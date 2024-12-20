Молодая жена Цекало прервала молчание: почему Светлаков и Ургант отвернулись от семьи и с кем шоумен изменял законной жене

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин в последнее время привлекает внимание публики своими резкими изменениями. Она сильно похудела, что вызвало беспокойство у поклонников, ведь её фигура изменилась до неузнаваемости — из стройной красавицы она превратилась в измождённую худышку. Что стало причиной резкой потери веса супруги шоумена и как на самом деле живет семья Цекало расскажет «Радио 1».
Супруга Цекало изменила внешность
На свежих фотографиях у Дарины стали заметны оттопыренные уши, которые раньше не выделялись. Это заставило многих предположить, что женщина могла прибегнуть к пластической операции. Однако после долгого молчания Дарина решила ответить на слухи и опровергла домыслы о хирургическом вмешательстве.
Она объяснила, что изменения в её внешности связаны с резким снижением веса.
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«Мне жаль разочаровывать вас, но вот что происходит, когда вы худеете. Мои уши сейчас выглядят гораздо более выразительно», — рассказала она.
Дарина также отметила, что ранее ей приписывали множество других изменений во внешности, включая слухи о пластике груди и имплантах ягодиц.
«Теперь все внимание сосредоточено на моих ушах. Я просто перестала скрывать, что они такие, какие есть. Они мои», — поделилась супруга Цекало.
Дарина призвала прекратить насмешки над людьми из-за их фигуры и назвала обсуждения внешности пережитком прошлого.
Слухи о расставании
Дарина Эрвин и Александр Цекало (Фото:соцсети)
Напомним, ранее ходили слухи о возможном расставании Дарины и Александра Цекало. Они поженились в 2019 году в США, куда продюсер переехал ради своей новой семьи. В последнее время Дарина перестала публиковать фотографии с мужем в своем блоге, что вызвало дополнительные спекуляции.
Александр ради четвертой жены, младшей его на 30 лет, отказался от всего, что у него было. Он продал свой особняк на Рублевке за 430 миллионов рублей и разорвал отношения с такими друзьями, как Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян.
Измена жене и конфликт с коллегами
Отношения с Дариной начались, когда Цекало еще был женат на Виктории Галушке. Когда стало известно о его измене, Светлаков, Ургант и Мартиросян прекратили общение с продюсером.
Цекало признавался, что нашел любовь всей своей жизни, но потерял друзей из-за этого.
«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» не смогли принять изменения в моей жизни. И как бы это ни звучало жестко, я не смогу с ними общаться. Это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я готов бороться до конца», — говорил он.
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