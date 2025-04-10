Два распавшихся брака и двое детей: как сейчас живет лидер «Трех аккордов»–2025 Иван Замотаев

Иван Замотаев — талантливый уроженец Верхнего Поволжья, который благодаря своим музыкальным способностям, артистизму и обаянию сумел не только построить успешную карьеру в Москве, но и стать частью одной из известных актерских династий. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».