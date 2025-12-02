«Все лично должна состряпать»: Надежда Бабкина призналась, что предпочитает скромный праздничный стол на Новый год
Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что её самым любимым праздником является Новый год. Этим создатель и руководитель ансамбля «Русская песня» поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН), раскрыв, как отмечает торжество.
Знаменитость объяснила, что всегда старается заранее записать новогодние выступления, чтобы освободить в своем графике 31 декабря. Артистка предпочитает встречать зимний праздник в кругу семьи.
Бабкина сделала еще одно признание: она очень любит сама готовить угощения для новогоднего стола. Ей не нужна помощь от поваров или каких-то других ассистентов.
«Все я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты. А что еще нужно?», — передает слова звезды Общественная Служба Новостей.С точки зрения певицы, излишняя роскошь в подобных мероприятиях сейчас ни к чему.
Бабкина добавила, что решила в этом году установить у себя дома искусственную ель. Свой поступок она объяснила заботой об экологии и желанием беречь лес.
Ранее народная артистка РФ заявила, что для неё лучший способ борьбы с хандрой — это физическая активность и домашние дела. Она уточнила, что уборка помогает ей привести мысли в порядок.