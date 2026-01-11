Ирина Шейк снялась голой в прозрачной простыне для популярного фотокалендаря — фото
Супермодель Ирина Шейк, недавно отметившая 40-летие, стала героиней знаменитого ежегодного календаря Pirelli. Об этом сообщает HELLO.
На снимках она позирует обнажённой. Тело модели прикрывает лишь полупрозрачная ткань нежно-розового оттенка.
Во время съёмки она принимает плавные, выразительные позы, пока фотограф работает над кадрами, а команда подготавливает декорации, добиваясь нужной атмосферы. В кадре у Шейк — естественный макияж в природной гамме и лёгкие волны распущенных волос.
Календарь Pirelli, впервые выпущенный в 1963 году, уже многие десятилетия остаётся одним из самых обсуждаемых фотопроектов благодаря эффектным обложкам и участию звёздных моделей и актрис со всего мира.
Ранее Ирину Шейк заметили папарацци после юбилея во время семейной прогулки.
