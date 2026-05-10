Комик Максим Галкин* показал архивные фото с дедушкой-ветераном

Галкин* опубликовал архивные фото с дедом-инженером-полковником в День Победы
Комик и телеведущий Максим Галкин* опубликовал в личном блоге архивные снимки с дедушкой — инженером-полковником Григорием Прагиным.
В День Победы Галкин* выложил кадры, которые охватывают период с 1926 по 1982 год. На них видно и повседневную жизнь Прагина, и его службу в годы Великой Отечественной войны. Пародист показал фото деда с сослуживцами в Одессе, Белграде и Будапеште.
В комментариях поклонники юмориста почтили память ветеранов и поделились историями о своих родственниках — участниках войны.
«Мой дедушка тоже воевал. Потом он всегда говорил, что самое главное — чтобы это не повторилось. Он был умным человеком», — написал один из комментаторов.Ранее Ксения Алфёрова рассказала о военных подвигах своей 104-летней бабушки. Артистка вспомнила, как пожилая родственница прошла через войну и сохранила силу духа.