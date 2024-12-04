«В плену или мертва»: куда пропала 70-летняя экс-супруга Гогена Солнцева и что скрывает семья шоумена

Гоген Солнцев (Фото: соцсети)
Бывшая супруга Гогена Солнцева исчезла в ОАЭ
70-летняя Екатерина Терешкович улетела за границу около трех месяцев назад вместе с подругами, от которых тоже нет никаких новостей.
«Катя исчезла. Позже мы узнали, что она собрала деньги с подруг и вместе с ними отправилась в Эмираты на какие-то курсы, где планировала учиться танцу живота для раскрепощения. И с тех пор о них ничего не слышно», — рассказал Гоген в интервью «СтарХиту».
Недавно стало известно, что дочери Екатерины — Полине, ныне супруге Солнцева, пришло странное сообщение. Кто-то писал от имени Терешкович, утверждая, что ей срочно нужны деньги.
«Полине СМС пришло, в котором денег просили. Писали, что Катя какой-то катамаран разбила. Я говорю: „Полина — ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что считаю, это орудуют мошенники“. Во-первых, никаких катамаранов в ОАЭ нет, во-вторых, голоса Кати никто не слышал. Полина дозвониться по указанному номеру не смогла. Так что Катя или в плену или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее мошенникам, бросать не собираюсь», — заявил 43-летний шоумен.
Свадьба с дочерью бывшей жены и конфликты в семье
Напомним, Гоген Солнцев развелся с Екатериной несколько лет назад из-за значительной разницы в возрасте. После этого шоумен женился на своей падчерице Полине, и у них родился сын Ваня. Екатерина, по словам молодой семьи, так зла на ситуацию, что даже не хочет видеть малыша.
По словам Солнцева, Екатерина неадекватно отреагировала на рождение его сына, устроив скандал.
«Она даже путает имена своих старших внуков, хотя им уже по 17 и 18 лет. Они тоже никогда не знали бабушкиной заботы. А моя мама ушла из жизни в прошлом году, и я сомневаюсь, что Екатерина могла бы стать хорошей бабушкой для малыша», — добавил он несколько месяцев назад.
Солнцев также поделился, что у ребенка нет возможности поддерживать отношения с бабушкой из-за ее, мягко говоря, нестабильного психического состояния.
«Она постоянно находится в психиатрических учреждениях. Это очень печально, ведь каждому ребенку нужна бабушка. Ванюшка лишен этого тепла», — отметил он.При этом семья никогда не афиширует то, что с пожилой Екатериной происходит на самом деле. Так, соседи Солнцева рассказывали, что неоднократно видели пожилую женщину, бесцельно бродящей поздно ночью.
Скандал на росписи и слухи о смерти
Во время свадебного торжества на невесту Гогена напала подруга Екатерины Терешкович Лидия Алифиренко, которая ранее также имела роман с Гогеном. Лидия бросила в лицо Полины какую-то жидкость, что вызвало настоящий переполох. В итоге пришлось вызывать полицию.
Кроме того, в начале года в сети распространилось шокирующее для многих заявление Полины Давыдовой о смерти ее мужа в больнице. Позже выяснилось, что Гоген Солнцев тяжело перенес ковид, но затем смог выздороветь.
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