Елизавета Арзамасова показала домашние кадры с детьми от Ильи Авербуха
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась домашними кадрами с детьми от фигуриста Ильи Авербуха. В объективе оказались их трехлетний сын Лев и девятимесячная дочь Лия. Новый ролик появился на странице звезды «Папиных дочек» в Instagram*.
Напомним, артистка младше своего супруга на 22 года. Какое-то время пара скрывала роман от публики. Однако в сентябре 2020 года влюбленные официально подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант». Спустя три месяца они поженились.
Ранее продюсер ледовых шоу в интервью Ксении Собчак признался, что познакомился с будущей женой, когда ей было 15 лет. Тогда он воспринимал ее как «молодую женщину, у которой есть все». Такое заявление вызвало негативный отклик со стороны общественности.
*Запрещен в РФ
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