«Лизали там, где надо»: Певец Сергей Шнуров провёл сеанс очищения Байкала
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров провёл интерактив по «очищению» Байкала
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время концерта в Москве предложил зрителям коллективно заняться «очищением» озера Байкал. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «Звёздная пыль».
Перед исполнением одной из песен музыкант обратился к залу и напомнил о предыдущем концерте. Шнуров заявил, что на прошлом выступлении зрители якобы провели сеанс по «снятию порчи» с Байкала. Артист призвал публику повторить этот опыт.
«Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали. Повторим вчерашний успех», — объяснил цель ритуала певец.Музыкант показал аудитории простые движения руками, которые зрители должны были синхронно повторять во время песни. По задумке артиста, эти пассы якобы способствуют «очищению» озера. Зал активно поддержал инициативу и выполнил указания Шнурова.
