Экстрасенс Умы Турман и Роберта де Ниро завела аккаунт на OnlyFans
Бывший личный экстрасенс принцессы Дианы, а также актрисы Умы Турман и актёра Роберта де Ниро Диана Салли завела аккаунт на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
74-летняя медиум заявила, что решила воспользоваться платформой, вдохновившись успехом блогера Софи Рейн, заработавшей, по открытым данным, около 100 миллионов долларов за год. Салли планирует предлагать подписчикам контент, связанный с эзотерическими практиками и индивидуальными консультациями.
По её словам, за символическую плату она будет принимать персональные запросы клиентов, «связываться с потусторонним миром», готовить информацию и записывать индивидуальные видеосообщения. Помимо этого, Салли намерена развивать направление секс-терапии, в рамках которого будет давать советы по решению проблем в интимной жизни.
Экстрасенс пояснила, что приняла решение зарегистрироваться на OnlyFans после того, как поняла невозможность полноценной монетизации своего контента в социальных сетях Meta* и TikTok, где у неё в совокупности более миллиона подписчиков. Дополнительным фактором, по её словам, стало улучшение физической формы — за последнее время она похудела на 20 килограммов.
Диана Салли отметила, что продолжает выступать вживую. Если ранее она гастролировала по США и странам Европы, то в настоящее время проводит мероприятия исключительно в Великобритании. Она выразила надежду, что работа на OnlyFans позволит компенсировать снижение доходов.