Если ты жив, они есть»: Гуф вышел на связь из больницы после новостей о Паше Технике

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Рэпер Алексей Долматов (Гуф) после новости о госпитализации своего коллеги Паши Техника вышел на связь из больницы. В соцсетях есть снимок из больничной палаты, где видно вставленный в ногу певца катетер.
«Если ты жив, значит они где-то есть…» — гласит подпись к фото.У Гуфа намечено выступление на 5 апреля вместе с Бастой (Василий Вакуленко) в Петербурге. Ценник на билеты достигает 682 тысяч рублей.
Состояние Паши Техника остается критическим, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации. Экс-супруга артиста Ева Карицкая опубликовала его фотографию перед переводом в другую больницу.
Читайте также:
Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде
Стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
У Паши Техника поражены легкие почти на 100%
Никита Кротов