации, Захаров принял решение прекратить постановку. В связи с этим Вера, оставшись без работы, была вынуждена покинуть театр. В том же году актрису сбила машина. Тогда обошлось без травм и всё закончилось благополучно, но спустя год ситуация повторилась. На этот раз актрису пришлось госпитализировать с многочисленными повреждениями и серьёзной травмой головы. После этого инцидента здоровье Веры значительно ухудшилось.
В 1999 году Вера Ивлева в рождественский день сходила в церковь — исповедалась и причастилась, а вечером 8 января поехала в гости к сестре и не вернулась. Поиски по больницам и моргам результатов не дали, у родных и знакомых актрисы тоже не оказалось. Дочь и зять известной актрисы обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже Ивлевой, но и там не смогли дать ответ на вопрос о её местонахождении.
В марте 1999 года, когда снег начал таять, в районе Бутаковского залива прохожий обнаружил сильно изувеченное тело. От былой внешности известной личности не осталось и следа: ее тело было частично съедено бездомными собаками. Специалисты в области судебной медицины пришли к заключению, что травмы, ставшие причиной смерти, вероятно, были получены в результате дорожно-транспортного происшествия. Предположительно, неизвестный водитель совершил наезд на Веру Ивлеву, после чего, опасаясь ответственности, перевёз тело в другое место и закопал его в снегу. Установить личность виновника гибели актрисы не удалось.
Читайте также:
Новая беда пришла в дом вдовы Градского: очередной суд и война за имущество с наследниками композитора и бывшей женой
Муж звезды «Битвы экстрасенсов» рассказал, что она видела перед смертью
«Предлагали большие суммы»: в актрисе Здорик увидели эскортницу после расставания со Стасом Пьехой