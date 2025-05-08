Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет»: Moneyken рассказал, как Инстасамка выбирает состав футбольной команды

«Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет»: Moneyken рассказал, как Инстасамка выбирает состав футбольной команды

Moneyken: Инстасамка выбирает состав команды «Чертаново Медиа»
Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)

В апреле Инстасамка и Moneyken стали владельцами футбольной команды «Чертаново Медиа». Изначальная стоимость клуба оценивалась в 300 миллионов рублей, но как оказалось, паре удалось значительно снизить цену.
Точная сумма сделки не разглашается. Как пишет Starhit, пара особо и не думает о ней, так как владение своей командой было давней мечтой.

«Не рассматриваю это как заработок. Это чисто душевная история, и все. Мне очень хотелось, чтобы клуб попал в Лигу, а там посмотрим. Надо дальше показывать результаты, тренироваться. Мне бы хотелось привлечь максимальное количество людей из Чертаново, чтобы они болели, приезжали и подключались к этому большому празднику под названием футбол», — прокомментировал приобретение клуба Moneyken.

При этом сам музыкант опытный футболист. Он играл полузащитника в футбольной школе «Чертаново». К тому же Moneyken даже пытался заиграть в американском клубе «Орландо Сити». По итогу неудачи заставили блогера выбрать творческий путь.

«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским
«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским

По признанию Moneyken, несмотря на его спортивное прошлое, состав команды может выбирать и Инстасамка. Как оказалось, она прибегает весьма к нестандартным способам.

«Даша (настоящее имя Инстасамки) тоже решает, кто у нас играет, а кто — нет. Все проходит через согласование с ней. Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет. Если дата не подходит по арканам — пас», — рассказал Moneyken.

Такой подход не помешал «Чертаново Медиа» одержать победу в первом матче с новыми владельцами. При этом Инстасамка признавалась, что никогда не была на футбольном матче и не знает правил игры.

Читайте также:

Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием

Ирина Аллегрова высказалась о возрастных проблемах

Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме
#футбол
#медиа
#клуб
#музыкант
#сделки
#игры
#футболист
#звёзды
#спорт
#команда
#гороскоп
«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским
08 мая 2025, 00:44

Рита Дакота (Фото: Телеграм/@ritadakotatelega)

Во время своего замужества с Владом Соколовским певица Рита Дакота набила на своей руке татуировку с песочными часами. По итогу семь лет назад фанаты узнали о разрыве отношений пары. При этом песочные часы остались на теле звезды.
Как пишет Voice, фанаты решили узнать, не собирается ли Дакота сводить тату.

«Я не подумала про нее. Слушайте, да у нас общая дочь на всю жизнь, какие там татуировки. Нет, я не буду ничего сводить», — заявила тогда Рита.

В дальнейшем певица изменила отношение к песочным часа. Как призналась Дакота, татуировка ей не нравилась, но она боялась ее сводить.

Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу
Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу

«На самом деле я не любила эту татуировку не только потому, что она парная с бывшим, но по еще одной причине. Этот символ сделал нам когда-то один "духовный наставник семьи", мне тогда еще интересна была всякая мистика и эзотерика, но уже довольно давно я верующий человек (коим стала после долгих лет исканий). Пусть для Бога мои тупые татухи вряд ли имеют значение, я бы не хотела носить их на теле, если есть вариант их не носить», — сказала Рита.

Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в 2018 году. Как позже признавалась звезда, все из-за регулярных измен бывшего солиста «БиС». Сам Соколовский объяснялся, что в тот момент потерял контроль над собой. Несмотря на это, экс-супруги наладили отношения ради общей дочери Мии.

Читайте также:

Стало известно, как сейчас выглядит пропавший с радаров Валерий Николаев

Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой
#жизнь
#певица
#семьи
#супруги
#человек
#отношения
#развод
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как сейчас выглядит пропавший с радаров Валерий Николаев
Ольга Кабо показала поседевшего Валерия Николаева на съемках своей программы
07 мая 2025, 20:42

Ольга Кабо (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Ольга Кабо показала кадр с коллегой по цеху Валерием Николаевым на съемках программы «Мой район. Место встречи».
«Валерочка! Благодарю за встречу на моей программе «Мой район. Место встречи». Получилась прекрасная беседа», — сказано в посте Кабо.
Знаменитости улыбаются в кадре. Звезда сериала «День рождения буржуя» приобнял Ольгу Кабо. Стоит отметить, что у Николаева седая борода, но мужчина подтянут.

Фото: Instagram*/kabo_olga

Валерий Николаев был участником ДТП, артиста задерживали и отправляли в спецприемник, где он был 15 суток. Звезду лечили в психиатрической больнице, а еще он ругался с соседями. В свое время актер работал со Стивеном Спилбергом и знал Леонардо Ди Каприо. Сейчас у Николаева есть семья, и он продолжает сниматься.

Читайте также:

Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой

Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером
07 мая 2025, 19:53

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Паулина Андреева после развода с режиссером Федором Бондарчуком внезапно приняла решение о смене фамилии. Об этом информирует StarHit.
Во время брака актриса не меняла паспортные данные. Однако уже после официального объявления о расставании Паулина взяла фамилию экс-супруга.

Теперь артистка носит фамилию Бондарчук-Андреева. Свое решение Паулина еще никак не комментировала.

Напомним, в конце марта текущего года 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.

Читайте также:

Паулина Андреева объявилась после развода с Бондарчуком — счастлива в компании известных мужчин

Паулина Андреева после развода с Бондарчуком обнялась на камеру со своим любимым мужчиной

«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук
#данные
#режиссёр
#актриса
#отношения
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой
Похудевшая жена Александра Цекало выложила фото в прозрачном белье
07 мая 2025, 19:30

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

33-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин разделась перед камерой. Провокационные кадры художница опубликовала в своем блоге.
Стоит отметить, что Эрвин не стесняется раздеваться для фотографий и экспериментировать с внешностью. Сегодня она поделилась с подписчиками черно-белыми кадрами.

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

«Я найду тебя в каждой жизни (угроза)», — подписала снимки Эрвин.

Многие оценили эффектный образ брюнетки.

Читайте также:

«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье

Жена 64-летнего шоумена Цекало Дарина Эрвин объявила о переезде

Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой

*Запрещен в РФ
#фото
#рф
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием
Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием в соцсети
07 мая 2025, 19:09

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Григорий Лепс в своем блоге поздравил сына Ивана с днем рождения.
Артист опубликовал фотографии наследника, которые были сделаны в разные годы.

«Ване 15 лет! С днем рождения, сын! Пусть сбываются все мечты! Будь счастлив и здоров, я всегда рядом!», — подписал снимки певец.

Напомним, Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни в 2021 году.

Ранее экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ирина Аллегрова высказалась о возрастных проблемах

Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей

Телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена экономить из-за ремонта в загородном доме

*Запрещен в РФ
#певец
#фото
#артист
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате