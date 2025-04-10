Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о серьезных обвинениях в причастности к секс-торговле

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: Инстаграм* @jcvd)
Недавно Жан-Клода Ван Дамма обвиняли в том, что много лет назад в Каннах он воспользовался сексуальными услугами пяти несовершеннолетних девушек из Румынии. Со слов одной из жертв, их преподнесли Ван Дамму в качестве подарка. Актер при этом знал, что все они находятся в уязвимом положении.
Актер никак не комментировал обвинения, что ввело в ступор публику и поклонников знаменитости. Однако на днях его представители все же высказались по поводу происходящего. Они лишь назвали заявления пострадавших «гротескными» и отметили, что всего этого никогда не было, сообщило издание Page Six.
Кстати, другой фигурант дела, который, как утверждается, являлся главой организации, вербовавшей девушек под видом модельного агентства, отрицает, что когда-либо контактировал с Ван Даммом и вообще был с ним знаком. Информацию он назвал полностью фейковой.
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Кстати, другой фигурант дела, который, как утверждается, являлся главой организации, вербовавшей девушек под видом модельного агентства, отрицает, что когда-либо контактировал с Ван Даммом и вообще был с ним знаком. Информацию он назвал полностью фейковой.
Ранее освободившийся из колонии за смертельное ДТП Михаил Ефремов раскрыл, будет ли он восстанавливать водительские права.
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Ольга Енгалычева