Пересматривают отношения? Решетова и Тимати отдыхают в Абу-Даби

Тимур Юнусов (Фото: Instagram*/timatiofficial)
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова отдыхают в Абу-Даби, оттачивая навыки серфинга. Фото из жарких мест можно найти в соцсетях исполнителя.
Бьюти-обозреватели уже отметили, что фанаты задались вопросом, не решили ли молодые люди восстановить отношения.
Сообщается, что Тимати владеет серфинг-клубом на Мальдивских островах, да и вообще любит водные виды спорта. Экс-невеста рэпера опубликовала видео из локации серф-клуба Surf Abu Dhabi, где находится и сам Тимати.
Журналисты подчеркивают, что, судя по голосу за кадром, Решетова находится в Эмиратах вместе с сыном Ратмиром. Пара распалась четыре года назад.
Ранее сообщалось, кто готов поддержать Филиппа Киркорова после смерти отца.
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*Запрещен в РФ
Сообщается, что Тимати владеет серфинг-клубом на Мальдивских островах, да и вообще любит водные виды спорта. Экс-невеста рэпера опубликовала видео из локации серф-клуба Surf Abu Dhabi, где находится и сам Тимати.
Журналисты подчеркивают, что, судя по голосу за кадром, Решетова находится в Эмиратах вместе с сыном Ратмиром. Пара распалась четыре года назад.
Ранее сообщалось, кто готов поддержать Филиппа Киркорова после смерти отца.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов