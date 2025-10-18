«Завидовала до судорог»: Погребняк раскрыла мотивы Санько в истории с Мамаевым

18 октября 2025, 16:16

Мария Погребняк прокомментировала интервью Аланы Мамаевой с Надеждой Санько

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Надежда Санько поделилась воспоминаниями о начале своих отношений с футболистом Павлом Мамаевым. В это же время бывшая жена спортсмена Алана Мамаева придерживается другой версии событий. Она считает, что Санько сыграла роль в их разводе. Мария Погребняк высказалась об этом в своём блоге.





Погребняк выразила возмущение после просмотра интервью, которые Алана давала Надежде. Мария заявила, что никогда раньше не видела этих бесед и теперь переживает за Алану. По словам бизнеследи, в интервью Алана полностью открывалась Надежде, а Санько при этом подробно расспрашивала о семейной жизни футболиста.

«Она сидела и просто так завидовала, у неё, мне кажется, судороги даже были. Это была зависть!» — высказалась Мария.