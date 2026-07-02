Дробыш назвал самые раздражающие песни
Прод.сер Дробыш: чаще всего раздражают песни, которые стали хитами
Со временем больше всего начинают раздражать песни, которые изначально вызывали интерес у массовой аудитории. Такое мнение выразил продюсер Виктор Дробыш.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что речь идет о тех композициях, которые стали хитами и звучат всегда и везде. Это очень надоедает, отметил Дробыш.
«Вспомните песню "Сигма Бой" российских блогеров Betsy и Марии Янковской. Она так всем надоела, что уже невозможно было ее слушать. Еще пример: песня "Маршрутка". Она тоже спустя время уже раздражала всех», — сказал продюсер.
Все примеры он перечислять не стал, однако добавил, что их очень много. Тем не менее на начальном этапе предсказать успех песни или раздражение к ней не может даже самый искусный критик, заключил Дробыш.