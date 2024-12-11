Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Ждет, когда он бросит супругу»: личная жизнь Мирославы Карпович после Прилучного и тайные романы с женатыми

«Ждет, когда он бросит супругу»: личная жизнь Мирославы Карпович после Прилучного и тайные романы с женатыми

Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович после расставания с Павлом Прилучным пропала из поля зрения публики. О том, чем сейчас занимается актриса читайте в материале «Радио 1».

От жены ушел к Карпович, а женился на другой


Мирослава Карпович потратила два года на отношения с Павлом Прилучным. Актриса утешала и поддерживала молодого человека во время развода с Агатой Муцениеце, за что получила порцию хейта от публики. Фанаты звездной пары назвали Карпович разлучницей и не упускали возможности в комментариях позлорадствовать над неудачами звезды.



Однажды роман артистки прокомментировала ее визажист.

«Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу», – приводит слова девушки «Пятый канал».


Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

После того как страсти с разводом Прилучного улеглись, актер тайно женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Мирослава решила не раздувать скандал и приняла счастье бывшего бойфренда с другой женщиной.

Личная жизнь актрисы


Мирослава Карпович (Фото: соцсети)

О романах Карпович поклонники часто писали в сети. Актрисе приписывали романы с Филиппом Бледным (Веник из «Папиных дочек»), Сергеем Лазаревым, Егором Кридом и даже фигуристом Алексеем Ягудиным. Но не один роман не подтвердился.

Отношения актрисы с Павлом Прилучным были публичными и по мнению Карпович это было ошибкой. Теперь личная жизнь Мирославы находится под большим секретом.

Поклонники артистки обеспокоены тем, что ей уже 38 лет, а актриса до сих пор не обзавелась семьей и не родила детей. Актриса на это отвечает спокойно, утверждая, что всему свое время.

«Не все согласятся, что все давно за нас продумано, но никогда не опережайте события. Прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому готовы. И природа, и энергия нам в этом помогают. Сначала мы ползаем, а потом становимся на ноги… Важно уметь жить здесь и сейчас!», — приводит KP.RU слова артистки.

Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора
Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора


Чем сейчас занимается актриса


Актриса Мирослава Карпович (в центре) на премьере сериала «Папины дочки» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Карпович всю себя посвятила работе. Летом актриса ненадолго уезжала на Мальдивы со своей мамой и в социальных сетах активно делилась фотографиями с берега океана. Отдых Мирослава проводила в медитации и занятиях спортом.

«Каждую неудачу в жизни я принимаю как урок, подаренный мне, чтобы учиться и расти. Я здесь, на этой прекрасной земле, чтобы исследовать, учиться, учить и становиться мудрым», — писала девушка у себя на странице.

Сейчас актриса вернулась и продолжила участие в съемках продолжения сериала «Папины дочки». Поклонники артистки уже сейчас могут увидеть новые работы Мирославы Карпович. В 2024 году на экранах появился сериал «Папины дочки. Новые-2» и фильм «Воровка», где Карпович сыграла роль барменши.

Читайте также:

Агата Муцениеце посетила гастрономическое шоу вместе с Петром Дрангой

«Это катастрофа»: зрители с сосисками и алкоголем чуть не сорвали концерт Лолиты

«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни
#соцсети
#отдых
#актёр
#фильм
#скандал
#звёзды
#актриса
#отношения
#сериал
#девушка
#статьи
Жуков обратился к председателю СК РФ с просьбой о содействии в суде
11 декабря 2024, 11:50

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал иски в арбитражный суд о признании прав на песни группы к гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову, проинформировало агентство ТАСС.
«Черкасов никогда не имел отношение к записи хитов «Руки вверх», у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было», — подчеркнул Сергей Жуков.

Заседания по данным делам пройдут в январе 2025 года.

Официальный представитель «Первого музыкального издательства», генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик отметила, что Сергей Жуков и издательство обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой и попросили помочь в судебных спорах за право на песни группы «Руки вверх».


Солист группы и издательство считает, что Черкасов подал больше десяти заявлений о блокировке ряда интернет-ресурсов — на них были размещены песни «Руки вверх».

Читайте также:

«Главный мошенник»: Бари Алибасова-младшего обвиняют в махинациях с продажей квартиры, что известно

Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве

Шнуров назвал себя преподавателем кармических уроков
#интернет
#право
#ск
#рф
#суд
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной на PornHub в 2024 году
Порноактриса из Екатеринбурга стала первой среди актрис-любителей на PornHub
11 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/fabioderby

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox стала самой просматриваемой моделью среди актрис-любителей на сайте PornHub в 2024 году. Информация опубликована на странице ежегодной премии Pornhub Awards.
По сравнению с прошлогодней статистикой девушка поднялась в рейтинге на одно место.

Известно, что в январе Sweetie Fox заняла первое место в рейтинге моделей на сайте PornHub, за что получила $3 тыс., а в феврале стала обладательницей кинонаграды в номинации «любимый косплеер» от американского журнала AVN (Adult Video News).

Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 году. За это время на сайт она выложила 295 видео, которые набрали почти один биллион просмотров, на актрису подписались 1,7 млн пользователей. В 2022 году девушка получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница».

Читайте также:
«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

«Главный мошенник»: Бари Алибасова-младшего обвиняют в махинациях с продажей квартиры, что известно

Джей-Зи обвинили в изнасиловании 13-летнего подростка: в чем замешана теща рэпера и что не так с его дочерью
#звёзды
#девушка
#премия
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро
Измены, многочисленные романы и одиночество:
10 декабря 2024, 18:20

Вероника Кастро (Фото: скриншот сериала «Богатые тоже плачут»)

Мариану Вильяреаль де Сальватьерру в исполнении Вероники Кастро помнят миллионы жителей более 40 стран мира. Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» сделал Веронику Кастро моровой звездой. Сейчас актрисе 72 года она полна сил и вдохновения. О том, где сейчас живет актриса и чем она занимается в материале «Радио 1».

Путь к славе


Вероника Кастро (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Вероника появилась на свет 19 октября 1952 года в Мехико, в семье Сокорро Кастро Альбы и Фаусто Саенса. Позже в семье родились два брата — Хосе Альберто и Фаусто Херардо, а также сестра по имени Беатрис.

Родители девочки после рождения последнего ребенка развелись и мама вынуждена была все время пропадать на работе для того, чтобы прокормить семью. Сверстники насмехались над невысокой, скромно одетой и склонной к полноте девочкой, дразня её пышкой и коротышкой.

В школе Вероника начала заниматься танцами и спортом. К 12 годам девочка изменилась до неузнаваемости и стала настоящей моделью. Кастро поступила в Театральную академию и даже училась там на стипендию.

В 15 лет Вероника начала работать моделью, снималась для фотокомиксов и выступала в кабаре. Через год она шокировала свою семью, появившись обнаженной на обложке мужского журнала «Caballero». Через десять лет Вероника стала широко известна благодаря своей роли в телесериале «Богатые тоже плачут».

Личная жизнь


Вероника Кастро с сыновьями (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

В жизни Вероники Кастро было много мужчин, но ни с одним она не нашла своего счастья. В 1974 году, во время съемок телешоу «Ха-ха!», Кастро встретила известного комика Мануэля Вальдеса. Отношения пара не афишировала, однако Вальдес стал отцом первого ребенка Кастро. Мальчика назвали Кристиан. Актриса после рождения ребенка рассказала публике, что она осознанно приняла решение быть матерью-одиночкой.

В 1981 году Вероника Кастро родила второго сына. Кто является его отцом доподлинно не известно до сих пор. Поклонники подозревают, что им мог стать актер Энрике Ньембро. Кастро на протяжении семи лет жила с Ньембро. Их отношения закончились после того, как актриса узнала про его многочисленные измены. Вскоре после расставания на свет появился её сын Мишель.

Артистка имела множество отношений, в том числе с коллегами Омаром Фиерро, Хуаном Солером и Хорхе Мартинесом, однако ни с одним из них не связала себя узами брака.

«Счастья в браке я так и не испытала, но дважды за всю жизнь была влюблена в отцов двоих моих сыновей», — рассказывала журналистам Вероника Кастро.

Алкоголизм, смертельная болезнь и ранний уход: как жил и умирал актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин
Алкоголизм, смертельная болезнь и ранний уход: как жил и умирал актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин


Чем занимается актриса сейчас


Вероника Кастро (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)


Вероника Кастро по прежнему живет в Мексике. В 2022 году актриса объявила об окончании сьемок. В завершении своей карьеры она сыграла роль Малены в сериале «Когда я молод». Актриса ушла из кино и сейчас занимается выпуском линии косметики по названием «Veronica Castro» и уделяет много времени дому и семье.

Читайте также:

Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода

«Катя, ты дура!»: певицу Екатерину Семёнову обворовал строитель из Таджикистана, как артистка лишилась евро и драгоценностей

Бурная личная жизнь Афры Сарачоглу из «Зимородка»: романы на съемках и расставание из-за онкологии, с кем сейчас звезда?
#евро
#кино
#актёр
#жизнь
#родители
#актриса
#сериал
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Главный мошенник»: Бари Алибасова-младшего обвиняют в махинациях с продажей квартиры, что известно
10 декабря 2024, 16:57

Бари Алибасов-младший (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший решил приобрести для своей девушки квартиру в Нижнем Новгороде, но сделка с недвижимостью обернулась скандалом и уголовным делом. Подробнее о произошедшем — в материале «Радио 1».


Выгодный вариант


После недолгих поисков квартиры в Нижнем Новгороде Бари Алибасову-младшему попалось объявление о продаже «сталинки». Квартира требовала некоторого ремонта и не находилась в престижном районе, но даже с учетом этих недостатков имущество было дешевле рыночной цены. За квартиру хозяйка просила 4 миллиона рублей и очень спешила выйти на сделку.

«Очень интеллигентная взрослая еврейка 60-ти лет, в прекрасной светлой памяти и выглядит лет на 40. Шикарная женщина. Ее нельзя назвать немощной пенсионеркой. Вроде как все нормально. Просто человеку надо срочно продать квартиру», — поделился Бари в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сделка обернулась заявлением в полицию


Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Прежде чем совершить покупку, Алибасов и нанятые им риэлторы продолжительное время общались с женщиной по имени Гузель. В итоге специалисты пришли к выводу, что сделка является законной.

«Точно все хорошо? Вы точно эти деньги никому не отправите? Не останетесь без крыши над головой? Вы точно не собираетесь меня кинуть?», — спрашивал сын основателя группы «На-На».

Продавец квартиры уверенно отвечала, что все в порядке и делает она это по собственной воле. Тем не менее, после завершения оформления документов она решила обратиться в полицию.

«Искренне любила безумие»: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой
«Искренне любила безумие»: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой


Жертва мошенников


Фото: iStock/:Elena Mishina

По условиям сделки Бари сразу перевел на счет женщины 3 миллиона рублей. Оставшийся миллион должен был быть переведен после выписки всех жильцов из купленной квартиры.

Условия договора так до конца и не были выполнены — продавец квартиры написала заявление в полицию. Женщина заявила, что продавать ничего не собиралась и стала жертвой мошенников.

«Получала телефонные звонки якобы от оператора портала сотовой связи, сотрудников финансовой и государственной организаций о сомнительных операциях по ее банковскому счету. После чего злоумышленники убедили женщину продать квартиру, оформить кредиты и перевести полученные деньги вместе с ее сбережениями на продиктованные счета», — заявила в беседе с журналистами «Пятого канала» старший референт ОИИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Анастасия Сафронова.

Ни денег, ни квартиры


Сейчас квартира в Ленинском районе столицы Приволжья арестована приставами на время судебных разбирательств. Кому милая старушка направила деньги, следствию пока неизвестно. Правоохранители проверяют все версии, в том числе о причастности к махинациям мошенников Бари Алибасова-младшего.

«Женщина, с которой я 40 минут общался и спрашивал, точно ли все в порядке и точно ли вы не собираетесь меня кинуть, подло пошла в полицию с заявлением, что ее обманули мошенники. А я теперь чуть ли не главный мошенник, который все это организовал», — возмущается Алибасов-младший.

Читайте также:

«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни

Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь

После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело
#деньги
#дело
#мвд
#мошенники
#квартиры
#имущество
#квартира
#кредиты
#женщина
#сделки
#заявление
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Болезнь сына, конкуренция с Валерией, влияние Пугачевой: подробности жизни звезды «Всегда говори всегда» Татьяны Абрамовой
10 декабря 2024, 15:29

Татьяна Абрамова (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Актриса Татьяна Абрамова с детства мечтала сделать успешную карьеру и создать крепкую семью. Она смогла стать знаменитой, но ей не удалось сохранить семью — первый муж Сергей Кулишенко не выдержал выпавшего семье испытания — младший сын пары боролся с агрессивной формой рака.
О том, как Татьяна смогла справиться с болезнью сына и разводом, сохранить карьеру и встретить свою любовь — в материале «Радио 1».

Музыкальное детство, конкуренция с Валерией и влияние Пугачевой: как начинала актриса Татьяна Абрамова


Татьяна Абрамова родилась 5 февраля 1975 года в Тюмени, однако ранние годы её жизни связаны с Нижневартовском. Родители, стремясь к лучшей жизни, переехали туда с двумя дочерьми – Таней и Леной. Именно там юная Абрамова начала делать первые шаги в мире творчества.

В Нижневартовске она училась в общеобразовательной школе, а также занималась музыкой. Уже в детстве Абрамова проявила свой талант: голос и музыкальный слух выделяли её среди сверстников. Когда ей исполнилось 12 лет, она начала выступать в детском ансамбле «Мечта», где пела вместе с другими детьми. Это стало первым шагом к её мечте о сцене.

Осыпает деньгами, но не уходит из семьи: кем оказался богатый любовник Светланы Лободы, его связь с контрабандой
Осыпает деньгами, но не уходит из семьи: кем оказался богатый любовник Светланы Лободы, его связь с контрабандой

После возвращения семьи в Тюмень Татьяна всерьёз задумалась о музыкальной карьере. Её мечты о славе воплотились в реальность, когда в 16 лет она приняла участие в популярной музыкальной программе «Утренняя звезда». Несмотря на то, что победа досталась её сопернице, которая сейчас является певицей Валерией, Абрамова запомнилась жюри. Особенно тепло её выступление оценил Игорь Николаев, который предсказал, что с таким голосом её ждёт успех. Вскоре Татьяна создала свой первый музыкальный альбом под названием «Письмо».

Вскоре Татьяна начала активно участвовать в музыкальных фестивалях. Среди них «Славянский базар», а также «Ялта-Москва-транзит», где она завоевала сразу две награды: приз от радиостанции «Европа Плюс» и премию от Аллы Пугачёвой. Именно Пугачева сыграла важную роль в творческой судьбе молодой певицы, познакомив её с Игорем Крутым.

Татьяна Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Но через некоторое время Татьяна поняла, что ее душа больше лежит к театру и кино. Закончив школу, Абрамова решила попробовать свои силы в актёрской профессии. Она переехала в Санкт-Петербург, где первая время работала в молодёжном театре, занимаясь костюмами и реквизитом. А затем судьба подарила ей шанс проявить себя на сцене: её пригласили на роль в музыкальной постановке «Окна, улицы, подворотни».

Труд и настойчивость помогли Абрамовой стать студенткой Гуманитарного университета профсоюзов Санкт-Петербурга. Во время учёбы и после её окончания Татьяна играла ведущие роли в театре «Суббота», где прослужила несколько лет.

Карьера Татьяны Абрамовой в кино


Дебют Татьяны в кино произошел благодаря счастливому случаю. Её заметил ассистент режиссёра Владимир Соломин, который предложил начинающей актрисе роль в исторической драме «Охота». Фильм был представлен на международных фестивалях, где получил высокие оценки критиков, а сама Татьяна впервые ощутила признание аудиторией. Этот проект открыл ей путь к новым ролям.

После окончания театрального института Татьяна некоторое время не снималась, но с начала 2000-х её карьера в кино пошла в гору. Одной из первых её ярких ролей стала Сюзанна в комедийном сериале «Ростов-папа». После чего она сыграла наркоманку в сериале «Марш Турецкого», а в 2002 году на экраны вышло сразу несколько проектов с её участием, включая «Приключения мага», «Две судьбы» и «Тайна Лебединого озера».

Особенную популярность Абрамовой принесла роль Нади Кудряшовой в мелодраме «Всегда говори «всегда». Этот сериал стал настоящим хитом и продержался в эфире девять сезонов. Татьяна активно работала и в других проектах. Среди них историческая драма «Жена Сталина», где она исполнила роль Анны Аллилуевой, а также комедийный сериал «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Позднее она снималась в романтических и драматических фильмах, включая «Любимый по найму», «Алхимик. Эликсир Фауста» и других.

Развод с первым мужем и тяжелая болезнь сына


Татьяна Абрамова была замужем дважды. Её первый супруг, Сергей Кулишенко, работал фотографом и оператором. Они познакомились на съёмочной площадке, и отношения влюбленных быстро переросли из романтических в семейные. Вскоре у пары родился первенец — сын Иван. Татьяна на тот момент активно снималась в сериале «Всегда говори «всегда». Примечательно, что её новорождённый сын сыграл сразу двух младенцев в этом проекте. Спустя несколько лет у Татьяны и Сергея появился второй сын, которого назвали Александр.

Когда годовалый Саша перенес менингит, врачи диагностировали у него нейробластому надпочечников. Агрессивная опухоль очень быстро увеличилась в размерах, поэтому после 12 курсов химиотерапии мальчик нуждался в ряде операций. Кроме того, лечение в Москве и Мюнхене стоило дорого, и Абрамовой пришлось много работать, чтобы оплатить терапию. Муж попросту не выдержал стресса, вызванного страшными прогнозами докторов, и ушел от семьи.

В это время Татьяна полностью посвятила себя лечению сына, поддерживая его морально и физически. Этот период стал для неё временем особых испытаний, когда её привычная жизнь была перевёрнута с ног на голову. Благодаря своевременному лечению и поддержке близких, Саша смог победить болезнь. Но для Татьяны этот период оставил глубокий след в душе. Она много раз подчёркивала, что пережитая боль и страх за здоровье сына стали основными источниками её силы и мотивации на протяжении многих лет. Татьяна, несмотря на все трудности, смогла сохранить оптимизм и продолжить свою карьеру, хотя в её жизни всё изменилось, когда она столкнулась с этой трагедией.

Любовь с актером, который старше на 28 лет: как сложился брак Татьяны Абрамовой и Юрия Беляева


Второй муж Татьяны Абрамовой — актёр Юрий Беляев старше её на 28 лет. Их история знакомства словно из фильма, ведь судьба упорно разводила их до определённого момента, а потом свела так, что они не могли пройти мимо друг друга. Они даже снимались в одном сериале — «Алхимик. Эликсир Фауста», но судьба свела их несколько позже.

Татьяна Абрамова и Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Беляев моментально покорил Абрамову. Татьяну не смущала большая разница в возрасте — напротив, она видела в этом основу их гармонии. Беляев, со своей стороны, нашёл в Татьяне не только талантливую актрису, но и нежную, заботливую женщину. Их отношения развивались быстро. Уже через год после знакомства они решили пожениться. Позже пара обвенчалась, чтобы скрепить свои отношения духовной клятвой.

«У нас никогда не ощущается разница в возрасте, я даже не помню, на сколько лет он меня старше. У нас много общего!» — заявляет актриса.

Юрий не только стал надёжным партнёром для Татьяны, но и смог найти подход к её детям от первого брака. Он сумел расположить к себе Ваню и Сашу, став для них примером. Сама Татьяна всегда утверждала, что именно доброта и открытость Юрия помогли создать настоящую семью.

Сегодня Татьяна Абрамова и Юрий Беляев остаются одной из самых гармоничных пар в мире российского шоу-бизнеса.

Читайте также:

Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода

Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова

Агата Муцениеце посетила гастрономическое шоу вместе с Петром Дрангой
#победа
#кино
#история
#семья
#актёр
#фильм
#награды
#образование
#здоровье
#болезнь
#жизнь
#родители
#мать
#певица
#развод
#семьи
#брак
#супруги
#церемония
#отношения
#поддержка
#профессии
#съёмки
#приз
#мальчик
#мама
#карьера
#сериал
#новорождённый
#сын
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джей-Зи обвинили в изнасиловании 13-летнего подростка: в чем замешана теща рэпера и что не так с его дочерью
10 декабря 2024, 15:18

Джей-Зи и Бейонсе (Фото: соцсети)

55-летний Джей-Зи, которому инкриминируют изнасилование несовершеннолетней в 2000 году, появился на публике в компании своей семьи: вместе с супругой Бейонсе, старшей дочерью Блу Айви и тёщей Тиной Ноулз он посетил премьеру фильма «Муфаса: Король Лев» в Калифорнии. Внимание общественности привлек не только его выход в свете скандала, но и наряд 12-летней Блу Айви, которую многие пользователи социальных сетей сочли чрезмерно взрослой благодаря платью с открытыми плечами и глубоким декольте. Подробности – в материале «Радио 1».

Обвинения против Джей-Зи


Рэпер обвиняется в том, что в начале 2000-х годов он со своим приятелем Пи Дидди, ныне отбывающим наказание, совершил насилие над 13-летней девочкой на вечеринке. Джей-Зи категорически отвергает обвинения, утверждая, что женщина, подавшая иск, и её адвокаты просто пытаются его шантажировать.

«Только истинные любители теории заговора могут поверить в безумные обвинения, выдвинутые против меня. Если бы не серьезные подозрения, касающиеся безопасности детей, это выглядело бы просто как фарс», — заявил Джей-Зи.

Тина Ноулз, Джей-Зи, Бейонсе, Блу Айви (Фото: соцсети)

Подробности дела об изнасиловании


В последнее время в сети активно появляются новые сведения о преступлениях Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Рэпер уже несколько месяцев находится в заключении. Против него возбуждены уголовные дела, касающиеся торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговора и содействия занятиям проституцией, а также насилия в отношении женщин, мужчин и детей. Дидди будет оставаться в бруклинском следственном изоляторе как минимум до вынесения приговора, назначенного на 5 мая 2025 года.

Ранее источники упоминали, что в процессе расследования могут быть вовлечены многие голливудские звезды, часто посещавшие «белые вечеринки». Одним из ключевых подозреваемых в причастности к преступлениям рэпера считали его друга Jay-Z. И теперь против супруга Бейонсе выдвинуты серьезные обвинения.

Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии
Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии

По сообщениям Daily Mail, инцидент произошел во время вечеринки после вручения MTV Video Music Awards. Первый иск против Комбса был подан в октябре 2024 года, а 8 декабря в повторном иске уже фигурировал Jay-Z.

В то время 13-летняя девочка стремилась попасть на вечеринку после музыкальной награды, но у нее не было билета. Водитель Пи Дидди первым заметил ее и порекомендовал обратиться к рэперу. В результате школьницу на лимузине довезли до места проведения вечеринки, где ей пришлось подписать соглашение о конфиденциальности.

P. Diddy (Фото: соцсети P. Diddy)

На частном мероприятии девочке предложили выпивку, в которую, по всей видимости, был добавлен особый состав. Чувствуя головокружение, она отправилась отдохнуть в отдельную комнату. По словам истца, вскоре туда вошли Пи Дидди и Jay-Z. Она утверждает, что стала жертвой изнасилования на глазах женщины-знаменитости. После этого девочка покинула вечерние мероприятия и позвонила своему отцу.

Мама Бейонсепоставила лайк посту с обвинениями против Джей-Зи


Мать Бейонсе Тина Ноулз опровергла слухи о том, что ей когда-либо нравился пост с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми против ее зятя Jay-Z.

Прежде в своей соцсети 70-летняя Ноулз разместила объяснила ответ на сообщения о том, что она «поставила лайк» посту ABC7 Chicago, который содержал шокирующие детали судебного процесса против Jay-Z.

«Меня взломали!» — заявила мать Бейонсе.
Читайте также:

«Я гребаный дьявол»: против Пи Дидди впервые дали неанонимные показания, кому рэпер угрожал убийством

«Все выпивали, что-то курили»: Тимати рассказал, что на самом деле происходило на скандальных вечеринках P. Diddy

«Молодые и горячие»: правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy, режиссированные оргии и новые обвинения в деле рэпера
#секс
#насилие
#соцсети
#женщина
#мать
#фото
#наказание
#звёзды
#шоу-бизнес
#сша
#статьи
#p. diddy
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осыпает деньгами, но не уходит из семьи: кем оказался богатый любовник Светланы Лободы, его связь с контрабандой
10 декабря 2024, 15:07

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После начала спецоперации Светлана Лобода покинула Россию вместе с семьей. После со стороны певицы были осуждающие разговоры о СВО и активные действия по поддержке Украины. Как сейчас живет исполнительница хита «К черту любовь» читайте в материале «Радио 1».

После России

В 2022 году Светлана Лобода перебралась на постоянное место жительства в Латвию. После переезда из страны, в которой она была очень популярна, жизнь певицы сильно изменилась. По информации, опубликованной в «Российской газете», Светлана выражала недовольство тем, что её карьера после ухода с российской сцены развивается не так успешно, как она ожидала.

«Я поняла, что ухожу с того Олимпа, на который я пришла с большим трудом, который мне давался очень сложно. Лет, наверное, шесть я пыталась выйти из пространства только своей страны, потому что у меня была детская мечта, желание быть известным человеком не только в своей стране, но и за её пределами», — пожаловалась корреспондентам Светлана.

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Бывшая звезда российской эстрады пыталась исполнять песни на украинском языке, но публика не оценила таких хитов. Ее концерты на Украине не пользуются большой популярностью, даже те, которые она устраивает в поддержку ВСУ.

Что бы не растерять последних поклонников Лобода объявила, что не будет отказываться от русского языка и русскоязычных песен. После чего певица начала учить английский язык. В планах у Лободы появилось покорение англоязычной аудитории. Пока трудно сказать, достигнут ли песни на английском языке такого же успеха, как русскоязычные.

Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России
Шахназаров объяснил возвращение в РФ Сафонова и Савельевой: как живущие в Израиле артисты зарабатывают в России


Возлюбленный-миллиардер


Светлана Лобода очень долгое время скрывала свою личную жизнь. Как потом выяснилось, певица уже несколько лет живет с миллиардером Артуром Гранцем. Избранник Лободы очень интересная личность. Гранц по национальности армянин, но также как и Лобода родился на Украине. Мужчина долгое время жил в Белоруссии и имеет белорусское гражданство, а вот на Украине у Артура Гранца только вид на жительство.

Фото: РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Украинобелорусский армянин основал компанию BF Capital, которая управляет недвижимостью и сетью магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Также он стал владельцем сети duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в минском аэропорту. Украинские СМИ часто называют Артура Гранца королем контрабанды.

Дело в том, что после начала спецоперации магазины Гранца в разы увеличили обороты табачной и алкогольной продукции. Есть предположения, что через сети магазинов беспошлинной торговли идет контрабанда безакцизных товаров в государства Евросоюза.

Место жены миллиардера занято


Гранц удовлетворяет любые желания Любоды и буквально осыпает её деньгами. Благодаря его поддержке Светлана чувствует себя финансово уверенно даже в сложные для нее сейчас времена. Лобода имеет возможность диктовать условия организаторам своих концертов и наслаждается роскошными отелями, отдыхом на эксклюзивных курортах, а также брендовыми вещами и украшениями. Гранц помог артистке приобрести дом на берегу моря в Европе. Однако жениться на Светлане миллиардер не может, потому что он уже многие годы женат и в браке у него есть дети.

Читайте также:

«Трусливая балаболка»: скандал Собчак и Гордон набирает обороты, обвинения в протекции и рекламе брендовых подделок

«Нормальные люди не уезжают»: SHAMAN ответил Пугачёвой на ее слова о России, что артистов связывало до СВО

Клипы для порноактрис: почему внук Пугачевой Никита Пресняков отвернулся от другой бабушки и как на самом деле он живет в США
#гражданство
#контрабанда
#певица
#скандал
#страны
#карьера
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агата Муцениеце посетила гастрономическое шоу вместе с Петром Дрангой
10 декабря 2024, 14:18

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Актриса Агата Муцениеце и музыкант-аккордеонист Пётр Дранга вместе посетили гастрономическое шоу театра SVET, с собой артистка взяла и свою дочь Мию.
Как пишет издание Super, в последнее время Агату неоднократно видели в компании Дранги, что вызвало волну слухов о возможном их романе. На мероприятии пара охотно позировала фотографам, но в социальных сетях актриса предпочла не показывать своего спутника. Ни она, ни Пётр не комментируют свои отношения.

Ранее Муцениеце рассказала, что в Греции, где она отдыхала вместе с бывшим мужем Павлом Прилучным, видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Агата отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолёта, потом завис в воздухе и стремительно исчез.

Как заявил «Радио 1» таролог, нумеролог, астролог Борис Зак, сделанный таро-расклад показывает, что НЛО действительно существует.

Читайте также:

«Трусливая балаболка»: скандал Собчак и Гордон набирает обороты, обвинения в протекции и рекламе брендовых подделок

Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода

«Нормальные люди не уезжают»: SHAMAN ответил Пугачёвой на ее слова о России, что артистов связывало до СВО
#актриса
#отношения
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова
Невролог Хорошев: редкое заболевание Бориса Щербакова могла вызвать аритмия
10 декабря 2024, 14:10

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Жизнь актера и любимца миллионов Бориса Щербакова под угрозой. Недавно актер был госпитализирован после потери сознания в подъезде. У него выявили различные переломы, а дальше диагностировали редкую патологию кишечника — пневматоз. По словам врачей, это состояние опасно развитием некроза тканей.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что риск некроза у Бориса Щербакова мог появиться из-за аритмии.

«Могу предположить, что к этим патологиям могла привести аритмия, которая провоцирует массовые тромбозы во всем организме. В кровь могут выбрасываться миллиарды тромбов, и происходит катастрофа. Причин для аритмии может быть много», — сказал врач.

Он объяснил, что Борис Щербаков мог потерять сознание на лестничной клетке из-за преходящего (транзиторного) нарушения мозгового кровообращения, вызванного массовым тромбозом.

«Выброс огромного количества тромбов мог вызвать закупоривание сосудов во многих участках тела: во внутренних органах и конечностях. Причина может быть также в ДВС-синдроме — диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Либо, если он, например, в этот момент подхватил коронавирус, который вызвал "цитокиновый шторм", приводящий также к массированному тромбозу», — сказал он.

По словам врача, аритмия могла привести к ишемии, затем к инфаркту (инсульту мозга), а далее — к риску некроза.

«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз — ткань умирает. Некроз — это распад», — пояснил Хорошев.

Павел Хорошев напомнил о необходимости ежегодной диспансеризации для выявления для выявления аритмии и прочих заболеваний, которые могут привести к нарушению кровообращения, в том числе ишемии и инфаркту.

Читайте также:

Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости

Актёр Борис Щербаков госпитализирован в одну из московских клиник

Концертный директор Якубовича прокомментировал скандал на «Что было дальше»
#инсульт
#кровь
#врач
#питание
#гигиена
#инфаркт
#нарушение
#коронавирус
#шторм
#нарушения
#катастрофа
#тела
#шоу-бизнес
#актёр
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате