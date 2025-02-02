«Это был год расставаний»: Любовь Толкалина рассказала о череде разрывов

Любовь Толкалина (Фото: соцсети)
Актриса Любовь Толкалина рассказала, что прошедший год ознаменовался для нее чередой болезненных расставаний. Неожиданно ее дороги с некоторыми друзьями разошлись, как она думает, без возврата.
Артистка старалась избежать разрывов и до последнего давала шанс на сохранение дружбы.
Актриса не любит конфликты и стремится к мирному разрешению противоречий. Но если другой человек не делает никаких выводов и не прилагает усилий к сохранению отношений, она не готова расходовать на него свою энергию. Толкалина уверена, что надо разговаривать, выяснять отношения, это продуктивнее, чем копить обиду.
Долгое время Любовь Толкалина жила с Егором Кончаловским, но различия во взглядах на жизнь и 12-летняя разница в возрасте помешали им построить семью на всю жизнь. Пара рассталась друзьями, поддерживает добрые отношения.
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«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было», — рассказала Любовь в интервью Рауфу Асадову.
Актриса не любит конфликты и стремится к мирному разрешению противоречий. Но если другой человек не делает никаких выводов и не прилагает усилий к сохранению отношений, она не готова расходовать на него свою энергию. Толкалина уверена, что надо разговаривать, выяснять отношения, это продуктивнее, чем копить обиду.
«Конфликты очень важны. Надо, чтобы люди сейчас, в эту минуту, друг другу все сказали. Избегание конфликтов, сглаживание углов, толерантность не работают — по-моему, это отложенная проблема», — сказала Любовь.
Долгое время Любовь Толкалина жила с Егором Кончаловским, но различия во взглядах на жизнь и 12-летняя разница в возрасте помешали им построить семью на всю жизнь. Пара рассталась друзьями, поддерживает добрые отношения.
«Егор потрясающий человек. Я ему очень благодарна за все, что от него получила. В первую очередь, за дочь Машу», — говорила артистка.
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Александр Бойцов