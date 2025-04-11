Экс-муж Ани Лорак Налчаджиоглу бросил третью жену и нашел новую девушку

Людмила Оверковская (Фото: Instagram* @overkovskaja)
Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу расстался с третьей женой Анастасией и уже нашёл новую возлюбленную Людмилу Оверковскую.
Слухи о том, что мужчина расстался со своей третьей женой, слухи ходили уже давно. Известно, что после долгих выяснений отношений в июле 2024 года девушка сделала аборт. Теперь же точно известно, что отношения между бывшими супругами закончены, так как Налчаджиоглу начал встречаться с фитнес-тренером Людмилой Оверковской. В Сети уже есть кадры, где девушка находится в объятиях Мурата.
Людмила подтвердила, что встречается с бизнесменом.
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* Запрещён в РФ
Людмила подтвердила, что встречается с бизнесменом.
«Когда вы вместе тренируетесь, вы создаете не просто результат для тела, но и создаёте уникальную атмосферу доверия и поддержки. Вместе легче преодолевать трудности, мотивировать друг друга и, конечно, весело проводить время», — приводит издание «Страсти» слова Людмилы.Мурат также был женат на визажисте Лилии. Их брак продлился всего несколько месяцев.
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