«Ждет, когда он бросит супругу»: личная жизнь Мирославы Карпович после Прилучного и тайные романы с женатыми

Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович после расставания с Павлом Прилучным пропала из поля зрения публики. О том, чем сейчас занимается актриса читайте в материале «Радио 1».
От жены ушел к Карпович, а женился на другой
Мирослава Карпович потратила два года на отношения с Павлом Прилучным. Актриса утешала и поддерживала молодого человека во время развода с Агатой Муцениеце, за что получила порцию хейта от публики. Фанаты звездной пары назвали Карпович разлучницей и не упускали возможности в комментариях позлорадствовать над неудачами звезды.
Однажды роман артистки прокомментировала ее визажист.
«Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу», – приводит слова девушки «Пятый канал».
Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
После того как страсти с разводом Прилучного улеглись, актер тайно женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Мирослава решила не раздувать скандал и приняла счастье бывшего бойфренда с другой женщиной.
Личная жизнь актрисы
Мирослава Карпович (Фото: соцсети)
О романах Карпович поклонники часто писали в сети. Актрисе приписывали романы с Филиппом Бледным (Веник из «Папиных дочек»), Сергеем Лазаревым, Егором Кридом и даже фигуристом Алексеем Ягудиным. Но не один роман не подтвердился.
Отношения актрисы с Павлом Прилучным были публичными и по мнению Карпович это было ошибкой. Теперь личная жизнь Мирославы находится под большим секретом.
Поклонники артистки обеспокоены тем, что ей уже 38 лет, а актриса до сих пор не обзавелась семьей и не родила детей. Актриса на это отвечает спокойно, утверждая, что всему свое время.
«Не все согласятся, что все давно за нас продумано, но никогда не опережайте события. Прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому готовы. И природа, и энергия нам в этом помогают. Сначала мы ползаем, а потом становимся на ноги… Важно уметь жить здесь и сейчас!», — приводит KP.RU слова артистки.
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Чем сейчас занимается актриса
Актриса Мирослава Карпович (в центре) на премьере сериала «Папины дочки» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Карпович всю себя посвятила работе. Летом актриса ненадолго уезжала на Мальдивы со своей мамой и в социальных сетах активно делилась фотографиями с берега океана. Отдых Мирослава проводила в медитации и занятиях спортом.
«Каждую неудачу в жизни я принимаю как урок, подаренный мне, чтобы учиться и расти. Я здесь, на этой прекрасной земле, чтобы исследовать, учиться, учить и становиться мудрым», — писала девушка у себя на странице.
Сейчас актриса вернулась и продолжила участие в съемках продолжения сериала «Папины дочки». Поклонники артистки уже сейчас могут увидеть новые работы Мирославы Карпович. В 2024 году на экранах появился сериал «Папины дочки. Новые-2» и фильм «Воровка», где Карпович сыграла роль барменши.
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