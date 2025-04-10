Два распавшихся брака и двое детей: как сейчас живет лидер «Трех аккордов»–2025 Иван Замотаев

Иван Замотаев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Иван Замотаев — талантливый уроженец Верхнего Поволжья, который благодаря своим музыкальным способностям, артистизму и обаянию сумел не только построить успешную карьеру в Москве, но и стать частью одной из известных актерских династий. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Кто такой Иван Замотаев: биография актераБудущий актер, шансонье и руководитель музыкальной группы своего имени родился 22 января 1983 года в городе Первомайске Горьковской области (ныне Нижегородская область) в семье преподавательницы немецкого языка. У Ивана есть два брата: старший Александр и младший Алексей.
С раннего возраста Ваня проявил интерес к музыке и сцене. Он окончил музыкальную школу по классу баяна, а затем продолжил свое образование в Арзамасском музыкальном училище. Это стало основой для его дальнейшего развития как музыканта и актера.
Театральная карьераВысшее образование Иван Замотаев получил на эстрадном факультете ГИТИСа, где его наставником был известный артист Геннадий Хазанов. Среди его однокурсников был и актер, музыкант, муж Нонны Гришаевой — Александр Нестеров. Иван неоднократно подчеркивал, что для него актерство — это не просто хобби, а настоящая профессия.
Его разноплановая карьера включает участие в программе «Приют комедиантов», а также в спектаклях Московского государственного академического театра «Русская песня», таких как «Калина красная», «Бабий бунт в нашем колхозе» и «За двумя зайцами». При этом он не отказывается от антрепризных проектов и предложений провести свадьбы или корпоративы.
Фото: iStock/lena_volo
КиноФильмография Замотаева как артиста открылась в 2006 году, когда он сыграл роль Вани-баяниста в 61-й серии ситкома «Кто в доме хозяин?». Вскоре он получил аналогичную роль в драме Андрея Смирнова «Жила-была одна баба».
В сериале «Москва. Три вокзала» Иван перевоплотился в фотографа Смирнова, а в комедии «Братья по обмену» — в программиста Романа. Его актерский талант также был замечен в мелодраме «Второе дыхание», где он сыграл журналиста Сенина, и в полнометражном фильме Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», где исполнил роль звуковика.
В начале 20-х годов актеру доверили значимые роли в сериалах «Валюша» и «Спасская-3». В первой ленте он создал образ Никиты, а во второй — Акима Белякова. В марте 2024 года канал «Россия-1» представил зрителям 4-серийную мелодраму Александра Жигалкина «Школа женского счастья», для которой Иван написал саундтрек.
«Замотаев Бэнд»Одним из главных достижений Ивана является создание ансамбля «Замотаев Бэнд», который исполняет музыку в стиле «русский кантри». Коллектив сочетает фольклорные мотивы с современными обработками, элементами рок-музыки, авторскими песнями и юмором. На концертах группы звучат баян, аккордеон, гитара, синтезатор и барабаны, однако главным остается голос Замотаева.
В 2024 году музыкант дважды стал гостем программы «Квартирник у Маргулиса». Сначала на канале НТВ вышел новогодний выпуск популярного проекта «Новоселье по…» с участием театра «Русская песня», а затем в апреле эфир увидел выпуск передачи, посвященный «Замотаев Бэнду». Иван Замотаев продолжает развивать свою карьеру, радуя зрителей и слушателей новыми проектами и творческими идеями.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Что известно о личной жизни Ивана Замотаева
Неожиданная встречаВ 2019 году Мария Козакова отправилась на фестиваль в Ессентуки, где увидела спектакль «На каблуках» с Иваном Замотаевым в главной роли. Она была поражена его игрой и поняла, что хочет видеть такого мужчину рядом с собой. На банкете она подошла к Ивану и выразила ему своё восхищение.
Начало отношенийНесмотря на то что у Ивана были два распавшихся брака и двое детей, это не испугало Марию. Вернувшись в Москву, они решили жить вместе, и Иван познакомил её со своими детьми. В 2020 году пара сыграла свадьбу.
Новая главаВ 2022 году у них родилась дочь Иванна, которая появилась на свет 7 июля, в день празднования Рождества Иоанна Предтечи. Это событие стало символом новой счастливой главы в их жизни.
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Замотаев на шоу «Три аккорда»–2025В январе 2025 года на главном канале страны стартовал 9-й сезон музыкального проекта «Три аккорда», где популярные артисты переосмысляют классические песни жанра блатной романтики и шансона.
В дебютном выпуске Иван Замотаев поразил зрителей своим выступлением с песней «Гоп со смыком», которое сопровождалось остроумной театрализованной сценкой. Артисту были вручены три туза, а Александр Розенбаум даже оценил его номер джокером. Выступление вызвало бурю восторженных отзывов в социальных сетях, подтвердив высокий уровень таланта Ивана
Иван Замотаев сейчасВ настоящее время Иван Замотаев активно выступает на сцене театра «Русская песня», радуя зрителей музыкальными постановками, а также гастролирует с антрепризными спектаклями, продолжая делиться своим талантом с широкой аудиторией.
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