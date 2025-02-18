Смерть сына, обвинения в гомосексуализме* и любовь к авиации: Джону Траволте 71 год, как сейчас живет актер

Джон Траволта (Фото: Instagram*@johntravolta)
Сегодня, 18 февраля, свой 71-й день рождения празднует американский актёр, певец и танцор Джон Траволта. Его профессиональная деятельность охватывает несколько десятилетий.
Он был кумиром молодёжи ещё в 70-х годах и стал признанным мастером перевоплощений, дважды возвращая себе статус суперзвезды. О личной жизни и творческом пути легенды Голливуда читайте в материале «Радио 1».
Джон Траволта с отцом (Фото: Instagram*@johntravolta)
Джон Траволта появился на свет 18 февраля 1954 года в Энглвуде, в семье, где мать Хелен, имеющая ирландские корни, была преподавателем актерского мастерства, а отец Сальваторе, итальянского происхождения, занимался торговлей после карьеры в американском футболе. Будущий актер был шестым ребенком в семье.
С раннего возраста Джон проявлял интерес к искусству. В доме была создана небольшая театральная сцена, где дети могли устраивать представления. В школьные годы он сыграл свою первую роль в спектакле без слов. С шести лет Траволта начал заниматься танцами под руководством брата знаменитого танцора Джина Келли. В подростковом возрасте Траволта решил посвятить себя танцу, бросив учебу и переехав в Нью-Йорк, где присоединился к труппе мюзикла «Grease».
В 16 лет он уже выступал на сценах театров Нью-Джерси, а затем его карьера продолжила развиваться на Бродвее, где продюсеры обратили внимание на его талант.
Начало карьеры Джона Траволты в кино произошло в 1975 году, когда он дебютировал с небольшой ролью в фильме ужасов «Адский дождь». Однако настоящую популярность ему принесло участие в мистическом триллере «Кэрри» (1976), основанном на произведении Стивена Кинга.
Тем временем Траволта также запомнился зрителям благодаря роли Винни Барбарино — харизматичного подростка из комедийного сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» (1975), что сделало его идолом для молодежи того времени.
Джон Траволта с актерами сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» (Фото: Instagram*@johntravolta)
Тогда же, в далеком 1975 году, актёр познакомился с саентологией, которая приобрела печальную известность. С тех пор он остаётся активным участником этой организации. Саентология оказала значительное влияние на дальнейшую жизнь и карьеру актёра.
После успеха «Кэрри» актёр снялся в диско-мюзикле «Лихорадка субботнего вечера» (1977), где сыграл Тони Манеро, простого парня, который находит радость в танцах на выходных. Этот фильм стал одной из самых знаковых работ в его карьере и значительно повысил его популярность.
Джон Траволта (Фото: Instagram*@johntravolta)
Джон Траволта — выдающийся актёр с разнообразной фильмографией, охватывающей множество жанров. В мюзикле «Бриолин» (1978) он воплотил образ молодого человека, живущего в 1950-х годах в США. Знаменитый саундтрек к фильму стал настоящим хитом, получив множество наград.
В криминальной комедии «Достать коротышку» (1995) Траволта сыграл гангстера, который решает создать собственный фильм в Голливуде. Эта работа принесла ему «Золотой глобус», подтверждая его талант в комедийном жанре.
В «Без лица» (1997) актёр принял участие в динамичном боевике с элементами фантастики, снятом мастером жанра Джоном Ву.
Шпионский триллер «Пароль "Рыба-меч"» (2001) показал Траволту в роли агента, который сражается с угрозами национальной безопасности, продемонстрировав его способность к исполнению напряжённых и драматических ролей.
В фильмографии актёра насчитывается более 140 работ, в число которых входят картины «Прокол» (1981), «Лак для волос» (2007), «Генеральская дочь» (1999), «Каратель» (2004), «Опасные пассажиры поезда 123» (2009), «Из Парижа с любовью» (2010) и многие другие.
Среди работ актёра были очень популярные картины и откровенно не удавшиеся проекты. В одном из интервью артист рассказал, что у него своеобразный подход к выбору проектов. Некоторые из них он обдумывает месяцами и даже годами, заставляя продюсеров томиться в ожидании. А с другими он сразу же соглашается, если видит в них потенциал. В конце 80-х чутье явно подводило актёра, фильмы, в которых он тогда принимал участие, не имели большого интереса у публики, и популярность актёра пошла на убыль. Всё изменил Квентин Тарантино и фильм «Криминальное чтиво».
Роль Винсента Веги в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994) вернула актера в статус самых востребованных лиц Голливуда и дала карьере Траволты новый виток. Эта картина стала эталоном независимого кино, а Траволта был удостоен национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за свою работу.
Личная жизнь Джона Траволты была насыщенной и порой трагичной. Его первым серьёзным романом стала связь с актрисой Дайаной Хайленд, с которой он познакомился во время работы над фильмом «Под колпаком». У влюбленных была большая разница в возрасте — 18 лет. К несчастью, этот роман завершился на печальной ноте, когда Хайленд ушла из жизни после борьбы с раком.
Джон Траволта с Келли Престон и сыном (Фото: Instagram*@johntravolta)
В начале 1990-х годов Траволта связал свою жизнь с актрисой и фотомоделью Келли Престон. У пары родились двое детей: сын Джетт и дочь Элла Блю. Однако в 2009 году семья столкнулась с ужасной утратой — Джетт трагически погиб в результате эпилептического приступа. Несмотря на это горе, супруги смогли сохранить свои отношения и вскоре стали родителями ещё одного сына, Бенджамина.
На протяжении своей жизни Траволта также сталкивался с обвинениями в гомосексуальных связях** и домогательствах, однако ни одно из этих утверждений не было подтверждено. 12 июля 2020 года Келли Престон умерла, что стало тяжёлым ударом для актёра. После её смерти Джон стал больше времени проводить с детьми. Его дочь Элла унаследовала творческие способности родителей и начала карьеру в кино, снявшись вместе с отцом в фильме «Ядовитая роза» в 2019 году.
Джон Траволта (Фото: Instagram*@johntravolta)
Джон Траволта является настоящим энтузиастом авиации. С пятилетнего возраста он мечтал о полетах. В 1980-х годах актер начал активно управлять самолетами, что стало важной частью его жизни и отдельным направлением карьеры. В 2010 году актер осуществил впечатляющий перелет из США в Австралию на одном из своих воздушных судов, чтобы помочь доставить участников ток-шоу Опры Уинфри через океан.
Кроме того, Траволта увлекается коллекционированием самолетов и всего, что с ними связано. В его богатой коллекции можно найти, например, военный самолет Соко-Галеб G-2.
Джон Траволта с детьми (Фото: Instagram*@johntravolta)
В настоящее время Джон Траволта уделяет меньше времени работе в киноиндустрии. Хотя он по-прежнему востребован в этой сфере, на первом месте для него сейчас — забота о дочери Элле Блю и сыне Бенджамине.
Согласно имеющимся данным на апрель 2024 года, Джон Траволта и Николас Кейдж должны были вновь исполнить свои роли в продолжении фильма «Без лица». Планировалось, что режиссёром проекта станет Адам Вингард, а сценарий будет написан Саймоном Барретом. Также в 2024 году на экраны вышел фильм «Сорвать банк» с Джоном Траволтой в главной роли. Он исполнил роль Мейсона, предводителя банды грабителей.
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Биография Джона Траволты
Детство и юность
Джон Траволта с отцом (Фото: Instagram*@johntravolta)
Джон Траволта появился на свет 18 февраля 1954 года в Энглвуде, в семье, где мать Хелен, имеющая ирландские корни, была преподавателем актерского мастерства, а отец Сальваторе, итальянского происхождения, занимался торговлей после карьеры в американском футболе. Будущий актер был шестым ребенком в семье.
С раннего возраста Джон проявлял интерес к искусству. В доме была создана небольшая театральная сцена, где дети могли устраивать представления. В школьные годы он сыграл свою первую роль в спектакле без слов. С шести лет Траволта начал заниматься танцами под руководством брата знаменитого танцора Джина Келли. В подростковом возрасте Траволта решил посвятить себя танцу, бросив учебу и переехав в Нью-Йорк, где присоединился к труппе мюзикла «Grease».
В 16 лет он уже выступал на сценах театров Нью-Джерси, а затем его карьера продолжила развиваться на Бродвее, где продюсеры обратили внимание на его талант.
Начало карьеры
Начало карьеры Джона Траволты в кино произошло в 1975 году, когда он дебютировал с небольшой ролью в фильме ужасов «Адский дождь». Однако настоящую популярность ему принесло участие в мистическом триллере «Кэрри» (1976), основанном на произведении Стивена Кинга.
Тем временем Траволта также запомнился зрителям благодаря роли Винни Барбарино — харизматичного подростка из комедийного сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» (1975), что сделало его идолом для молодежи того времени.
Джон Траволта с актерами сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» (Фото: Instagram*@johntravolta)
Тогда же, в далеком 1975 году, актёр познакомился с саентологией, которая приобрела печальную известность. С тех пор он остаётся активным участником этой организации. Саентология оказала значительное влияние на дальнейшую жизнь и карьеру актёра.
После успеха «Кэрри» актёр снялся в диско-мюзикле «Лихорадка субботнего вечера» (1977), где сыграл Тони Манеро, простого парня, который находит радость в танцах на выходных. Этот фильм стал одной из самых знаковых работ в его карьере и значительно повысил его популярность.
Фильмы с Джоном Траволтой
Джон Траволта (Фото: Instagram*@johntravolta)
Джон Траволта — выдающийся актёр с разнообразной фильмографией, охватывающей множество жанров. В мюзикле «Бриолин» (1978) он воплотил образ молодого человека, живущего в 1950-х годах в США. Знаменитый саундтрек к фильму стал настоящим хитом, получив множество наград.
В криминальной комедии «Достать коротышку» (1995) Траволта сыграл гангстера, который решает создать собственный фильм в Голливуде. Эта работа принесла ему «Золотой глобус», подтверждая его талант в комедийном жанре.
В «Без лица» (1997) актёр принял участие в динамичном боевике с элементами фантастики, снятом мастером жанра Джоном Ву.
Шпионский триллер «Пароль "Рыба-меч"» (2001) показал Траволту в роли агента, который сражается с угрозами национальной безопасности, продемонстрировав его способность к исполнению напряжённых и драматических ролей.
В фильмографии актёра насчитывается более 140 работ, в число которых входят картины «Прокол» (1981), «Лак для волос» (2007), «Генеральская дочь» (1999), «Каратель» (2004), «Опасные пассажиры поезда 123» (2009), «Из Парижа с любовью» (2010) и многие другие.
Среди работ актёра были очень популярные картины и откровенно не удавшиеся проекты. В одном из интервью артист рассказал, что у него своеобразный подход к выбору проектов. Некоторые из них он обдумывает месяцами и даже годами, заставляя продюсеров томиться в ожидании. А с другими он сразу же соглашается, если видит в них потенциал. В конце 80-х чутье явно подводило актёра, фильмы, в которых он тогда принимал участие, не имели большого интереса у публики, и популярность актёра пошла на убыль. Всё изменил Квентин Тарантино и фильм «Криминальное чтиво».
«Криминальное чтиво»
Роль Винсента Веги в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994) вернула актера в статус самых востребованных лиц Голливуда и дала карьере Траволты новый виток. Эта картина стала эталоном независимого кино, а Траволта был удостоен национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за свою работу.
Личная жизнь актера
Личная жизнь Джона Траволты была насыщенной и порой трагичной. Его первым серьёзным романом стала связь с актрисой Дайаной Хайленд, с которой он познакомился во время работы над фильмом «Под колпаком». У влюбленных была большая разница в возрасте — 18 лет. К несчастью, этот роман завершился на печальной ноте, когда Хайленд ушла из жизни после борьбы с раком.
Джон Траволта с Келли Престон и сыном (Фото: Instagram*@johntravolta)
В начале 1990-х годов Траволта связал свою жизнь с актрисой и фотомоделью Келли Престон. У пары родились двое детей: сын Джетт и дочь Элла Блю. Однако в 2009 году семья столкнулась с ужасной утратой — Джетт трагически погиб в результате эпилептического приступа. Несмотря на это горе, супруги смогли сохранить свои отношения и вскоре стали родителями ещё одного сына, Бенджамина.
На протяжении своей жизни Траволта также сталкивался с обвинениями в гомосексуальных связях** и домогательствах, однако ни одно из этих утверждений не было подтверждено. 12 июля 2020 года Келли Престон умерла, что стало тяжёлым ударом для актёра. После её смерти Джон стал больше времени проводить с детьми. Его дочь Элла унаследовала творческие способности родителей и начала карьеру в кино, снявшись вместе с отцом в фильме «Ядовитая роза» в 2019 году.
Страсть актера к авиации
Джон Траволта (Фото: Instagram*@johntravolta)
Джон Траволта является настоящим энтузиастом авиации. С пятилетнего возраста он мечтал о полетах. В 1980-х годах актер начал активно управлять самолетами, что стало важной частью его жизни и отдельным направлением карьеры. В 2010 году актер осуществил впечатляющий перелет из США в Австралию на одном из своих воздушных судов, чтобы помочь доставить участников ток-шоу Опры Уинфри через океан.
Кроме того, Траволта увлекается коллекционированием самолетов и всего, что с ними связано. В его богатой коллекции можно найти, например, военный самолет Соко-Галеб G-2.
Джон Траволта сейчас
Джон Траволта с детьми (Фото: Instagram*@johntravolta)
В настоящее время Джон Траволта уделяет меньше времени работе в киноиндустрии. Хотя он по-прежнему востребован в этой сфере, на первом месте для него сейчас — забота о дочери Элле Блю и сыне Бенджамине.
Согласно имеющимся данным на апрель 2024 года, Джон Траволта и Николас Кейдж должны были вновь исполнить свои роли в продолжении фильма «Без лица». Планировалось, что режиссёром проекта станет Адам Вингард, а сценарий будет написан Саймоном Барретом. Также в 2024 году на экраны вышел фильм «Сорвать банк» с Джоном Траволтой в главной роли. Он исполнил роль Мейсона, предводителя банды грабителей.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Елена Генералова