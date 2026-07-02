Дробыш назвал самые раздражающие песни

02 июля 2026, 19:10

Прод.сер Дробыш: чаще всего раздражают песни, которые стали хитами

Фото: iStock/Kunlathida Petchuen

Со временем больше всего начинают раздражать песни, которые изначально вызывали интерес у массовой аудитории. Такое мнение выразил продюсер Виктор Дробыш.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что речь идет о тех композициях, которые стали хитами и звучат всегда и везде. Это очень надоедает, отметил Дробыш.





«Вспомните песню "Сигма Бой" российских блогеров Betsy и Марии Янковской. Она так всем надоела, что уже невозможно было ее слушать. Еще пример: песня "Маршрутка". Она тоже спустя время уже раздражала всех», — сказал продюсер.