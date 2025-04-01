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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Если ты жив, они есть»: Гуф вышел на связь из больницы после новостей о Паше Технике

Если ты жив, они есть»: Гуф вышел на связь из больницы после новостей о Паше Технике

Рэпер Гуф после новостей о Паше Технике вышел на связь из больницы
Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) после новости о госпитализации своего коллеги Паши Техника вышел на связь из больницы. В соцсетях есть снимок из больничной палаты, где видно вставленный в ногу певца катетер.
«Если ты жив, значит они где-то есть…» — гласит подпись к фото.
У Гуфа намечено выступление на 5 апреля вместе с Бастой (Василий Вакуленко) в Петербурге. Ценник на билеты достигает 682 тысяч рублей.

Состояние Паши Техника остается критическим, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной оксигенации. Экс-супруга артиста Ева Карицкая опубликовала его фотографию перед переводом в другую больницу.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#рэп
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#новости
Паулина Андреева объявилась после развода с Бондарчуком — счастлива в компании известных мужчин
Паулина Андреева выложила фото со съемок фильма «Битва моторов»
01 апреля 2025, 19:44

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Паулина Андреева впервые напомнила о себе после новости о разводе с Федором Бондарчуком. Актриса дала понять, что ее жизнь продолжается.
На сегодняшний день Андреева находится в Санкт-Петербурге в компании известных мужчин и коллег, о чем сообщает в своем блоге. С ними она принимает участие в съемках фильма «Битва моторов».

Примечательно, что главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.

Напомним, в конце марта 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.

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#развод
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«И даже папа»: Самойлова заявила, что нашла Джигана на помойке
Самойлова заявила, что нашла Джигана на помойке
01 апреля 2025, 19:09

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Оксана Самойлова заявила в соцсетях, что нашла Джигана (Денис Устименко) на помойке. История началась после того, как дочь знаменитости Лея рассказала своему брату Давиду, что мама нашла его на помойке.
На видео, опубликованном в соцсетях Самойловой, женщина говорит расстроенному ребенку: «вы все найдены на помойке, все в порядке. И даже папа». Кроме того, модель опубликовала на эту тему шуточный коллаж. На одном из фото у Джигана на шее висит табличка с данными для банковского перевода и номер.



«Так по моему мнению будет выглядеть мой муж, если мы разведемся», — подписала снимок Самойлова.
Перед этим Самойлова сообщала подписчикам о здоровье своих детей.

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#мир
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#шоу-бизнес
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Бывший продюсер певца SHAMAN высказался о его свадьбе с Мизулиной
Первый продюсер SHAMAN Яковлев пожелал певцу счастья с Мизулиной
01 апреля 2025, 18:59

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Экс-продюсер певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Яковлев заявил, что рад за успехи артиста в личной жизни. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певцу и его возлюбленной Екатерине Мизулиной Яковлев пожелал счастья. По мнению экс-продюсера, свадьба звезд может пройти в закрытом формате.

«Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят о том, что они пара теперь официально», — цитирует его NEWS.ru.

Яковлев отказался комментировать развод Дронова с женой, который состоялся в прошлом году.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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#отношения
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#екатерина мизулина
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P. Diddy победил в суде и опроверг обвинения в насилии на крупной вечеринке
Суд отклонил один иск против рэпера P. Diddy о домогательствах
01 апреля 2025, 18:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, выиграл суд по одному из исков. В частности, по делу о сексуальных домогательствах. Согласно обвинению, мужчина домогался девушки в 1995 году, а когда та ему отказала — ударил ее. Суд решил, что жертва должна подать деанонимный иск. Уточняется, что последняя отказалась, предположительно, испугавшись публичного разбирательства.
«Сама тяжесть обвинений в сочетании с тем фактом, что истец не представила никаких доказательств конкретного и конкретного вреда от раскрытия её личности, а также серьёзный ущерб, нанесённый ответчикам из-за сохранения её личности в тайне, подрывают её право на анонимное продолжение разбирательства», — процитировал судью Deadline.

Однако рэперу пока рано радоваться, ведь его по-прежнему могут посадить пожизненно за прочие преступления. Упоминаются насилие, угрозы убийством, секс-торговля людьми и отмывание денег. Вместе с тем это уже не первый отклоненный иск против исполнителя.

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#суд
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«Не подпускать непонятных фанатов»: Птаха ответил, откуда у Техника проблемы со здоровьем
Птаха: У Паши Техника проблемы со здоровьем из-за антидепрессантов
01 апреля 2025, 18:12

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Проблемы со здоровьем у Паши Техника могут быть связаны с антидепрессантами, считает его коллега-рэпер Птаха (Давид Нуриев). Предположениями артист поделился с NEWS.ru. Он уверен, что Павлу необходимо менять собственное окружение.
«Это все вещества. Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем. (…) Я надеюсь, что он возьмется за голову, поймет, что жить классно, нужно просто перебороть эту историю. Ну и окружение поймет, что оно может потерять Пашу…» — сказал Птаха.
Собеседник добавил, что к Технику надо «не подпускать непонятных фанатов». Сегодня утром стало известно, что рэп-исполнителю в Таиланде не хватает лекарств, которые есть в России. Состояние знаменитости поддерживают аппараты экстракорпоральной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

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*Запрещен в РФ
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