«Он пытался меня скинуть с 14 этажа»: ​Неудачи в личной жизни Юлии Паршуты, пережитый ​абъюз и насилие. Как сейчас живет певица?

Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Сегодня свой день рождения празднует Юлия Паршута — талантливая российская певица, актриса и телеведущая. Ей исполнилось 37 лет. В прошлом она была участницей музыкального проекта «Фабрика звёзд» и выступала в составе популярной группы «Инь-Ян».
Теперь же она радует слушателей своими сольными композициями. Подробнее о творческой и личной жизни артистки — в материале «Радио 1».
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Юлия Паршута появилась на свет 23 апреля 1988 года в городе Сочи. Её родные не были связаны с искусством, но рано распознали в дочери способности и стали поощрять её тягу к творчеству.
В возрасте трёх лет Юлия начала заниматься балетом, а в семь лет поступила в музыкальную школу, где обучалась игре на скрипке. Кроме этого, она занималась в художественной школе и пела при доме культуры. Всё это никак не отвлекало ребенка от учебы, ее успеваемость по предметам всегда была на высоте, поэтому школу она с легкостью закончила с серебряной медалью.
После Паршута выбрала для себя путь в области филологии и поступила в сочинский филиал Российского университета дружбы народов. В институте она также занималась творческой деятельностью: работала на местном телеканале и участвовала в играх КВН. В 2003 году Юлия стала победительницей районного конкурса «Новая волна 2003».
И уже в 2007 году она уехала в Москву, где успешно прошла кастинг в шоу «Фабрика звезд». Стала финалисткой и заняла третье место в составе коллектива «Инь-Ян», с которым впоследствии выступала на протяжении нескольких лет, прежде чем в 2011 году начать сольную деятельность.
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Стоит отметить, что удача на личном фронте не так благоволит Паршуте, как на сцене. Певица никогда не была замужем и до сих пор не обзавелась детьми. В период участия в проекте «Фабрика звёзд» у артистки завязались романтические отношения с музыкантом Владом Соколовским. Однако, по словам самой Паршуты, они оба были слишком молоды и неопытны, поэтому их отношения не получили развития.
Спустя некоторое время в жизни Паршуты возник новый мужчина, который поначалу казался ей воплощением идеала. Однако со временем она поняла, что он — настоящий домашний тиран. Он контролировал каждый её шаг, запрещал общаться с друзьями и доводил до отчаяния. Певица терпела насилие и угрозы на протяжении трёх лет, но в итоге решила уйти.
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Некоторое время Паршута встречалась с загадочным мужчиной, с которым она уехала в Нью-Йорк после ухода из группы «Инь-Ян». Однако срок действия её американской визы истёк, и их отношения завершились. Девушка вернулась в Россию без своего спутника. В 2015 году в жизни певицы появился бизнесмен Александр. После трех лет отношений пара сыграла красивую свадьбу на Мальдивах, но это торжество было для красивых фото, официально брак зарегистрирован не был. Через год влюбленные расстались.
Юлия Паршута и Марка Тишман (Фото: Instagram*@parshoota)
В 2022 году Юлия Паршута стала часто появляться в компании Марка Тишмана. В интернете появились слухи о том, что их отношения вышли за пределы дружбы и работы. Певица решила подогреть сплетни и опубликовала пост в Instagram* о свадьбе с давним другом Тишманом.
Сердце красавицы Паршуты по сей день свободно. После сложных отношений певица не перестает верить в любовь и надеется встретить достойного мужчину.
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Юлия Паршута продолжает радовать поклонников своим творчеством. В 2023 году осенью она стала участницей реалити-шоу «Выжить в Самарканде», которое ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Шоу стартовало на телеканале ТНТ в январе 2024 года. 18 апреля 2025 года Юля Паршута и Маша Шейх выпустили новый трек под названием «Ода». Это песня о надежде и силе любви. Сейчас одной из главных целей певицы на 2025 год является завершение ремонта и долгожданный переезд в новую квартиру.
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Биография
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Юлия Паршута появилась на свет 23 апреля 1988 года в городе Сочи. Её родные не были связаны с искусством, но рано распознали в дочери способности и стали поощрять её тягу к творчеству.
В возрасте трёх лет Юлия начала заниматься балетом, а в семь лет поступила в музыкальную школу, где обучалась игре на скрипке. Кроме этого, она занималась в художественной школе и пела при доме культуры. Всё это никак не отвлекало ребенка от учебы, ее успеваемость по предметам всегда была на высоте, поэтому школу она с легкостью закончила с серебряной медалью.
После Паршута выбрала для себя путь в области филологии и поступила в сочинский филиал Российского университета дружбы народов. В институте она также занималась творческой деятельностью: работала на местном телеканале и участвовала в играх КВН. В 2003 году Юлия стала победительницей районного конкурса «Новая волна 2003».
И уже в 2007 году она уехала в Москву, где успешно прошла кастинг в шоу «Фабрика звезд». Стала финалисткой и заняла третье место в составе коллектива «Инь-Ян», с которым впоследствии выступала на протяжении нескольких лет, прежде чем в 2011 году начать сольную деятельность.
Личная жизнь
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Стоит отметить, что удача на личном фронте не так благоволит Паршуте, как на сцене. Певица никогда не была замужем и до сих пор не обзавелась детьми. В период участия в проекте «Фабрика звёзд» у артистки завязались романтические отношения с музыкантом Владом Соколовским. Однако, по словам самой Паршуты, они оба были слишком молоды и неопытны, поэтому их отношения не получили развития.
Спустя некоторое время в жизни Паршуты возник новый мужчина, который поначалу казался ей воплощением идеала. Однако со временем она поняла, что он — настоящий домашний тиран. Он контролировал каждый её шаг, запрещал общаться с друзьями и доводил до отчаяния. Певица терпела насилие и угрозы на протяжении трёх лет, но в итоге решила уйти.
«Он пытался меня душить, он пытался меня скинуть с 14 этажа, он пытался ломать мне ноги. Самое страшное было не это. Самое страшное было то, что я понимала, что он меня везде найдет, и он меня везде находил», делилась значительно посже Юлия в эфире шоу "Честный развод"».
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Некоторое время Паршута встречалась с загадочным мужчиной, с которым она уехала в Нью-Йорк после ухода из группы «Инь-Ян». Однако срок действия её американской визы истёк, и их отношения завершились. Девушка вернулась в Россию без своего спутника. В 2015 году в жизни певицы появился бизнесмен Александр. После трех лет отношений пара сыграла красивую свадьбу на Мальдивах, но это торжество было для красивых фото, официально брак зарегистрирован не был. Через год влюбленные расстались.
«Мы не поженились (официально), и я винила его в том, что он будто сомневается. Да и я тоже сомневалась. Было недоверие, а я ставила наш союз выше всего — выше работы, развития, профессия, таланта. Было слишком много ожиданий…» — призналась Юлия в беседе с Лаурой Джугелией.
Юлия Паршута и Марка Тишман (Фото: Instagram*@parshoota)
В 2022 году Юлия Паршута стала часто появляться в компании Марка Тишмана. В интернете появились слухи о том, что их отношения вышли за пределы дружбы и работы. Певица решила подогреть сплетни и опубликовала пост в Instagram* о свадьбе с давним другом Тишманом.
«С этой важной для нас с Марком даты прошло уже больше месяца, но мы поняли, что больше не можем все скрывать. 14 декабря мы стали мужем и женой. Оформили наши отношения в одном из виртуальных ЗАГСов, так как времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности! Обменялись клятвами и мармеладными кольцами за иван-чаем», — написала Паршута.
Сердце красавицы Паршуты по сей день свободно. После сложных отношений певица не перестает верить в любовь и надеется встретить достойного мужчину.
«Я хочу свою семью. Конечно, я хочу детей. Собаку хочу, кошку хочу. Я не соглашаюсь на меньшее. Вот в чем проблема: содержать себя сама я могу, дать себе тепло могу. Мужчина должен помочь сделать тебя счастливой, а несчастной я сама могу», — делилась Юлия в интервью изданию The Voice.
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Певица сейчас
Юлия Паршута (Фото: Instagram*@parshoota)
Юлия Паршута продолжает радовать поклонников своим творчеством. В 2023 году осенью она стала участницей реалити-шоу «Выжить в Самарканде», которое ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Шоу стартовало на телеканале ТНТ в январе 2024 года. 18 апреля 2025 года Юля Паршута и Маша Шейх выпустили новый трек под названием «Ода». Это песня о надежде и силе любви. Сейчас одной из главных целей певицы на 2025 год является завершение ремонта и долгожданный переезд в новую квартиру.
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Елена Генералова