Елене Воробей стало плохо во время съемок в Москве
В Москве на Стандартной улице во время съемок потребовалась медицинская помощь артистке Елене Воробей.
Как сообщает РЕН ТВ, 58-летней юмористке внезапно стало плохо на площадке. Предварительно, причиной ухудшения самочувствия стало повышение давления на фоне эмоционального перенапряжения.
Прибывшие на место врачи скорой оказали Воробей необходимую помощь. Других подробностей нет.
13 марта знаменитость опубликовала редкое фото своей дочери Софии Лебенбаум — звезда таким образом поздравила наследницу с днем рождения.
Читайте также: