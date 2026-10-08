Дробыш сравнил слухи о «пути на сцену через постель» с анекдотами про поручика Ржевского
Композитор и продюсер Виктор Дробыш высказался о распространённом в обществе мнении, будто артисты попадают на сцену благодаря интимным связям с влиятельными людьми в шоу-бизнесе. Его слова цитирует РИА Новости.
Дробыш заявил, что подобные разговоры сродни анекдотам про поручика Ржевского. По его мнению, их стоит воспринимать как стереотип, а не как правило индустрии.
Дробыш отметил, что, хотя в шоу‑бизнесе, как и в любой другой сфере, теоретически могли случаться разные ситуации, связывать успех артистов с интимными отношениями в целом нелогично. В частности, продюсер усомнился в финансовой целесообразности такого подхода: если человек вкладывает деньги в артиста, искать кандидатуру через постель экономически невыгодно — в первую очередь нужно ориентироваться на профессиональные качества.
При этом Дробыш признал, что и женщины могли использовать связи, и мужчины, — но это не является специфической чертой шоу‑бизнеса и встречается во всех отраслях. В целом продюсер считает подобные слухи пустыми разговорами, на которые не стоит тратить время.
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