Дробыш сравнил слухи о «пути на сцену через постель» с анекдотами про поручика Ржевского

08 октября 2026, 02:39

Продюсер Дробыш назвал слухи о «пути на сцену через постель» анекдотами

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Композитор и продюсер Виктор Дробыш высказался о распространённом в обществе мнении, будто артисты попадают на сцену благодаря интимным связям с влиятельными людьми в шоу-бизнесе. Его слова цитирует РИА Новости.