«Лизали там, где надо»: Певец Сергей Шнуров провёл сеанс очищения Байкала

02 марта 2026, 16:22

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров провёл интерактив по «очищению» Байкала

Сергей Шнуров (Фото: Telegram @LeningradShnurov)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время концерта в Москве предложил зрителям коллективно заняться «очищением» озера Байкал. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «Звёздная пыль».





Перед исполнением одной из песен музыкант обратился к залу и напомнил о предыдущем концерте. Шнуров заявил, что на прошлом выступлении зрители якобы провели сеанс по «снятию порчи» с Байкала. Артист призвал публику повторить этот опыт.

«Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали. Повторим вчерашний успех», — объяснил цель ритуала певец.