Экстрасенс Умы Турман и Роберта де Ниро завела аккаунт на OnlyFans

29 января 2026, 18:35

Фото: iStock/unomat

Бывший личный экстрасенс принцессы Дианы, а также актрисы Умы Турман и актёра Роберта де Ниро Диана Салли завела аккаунт на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





74-летняя медиум заявила, что решила воспользоваться платформой, вдохновившись успехом блогера Софи Рейн, заработавшей, по открытым данным, около 100 миллионов долларов за год. Салли планирует предлагать подписчикам контент, связанный с эзотерическими практиками и индивидуальными консультациями.



По её словам, за символическую плату она будет принимать персональные запросы клиентов, «связываться с потусторонним миром», готовить информацию и записывать индивидуальные видеосообщения. Помимо этого, Салли намерена развивать направление секс-терапии, в рамках которого будет давать советы по решению проблем в интимной жизни.



