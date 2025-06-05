Елизавета Арзамасова показала домашние кадры с детьми от Ильи Авербуха

05 июня 2025, 18:08

Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм*/liza_arzamasova)

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась домашними кадрами с детьми от фигуриста Ильи Авербуха. В объективе оказались их трехлетний сын Лев и девятимесячная дочь Лия. Новый ролик появился на странице звезды «Папиных дочек» в Instagram*.