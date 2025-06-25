Джиган и Оксана Самойлова готовятся стать родителями в пятый раз

25 июня 2025, 17:12

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Инстаграм*/samoylovaoxana)

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова готовятся стать родителями в пятый раз. По словам блогера, они «активно работают над этим вопросом». Об этом сообщает Woman.ru.





При этом модель неоднократно заявляла, что не планирует больше рожать, но исполнитель хотел еще одного ребенка. Оксана призналась, что мечтает о еще одной девочке — для будущей малышки в их доме уже обустроена отдельная комната.

«Я абсолютно готова! Мы активно работаем над этим вопросом», — цитирует издание слова Самойловой.