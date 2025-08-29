Достижения.рф

Экс-возлюбленная Данилы Козловского снялась обнаженной

Вернувшаяся в РФ актриса Ольга Зуева снялась в обнаженном виде
Ольга Зуева (Фото: Instagram*/_olyazueva)

Вернувшаяся в Россию актриса и режиссёр Ольга Зуева опубликовала в сторис своего Instagram* откровенный снимок. На данный момент публикация пропала.



Зуева, которая живёт в США, отправилась отдыхать на Алтай — в кадре она стоит на камне у обрыва, обнажённая, спиной к камере; ягодицы частично прикрыты эмодзи в виде листа клевера. Женщине 38 лет. Ольга — бывшая возлюбленная актёра и режиссёра Данилы Козловского; в 2020 году у неё от него родилась дочь Ода‑Валентина, ребёнок появился на свет в США.

Самому Козловскому поставили условие для возвращения в российский кинематограф. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, актер должен признать СВО и привезти в Россию дочку, которая живет в США.

Парламентарий отмечал, что в противном случае возвращать артиста в отечественное кино нельзя.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

