«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене

Несколько месяцев назад звезда ток-шоу Екатерина Терешкович уехала в ОАЭ и пропала без вести. Об этом сообщил ее бывший муж Гоген Солнцев. Оказалось, что отношения между экс-супругами не складывались. Причиной стало то, что телеведущий женился на дочери Терешкович. Где может находиться 70-летняя женщина и что происходит в семье телеведущего расскажет «Радио 1».