«Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет»: Moneyken рассказал, как Инстасамка выбирает состав футбольной команды

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)
В апреле Инстасамка и Moneyken стали владельцами футбольной команды «Чертаново Медиа». Изначальная стоимость клуба оценивалась в 300 миллионов рублей, но как оказалось, паре удалось значительно снизить цену.
Точная сумма сделки не разглашается. Как пишет Starhit, пара особо и не думает о ней, так как владение своей командой было давней мечтой.
При этом сам музыкант опытный футболист. Он играл полузащитника в футбольной школе «Чертаново». К тому же Moneyken даже пытался заиграть в американском клубе «Орландо Сити». По итогу неудачи заставили блогера выбрать творческий путь.
По признанию Moneyken, несмотря на его спортивное прошлое, состав команды может выбирать и Инстасамка. Как оказалось, она прибегает весьма к нестандартным способам.
Такой подход не помешал «Чертаново Медиа» одержать победу в первом матче с новыми владельцами. При этом Инстасамка признавалась, что никогда не была на футбольном матче и не знает правил игры.
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«Не рассматриваю это как заработок. Это чисто душевная история, и все. Мне очень хотелось, чтобы клуб попал в Лигу, а там посмотрим. Надо дальше показывать результаты, тренироваться. Мне бы хотелось привлечь максимальное количество людей из Чертаново, чтобы они болели, приезжали и подключались к этому большому празднику под названием футбол», — прокомментировал приобретение клуба Moneyken.
При этом сам музыкант опытный футболист. Он играл полузащитника в футбольной школе «Чертаново». К тому же Moneyken даже пытался заиграть в американском клубе «Орландо Сити». По итогу неудачи заставили блогера выбрать творческий путь.
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По признанию Moneyken, несмотря на его спортивное прошлое, состав команды может выбирать и Инстасамка. Как оказалось, она прибегает весьма к нестандартным способам.
«Даша (настоящее имя Инстасамки) тоже решает, кто у нас играет, а кто — нет. Все проходит через согласование с ней. Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет. Если дата не подходит по арканам — пас», — рассказал Moneyken.
Такой подход не помешал «Чертаново Медиа» одержать победу в первом матче с новыми владельцами. При этом Инстасамка признавалась, что никогда не была на футбольном матче и не знает правил игры.
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Иван Мусатов