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«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову

Сысоева заявила, что Седокова вела себя безнравственно во время съемок шоу
Анна Седокова (Фото: соцсети)

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева сочувствует горю своей коллеги по цеху Анны Седоковой, однако считает, что у той «безнравственное поведение». Как пишет Voice, Сысоева подчеркнула, что Седокову никто не буллил, несмотря на заявления последней.
«Она сделала это, чтобы отвлечь от основной темы — безнравственное поведение замужней женщины. Про ее эффектность никто не спорит... Но игра на камеру вызывает только одну реакцию. Я нигде не пишу грязь про нее. Ни в прошлый раз, ни сейчас. Как бы грязно она себя не вела. Искренне сочувствую этому горю», — сказала Надежда Сысоева.
Артистки вместе снимались в телешоу «Выжить в Дубае», когда Сысоева обвинила Седокову во флирте со своим тогдашним парнем Сашей Стоуном.



По словам Сысоевой, Седокова не захотела обсуждать прошлые разногласия, когда они участвовали в съемках «Выжить в Самарканде».

«И не одна я высказывалась про ее безнравственное поведение», — дополнила Надежда.
Она резюмировала, что слова Анны о буллинге — попытка отвлечь внимание.

Перед этим сообщалось, что сказала Седокова о новом выпуске «Выжить в Самарканде».

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