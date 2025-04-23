«Дура»: почему Марина Анисина жалеет о связи с принцем Монако? Подробности первой ночи и грубого расставания

Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Чемпионка мира и Олимпийских игр, известная фигуристка Марина Анисина не раз бывала в центре внимания не только спортивной, но и светской хроники. Одна из самых обсуждаемых историй в её жизни — роман с наследником, а позже князем Монако Альбером II. Подробнее в материале «Радио 1».
Знакомство с принцемПринц оказался не просто внимательным поклонником её таланта, но и мужчиной, покорённым женской загадкой в рыжих волосах и зелёных глазах. Марина не стесняется вспоминать первую ночь с Альбером — не было страсти с порога, только уважение, нежность и восхищение. Принц восхищался её внешностью и называл «настоящей ундиной». Но, несмотря на романтичное начало, Марина так и не стала княгиней. Позже Альбер женился на совсем другой женщине — южноафриканской пловчихе Шарлен Уиттсток, которая подарила ему законных наследников.
История Анисиной началась не с роскоши, а с чемодана и одиночества. В 17 лет она уехала во Францию без знания языка. Партнёр Илья Авербух предпочёл Иру Лобачеву, а Марина — после боли предательства — сама выбрала нового партнёра, француза Гвендаля Пейзеру. Переехав к его родителям, она быстро «станцевалась» с ним, добилась успеха и даже смогла перевезти в Лион свою маму.
Именно после победы на чемпионате мира в 2000 году в Ницце Анисину с Пейзером пригласили в Монако, где она впервые встретила Альбера. Тогда её сердце было занято хоккеистом Павлом Буре, ради которого она стремилась к золоту Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Победа пришла, но внимания Буре не принесла. Более того, её дружба с одиозным бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым, известным как «Тайванчик», втянула её в скандал с обвинениями в подкупе судей. Доказательств не нашли, но репутация пострадала.
(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Разрыв и брак с Никитой ДжигурдойНа фоне этого душевного и профессионального потрясения Альбер вновь появился в жизни Марины. На фестивале спортивного кино в Монако он посадил её рядом с собой и пригласил на ночную прогулку по Монте-Карло. Несмотря на сомнения, она отправилась с ним в клуб, где произошёл даже небольшой скандал с ревнивой итальянкой. Альбер заступился за Марину — и этим окончательно покорил её сердце.
Они провели вместе ночь, после которой он обещал позвонить... и исчез на два месяца. Позже пригласил на съёмки шоу, и начался их двухлетний роман. Марина прилетала в Монако по первому звонку, чувствовала особое отношение окружающих, но во дворце её так и не приняли, с семьёй Альбера не познакомили.
«Я улетела из Монако в приподнятом настроении. Я заново начала жить! Рассказала маме, что за мной ухаживает принц, не став вдаваться в подробности. Кто бы мог подумать, что меня взволнует мужчина, который старше на 17 лет! — делилась я с мамой. — Дура, — вынесла вердикт моя мудрая мама, — у принцев нет возраста!»— вспоминала Марина».
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И хотя принц был внимателен, Марина чувствовала: он не тот, кто способен принадлежать одной женщине. Он не скрывал, что был с другими, интересовался даже личной жизнью её подруг. Периодически в клубах вокруг него крутились толпы девушек, а она — ревновала, страдала и молчала.
Разрыв случился некрасиво. На день рождения Альбера в Альпах Марину поселили не с ним, а с другой девушкой. А в день праздника рядом с принцем уже была новая пассия — официантка из Парижа. Сдерживая эмоции, Анисина уехала. Их отношения закончились навсегда. Альбер стал князем, а спустя время женился на Шарлен. Марина, комментируя эту свадьбу, лишь пожала плечами:
«Шарлен — удачница, но принц — это не про стабильность. Он слишком любит свободу. А я бы такого не вытерпела».Вскоре Анисина вернулась в Россию и вышла замуж за эксцентричного Никиту Джигурду.
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