Экс-возлюбленная Данилы Козловского снялась обнаженной
Вернувшаяся в Россию актриса и режиссёр Ольга Зуева опубликовала в сторис своего Instagram* откровенный снимок. На данный момент публикация пропала.
Зуева, которая живёт в США, отправилась отдыхать на Алтай — в кадре она стоит на камне у обрыва, обнажённая, спиной к камере; ягодицы частично прикрыты эмодзи в виде листа клевера. Женщине 38 лет. Ольга — бывшая возлюбленная актёра и режиссёра Данилы Козловского; в 2020 году у неё от него родилась дочь Ода‑Валентина, ребёнок появился на свет в США.
Самому Козловскому поставили условие для возвращения в российский кинематограф. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, актер должен признать СВО и привезти в Россию дочку, которая живет в США.
Парламентарий отмечал, что в противном случае возвращать артиста в отечественное кино нельзя.
*Запрещен в РФ
