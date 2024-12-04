«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Люся Чеботина в последнее время оказалась в центре нескольких скандалов с другими артистами. Исполнительница «Солнце Монако» даже успела получить звание «королевы скандалов». Причины разногласий Чеботиной с коллегами читайте в материале «Радио 1».
После того как карьера певицы стала идти в гору, Чеботина начала диктовать свои правила в мире шоу-бизнеса и вступать в конфликты с коллегами. Сама же певица не считает себя конфликтным человеком и свое поведение оправдывает тем, что защищается от нападок.
Скандал с Идой Галич
Ида Галич (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Весной 2023 года разразился громкий скандал между Чеботиной и Галич. Выяснилось, что певица планировала приехать на съемки детского шоу «1-11», которое вела Ида. К назначенному времени Чеботина не появилась на съёмочной площадке и работу пришлось отменить. Галич заявила, что Люся просто не приехала на съемки и даже не сообщила о своем отсутствии.
«Этот поступок можно назвать не иначе, как «свинство». Хотя бы извинилась, что не приехала» — написала Галич в соцсетях.
Пытаясь оправдаться, Чеботина рассказала в сети о том, что Ида была предупреждена. Певице в тот день нездоровилось и об отмене съемки Галич уведомили еще утром. Девушки долго обменивалась оскорблениями в сети.
PR-директор Люси Антон Богуславский считает поведение Иды ничем другим, как пиар-ходом. Галич необходимо было обратить внимание публики на новый проект «1-11», а тут удачно сложились обстоятельства.
Словесная перепалка с Дубцовой
Ирина Дубцова (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
Певица Ирина Дубцова дала интервью Лауре Джугелии, в котором обсуждала самые популярные современные треки и неоднозначно отреагировала на имя Люси Чеботиной. Дубцова отметила, что с пониманием относится к плагиату своих песен и не устраивает скандалов, когда замечает это у других артистов. Джугелия сказала, что Чеботина, скорее всего, не смогла бы проигнорировать плагиат, ведь ей нравится восстанавливать справедливость публично.
Это интервью не осталось не замеченным Чеботиной и в сети между певицами завязалась словесная перепалка. Так, Чеботиной удалось втянуть в конфликт абсолютно неконфликтную Ирину Дубцову. Ситуация между девушками так ничем и не закончилась, публике не удалось узнать истинные причины взаимного недовольства певиц.
Недопонимание с Лерой Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Встреча Кудрявцевой и Чеботиной на фестивале «Новая волна» обернулась явным недопониманием между артистками. Телеведущая поделилась с журналистами, что Чеботина на фестивале не пустила ее в гримерную комнату. Когда ей удалось туда войти, молодая певица встретила Кудрявцеву не слишком радушно, что немного разозлило Леру.
У Люси Чеботиной есть другая версия случившегося. Лера Кудрявцева не вовремя открыла дверь в гримерную, Люся в это время меняла костюмы. В результате люди на площадке едва не увидели обнаженную грудь певицы.
Читайте также:
«В плену или мертва»: куда пропала 70-летняя экс-супруга Гогена Солнцева и что скрывает семья шоумена
«Помог Бог»: Нарколог опроверг заявление МакSим о спасении от алкоголизма молитвами
«Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества
Елена Генералова