«Это был классический абьюз, тирания и деспотизм»: бросил жену с пятью детьми и ушел к другой, личная жизнь Николая Иванова

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)
Актёр Николай Иванов стал широко известен после участия в сериале «Знахарь». Он не раз признавался, что вера в Бога сыграла ключевую роль в его жизни и судьбе. Однако, несмотря на глубокую религиозность, артист принял неожиданное решение — после почти 20 лет брака он ушёл от супруги и пятерых детей, чтобы связать себя узами брака с другой женщиной. Как сложилась его жизнь, расскажет «Радио 1».
От педагогики к актёрской карьере
Родился Николай Иванов в Карагандинской области, а детство провёл в Ямало-Ненецком округе.
После школы он поступил в педагогическое училище, где готовился стать учителем музыки для младших классов. Однако в его жизни произошёл неожиданный поворот: он активно занимался в театральной студии, а позже случайно оказался в числе студентов актёрского курса, который набирал московский педагог Коршунов.
Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)
Семья и брак с Натальей Мотевой
Закончив учёбу, Иванов построил не только карьеру в театре и кино, но и семью. Он женился на актрисе Наталье Мотевой, с которой работал в одном театре. Их роман развивался постепенно — в тот момент оба переживали расставание с бывшими партнёрами, и поддержка друг друга помогла им справиться с непростым периодом.
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Поначалу они жили в гражданском браке, но после рождения дочери Аглаи Николай решил узаконить отношения. Позже пара также обвенчалась в церкви.
Актер был верующим человеком, поэтому вскоре такой стала и сама Мотева.
«Моя степень доверия к духовному отцу такова, что его слова я под сомнение никогда не ставлю. Я могу с ним не соглашаться, но ослушаться не могу. И я старалась изо всех сил измениться; пыталась задавить свою натуру, сущность, забывая о том, что именно такой меня создал Господь: горячей, смелой, свободной, сильной», — рассказывала актриса.
В семье родилось пятеро детей: дочери Аглая, Пелагея и Дуня, а также сыновья Игнатий и Фома. Иванов — глубоко верующий человек, поэтому его дети получили православные имена.
Наталья Мотева (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)
Однако семейная жизнь у пары не заладилась, и они приняли решение о разводе. Мотева объясняла это тем, что со временем Николай стал реже появляться на экране, ушёл из театра и посвятил себя религии. Он получил высшее богословское образование и служил алтарником в одном из московских храмов.
Финансовая ситуация в семье оставалась сложной: денег постоянно не хватало, а Наталья одновременно училась и работала.
«Словом, я не подходила под его идеальную картину мира, которую он себе представлял. Мне было ужасно обидно. Я-то думала, что раз он не работает, то может взять часть забот о детях и доме на себя. Мой расчёт тогда был на то, что я отучусь, начну зарабатывать, и нам станет легче жить. Коля же говорил, что не вынесет, если я буду получать больше него. Я терпела», — поделилась Наталья.
Иванова раздражало, что жена проводит ночи за учебниками, готовясь к экзаменам. Ему не нравилось, что в доме, по его мнению, царил беспорядок, а в холодильнике не было разнообразия. Он считал, что быт и воспитание детей отходят на второй план, и это становилось причиной постоянных конфликтов.
«Отучившись, пройдя несколько курсов повышения квалификации и личную терапию, я понимаю: это был классический абьюз и газлайтинг. Тирания и деспотизм, по-русски. Но тогда я доиграла роль хорошей жены до конца. До тех пор, пока не поняла, что сейчас выйду в окно. Я уже билась головой об стену, хотя внешне мы выглядели довольно счастливой семьей. Поэтому, когда я кому-то говорила, что мы разводимся и размениваемся, люди просто в обморок падали», — вспоминала Мотева.
Развод и новая любовь
Новость о том, что актёр ушёл из семьи, стала неожиданностью для общественности. Николай Иванов оставил жену и пятерых детей ради новой избранницы — врача Ольги Сафоновой.
Интересный факт: сын Ольги, Дмитрий, тоже актёр. Возможно, именно он познакомил маму с Ивановым.
Сначала Наталья Мотева тяжело переживала развод, но со временем ей удалось наладить отношения с бывшим мужем. Сейчас они мирно обсуждают вопросы, связанные с воспитанием детей.
Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)
Увлечения и образ жизни
Помимо актёрской карьеры, у Николая Иванова есть несколько хобби. В свободное время он любит рыбачить, кататься на велосипеде и играть на гитаре.
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