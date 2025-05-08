«Дождь, снег, грязь, рядом лежит труп»: Ирина Старшенбаум рассказала о втором сезоне сериала «Фишер»

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)
Перед выходом 2 сезона нашумевшего сериала «Фишер» фанаты все больше обсуждают, что именно им приготовили сценаристы. Одним из нововведений является появление в картине Ирины Старшенбаум, которая сыграет роль Надежды, главы милиции в городе Курортном.
По признанию самой актрисы, ее героиню даже побаиваются некоторые мужчины. К тому же в сериале развернется любовный треугольник с участием Надежды. К тому же у правоохранителя будет молодой помощник.
В центре сюжета расследование, с которым Надежде будут помогать герои Ивана Янковского и Александра Яценко.
Для того чтобы вжиться в образ жесткой и волевой женщины, Старшенбаум пересматривала архивные милицейские видео начала 90-х годов. Смотря их, актриса поражалась красоте сотрудниц в то время.
Помимо этого Екатерина раскрыла одну из сцен будущего сезона. Приводя ее в пример Старшенбаум попыталась еще больше раскрыть образ Надежды.
Читайте также:
«Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет»: Moneyken рассказал, как Инстасамка выбирает состав футбольной команды
«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским
Стало известно, как сейчас выглядит пропавший с радаров Валерий Николаев
Инстаграм* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
В центре сюжета расследование, с которым Надежде будут помогать герои Ивана Янковского и Александра Яценко.
«Я сразу поняла, что съемки будут трудными. И не ошиблась: погода была отвратительная — дождь, снег, грязь, рядом лежит труп. И вот ты стоишь и думаешь: „Как вообще я оказалась в этой точке!“ В какой-то момент все было настолько реалистично, что даже не смешно. Особенно сцены в морге, где ты видишь, скажем так, части когда-то человеческого бытия», — цитирует Екатерину Starhit.
Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером
Для того чтобы вжиться в образ жесткой и волевой женщины, Старшенбаум пересматривала архивные милицейские видео начала 90-х годов. Смотря их, актриса поражалась красоте сотрудниц в то время.
Помимо этого Екатерина раскрыла одну из сцен будущего сезона. Приводя ее в пример Старшенбаум попыталась еще больше раскрыть образ Надежды.
«В одной из сцен человек, которому нужна помощь, спрашивает: „Надежда есть?“ А она отвечает: „Надежда есть, я и есть Надежда“. В этом она вся: о-о-очень сильная. В ответе не только за себя, но и сестру, которую воспитывает, и, кажется, за всех вокруг. Она — человек с открытым сердцем! Действительно такая немного всем мама — и потому очень народная. А еще Надежда умеет выживать в мужском, криминальном и жестоком мире», — рассказала Екатерина.
Читайте также:
«Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет»: Moneyken рассказал, как Инстасамка выбирает состав футбольной команды
«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским
Стало известно, как сейчас выглядит пропавший с радаров Валерий Николаев
Инстаграм* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
Иван Мусатов