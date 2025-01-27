«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева сочувствует горю своей коллеги по цеху Анны Седоковой, однако считает, что у той «безнравственное поведение». Как пишет Voice, Сысоева подчеркнула, что Седокову никто не буллил, несмотря на заявления последней.