Кевин Костнер возмутился выходкой Райана Рейнольдса на церемонии BAFTA

Кевин Костнер (Фото: Инстаграм* @kevincostner)
Реакция режиссера Кевина Костнера на шутку актера Райана Рейнольдса вызвала бурю эмоций у пользователей соцсетей, сообщила газета The Daily Mail.
На церемонии вручения премии BAFTA Рейнольдса спросили, как у него дела, на что он ответил: «Отлично. А вы что слышали?».
Отмечалось, что подобным образом Райан сделал отсылку на сообщения о разборках его супруги Блейк Лайвли с итальянским режиссером Джастином Бальдони — актриса обвиняет его в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Все кончается на нас».
Костнер сидел рядом со звездными супругами и, когда Рейнольдс пошутил, Кевин поморщился. Режиссера могло смутить и задеть такое «небрежное отношение к серьезным обвинениям», которые Лайвли предъявила к Бальдони. При этом неясно, кого в этом конфликте Кевин считает правым. А вот общественность уже определилась.
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Отмечалось, что подобным образом Райан сделал отсылку на сообщения о разборках его супруги Блейк Лайвли с итальянским режиссером Джастином Бальдони — актриса обвиняет его в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Все кончается на нас».
Костнер сидел рядом со звездными супругами и, когда Рейнольдс пошутил, Кевин поморщился. Режиссера могло смутить и задеть такое «небрежное отношение к серьезным обвинениям», которые Лайвли предъявила к Бальдони. При этом неясно, кого в этом конфликте Кевин считает правым. А вот общественность уже определилась.
«Блейк и Райану нужно кое-что объяснить. Кроме того, то, что они сделали с Джастином Бальдони, совсем не смешно», — подобные комментарии пользователи Сети оставляли под видео с трансляции церемонии.
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Ольга Енгалычева