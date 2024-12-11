«Ждет, когда он бросит супругу»: личная жизнь Мирославы Карпович после Прилучного и тайные романы с женатыми

55-летний Джей-Зи, которому инкриминируют изнасилование несовершеннолетней в 2000 году, появился на публике в компании своей семьи: вместе с супругой Бейонсе, старшей дочерью Блу Айви и тёщей Тиной Ноулз он посетил премьеру фильма «Муфаса: Король Лев» в Калифорнии. Внимание общественности привлек не только его выход в свете скандала, но и наряд 12-летней Блу Айви, которую многие пользователи социальных сетей сочли чрезмерно взрослой благодаря платью с открытыми плечами и глубоким декольте. Подробности – в материале «Радио 1».