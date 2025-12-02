«Все лично должна состряпать»: Надежда Бабкина призналась, что предпочитает скромный праздничный стол на Новый год

02 декабря 2025, 02:03

ОСН: Певица Надежда Бабкина рассказала о том, как традиционно отмечает Новый год

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что её самым любимым праздником является Новый год. Этим создатель и руководитель ансамбля «Русская песня» поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН), раскрыв, как отмечает торжество.





Знаменитость объяснила, что всегда старается заранее записать новогодние выступления, чтобы освободить в своем графике 31 декабря. Артистка предпочитает встречать зимний праздник в кругу семьи.



Бабкина сделала еще одно признание: она очень любит сама готовить угощения для новогоднего стола. Ей не нужна помощь от поваров или каких-то других ассистентов. Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)



«Все я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты. А что еще нужно?», — передает слова звезды Общественная Служба Новостей.