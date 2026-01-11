Ирина Шейк снялась голой в прозрачной простыне для популярного фотокалендаря — фото

11 января 2026, 16:56

Модель Ирина Шейк снялась в прозрачной простыне для фотокалендаря Pirelli

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Супермодель Ирина Шейк, недавно отметившая 40-летие, стала героиней знаменитого ежегодного календаря Pirelli. Об этом сообщает HELLO.