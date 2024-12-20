Молодая жена Цекало прервала молчание: почему Светлаков и Ургант отвернулись от семьи и с кем шоумен изменял законной жене

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин в последнее время привлекает внимание публики своими резкими изменениями. Она сильно похудела, что вызвало беспокойство у поклонников, ведь её фигура изменилась до неузнаваемости — из стройной красавицы она превратилась в измождённую худышку. Что стало причиной резкой потери веса супруги шоумена и как на самом деле живет семья Цекало расскажет «Радио 1».