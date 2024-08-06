«Прошли через ад»: Как живет семья Анастасии Заворотнюк после её смерти

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
После долгой борьбы с раком мозга 29 мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Как живёт семья звезды сериала «Моя прекрасная Няня» после её смерти — читайте в материале «Радио 1».
Как живет муж Заворотнюк Петр ЧернышевВо время похорон артистки Чернышев перекрестился три раза у фотографии супруги и долго не уходил от захоронения. Стоя около могилы жены, вдовец выглядел разбитым, его трясло. Во время погребения Петр стал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он заплакал.
Затем Чернышев пошёл к своей машине и уже был готов уехать, но нашел в себе силы выйти и пообщаться с представителями СМИ. Муж Заворотнюк поблагодарил журналистов, освещающих церемонию прощания.
«Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь — она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — заявил Чернышев.«Стархит» в середине июня сообщал, что Чернышев каждые выходные появляется на Троекуровском кладбище.
Помимо этого, Чернышев судится из-за квартиры, которая перешла ему от супруги. Петр подал иск на застройщика с обвинениями в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. По данным «КП», это может быть многоквартирный дом в Москве.
После смерти жены Чернышев продолжает воспитывать их общую дочь Милу и поддерживать старших детей Анастасии и ее пожилую мать. Петр часто берет Милу на каток, вероятно, желая привить любовь к фигурному катанию.
Сейчас Петр вернулся к работе и занимается постановкой номеров для фигуристов. С 1 ноября спортсмен выйдет на лед с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в «Мегаспорте» в спектакле «Вечера на хуторе 2.0».
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Дочь Заворотнюк АннаДочь Анастасии Заворотнюк Анна в социальных рассказала, как смогла справиться с потерей матери. Девушка написала, что пережить горе ей помог супруг.
«Семья — это моя большая точка опоры, у меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — заявила дочь актрисы.Анна признавалась, что мать с того света помогла ей найти архивные фотографии. Она пояснила, что долго не могла вспомнить, куда пропали важные снимки, как вдруг в голову словно вложили мысль проверить в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там.
«Спасибо, что помогла», — написала Анна, обращаясь к матери.В середине июля девушка заявляла, что последние месяцы были для нее адом. В соцсетях Анна пообщалась с подписчиками и выразила благодарность их за поддержку.
«Любим вас всех! Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — написала Анна.
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Сын МайклНа похороны 23-летний молодой человек пришел с девушкой Софией. Майкл избегает публичности и даже не появляется на фото в социальных сетях сестры Анны, поэтому сведений о его жизни мало.
На панихиде Майкл не общался с прессой, он молча зашел в храм с букетом красных роз и спокойно оттуда вышел.
Известно, что Майкл живет с невестой в квартире в Москве.
Последние дни Анастасии ЗаворотнюкЗвезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало 30 мая после длительной борьбы с раком. 1 июня в Москве состоялись прощание и похороны Анастасии. В начале июня семья актрисы раскрыла подробности последних дней жизни актрисы.
«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр [Чернышев, муж актрисы] бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — сказано в сообщении на странице Заворотнюк во «ВКонтакте».Перед этим СМИ писали, что Заворотнюк ушла из жизни в хосписе. Отмечалось, что рядом с Анастасией находился ее супруг.
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Алина Юрчак