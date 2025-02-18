Вышла замуж за бизнесмена, дружила с Бородиной и покинула «Дом-2» беременной: как сложилась жизнь Елены Бушиной после шоу

Елена Бушина (Фото: Инстаграм* @elenabushina)
После участия в телепроекте «Дом-2» жизнь Елены Бушиной кардинально изменилась. Простая девчонка из Екатеринбурга превратилась в светскую даму и жену бизнесмена.
Бушина пришла на «Дом-2»В 2007 году 21-летняя Елена Бушина стала участницей шоу «Дом-2». У нее быстро получилось влиться в этот жесткий коллектив. Елена продемонстрировала свой сложный и «колючий» характер.
Во время участия в телепроекте у Бушиной было много поклонников. Елена казалась простой девчонкой. Они разглядели, что за тяжелым характером скрывается доброта.
На «Доме-2» у Елены был бурный роман с Семеном Фроловым. Однако отношения закончились тем, что Фролов покинул проект. Слишком уж эмоциональные у них были отношения. Еще Бушина некоторое время встречалась с Глебом Жемчуговым.
Елена Бушина и Дмитрий Железняк (Фото: Инстаграм* @elenabushina)
Вышла замуж за богатогоУже в 2008 году Бушина встретила свою любовь. Она встретила молодого бизнесмена Дмитрия Железняка, владевшего автосалоном в Москве. У парня обеспеченные родители, трехкомнатная квартира.
Отношения развивались быстро. Сначала Бушина не собиралась покидать «Дом-2». Она даже пыталась привести туда Железняка (он некоторое время участвовал в проекте). Однако Дмитрию не нравилось прозябать на шоу.
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В результате Бушина держалась до последнего. Передачу она покинула уже на последних месяцах беременности в 2010 году. В то же время Елена и Дмитрий сыграли свадьбу.
Сын Марк родился в 2010 году, а дочь Лаура появилась на свет в 2014 году.
Елена Бушина и Дмитрий Железняк (Фото: Инстаграм* @elenabushina)
Красивая жизньС супругом у Елены какое-то время были притирки. Железняк более спокойный человек, а Бушина яркая и открытая. Одно время молодые люди даже хотели развестись, но они вовремя опомнились. Как отмечала Елена, главное, найти время, чтобы побыть вместе, тогда все разрешится.
Сейчас влюбленные живут хорошо. Главный добытчик — Дмитрий. Кстати, свой заработок у Бушиной тоже есть. Она ведет блог в социальной сети.
Ксения Бородина и Елена Бушина (Фото: Инстаграм* @elenabushina)
Влюбленные регулярно ездят отдыхать всей семьей за границу и по России. В феврале 2025 года они отдыхают в Сочи. Бушина обожает шоппинг и из всех поездок привозит себе чемоданы одежды.
Внешность Елены тоже претерпела перемены. Бушина говорила, что не пользовалась услугами пластических хирургов. Сохранить красоту ей помогает мезотерапия и гиалуроновая кислота.
Бушину нередко можно встретить в кругу обеспеченных людей. Среди подруг Елены есть Ксения Бородина, с которой они дружат еще со времен «Дома-2».
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