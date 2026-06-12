«Готовлю и продаю»: Анита Цой раскрыла секрет своих маринованных хитов для Китая
Певица Анита Цой объяснила своё пристрастие к домашней консервации
Певица Анита Цой объяснила, почему увлеклась кулинарией.
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что ей нравится делать маринованные заготовки.
«Я не только готовлю дома, но и продаю. Мы смогли выйти со своими огурчиками, помидорами и борщами даже на китайский рынок. Меня удивило, что китайцы влюбились в наш борщ, они кладут в него кимчи и рис — получается вкусный азиатский суп», — рассказала Анита.Сейчас певица продолжает получать множество заказов из Китая. Поэтому, по словам Цой, лето выдастся для неё горячим. Ранее она сообщала, что планирует провести лето без отдыха и заняться поставками солений в Индию.