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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Это был классический абьюз, тирания и деспотизм»: бросил жену с пятью детьми и ушел к другой, личная жизнь Николая Иванова

«Это был классический абьюз, тирания и деспотизм»: бросил жену с пятью детьми и ушел к другой, личная жизнь Николая Иванова

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Актёр Николай Иванов стал широко известен после участия в сериале «Знахарь». Он не раз признавался, что вера в Бога сыграла ключевую роль в его жизни и судьбе. Однако, несмотря на глубокую религиозность, артист принял неожиданное решение — после почти 20 лет брака он ушёл от супруги и пятерых детей, чтобы связать себя узами брака с другой женщиной. Как сложилась его жизнь, расскажет «Радио 1».

От педагогики к актёрской карьере


Родился Николай Иванов в Карагандинской области, а детство провёл в Ямало-Ненецком округе.

После школы он поступил в педагогическое училище, где готовился стать учителем музыки для младших классов. Однако в его жизни произошёл неожиданный поворот: он активно занимался в театральной студии, а позже случайно оказался в числе студентов актёрского курса, который набирал московский педагог Коршунов.

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Семья и брак с Натальей Мотевой


Закончив учёбу, Иванов построил не только карьеру в театре и кино, но и семью. Он женился на актрисе Наталье Мотевой, с которой работал в одном театре. Их роман развивался постепенно — в тот момент оба переживали расставание с бывшими партнёрами, и поддержка друг друга помогла им справиться с непростым периодом.

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Поначалу они жили в гражданском браке, но после рождения дочери Аглаи Николай решил узаконить отношения. Позже пара также обвенчалась в церкви.

Актер был верующим человеком, поэтому вскоре такой стала и сама Мотева.

«Моя степень доверия к духовному отцу такова, что его слова я под сомнение никогда не ставлю. Я могу с ним не соглашаться, но ослушаться не могу. И я старалась изо всех сил измениться; пыталась задавить свою натуру, сущность, забывая о том, что именно такой меня создал Господь: горячей, смелой, свободной, сильной», — рассказывала актриса.

В семье родилось пятеро детей: дочери Аглая, Пелагея и Дуня, а также сыновья Игнатий и Фома. Иванов — глубоко верующий человек, поэтому его дети получили православные имена.

Наталья Мотева (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Однако семейная жизнь у пары не заладилась, и они приняли решение о разводе. Мотева объясняла это тем, что со временем Николай стал реже появляться на экране, ушёл из театра и посвятил себя религии. Он получил высшее богословское образование и служил алтарником в одном из московских храмов.

Финансовая ситуация в семье оставалась сложной: денег постоянно не хватало, а Наталья одновременно училась и работала.

«Словом, я не подходила под его идеальную картину мира, которую он себе представлял. Мне было ужасно обидно. Я-то думала, что раз он не работает, то может взять часть забот о детях и доме на себя. Мой расчёт тогда был на то, что я отучусь, начну зарабатывать, и нам станет легче жить. Коля же говорил, что не вынесет, если я буду получать больше него. Я терпела», — поделилась Наталья.

Иванова раздражало, что жена проводит ночи за учебниками, готовясь к экзаменам. Ему не нравилось, что в доме, по его мнению, царил беспорядок, а в холодильнике не было разнообразия. Он считал, что быт и воспитание детей отходят на второй план, и это становилось причиной постоянных конфликтов.

«Отучившись, пройдя несколько курсов повышения квалификации и личную терапию, я понимаю: это был классический абьюз и газлайтинг. Тирания и деспотизм, по-русски. Но тогда я доиграла роль хорошей жены до конца. До тех пор, пока не поняла, что сейчас выйду в окно. Я уже билась головой об стену, хотя внешне мы выглядели довольно счастливой семьей. Поэтому, когда я кому-то говорила, что мы разводимся и размениваемся, люди просто в обморок падали», — вспоминала Мотева.

Развод и новая любовь


Новость о том, что актёр ушёл из семьи, стала неожиданностью для общественности. Николай Иванов оставил жену и пятерых детей ради новой избранницы — врача Ольги Сафоновой.

Интересный факт: сын Ольги, Дмитрий, тоже актёр. Возможно, именно он познакомил маму с Ивановым.

Сначала Наталья Мотева тяжело переживала развод, но со временем ей удалось наладить отношения с бывшим мужем. Сейчас они мирно обсуждают вопросы, связанные с воспитанием детей.

Актер Николай Иванов (фото: кадр из сериала «Знахарь»)

Увлечения и образ жизни


Помимо актёрской карьеры, у Николая Иванова есть несколько хобби. В свободное время он любит рыбачить, кататься на велосипеде и играть на гитаре.

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Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков
06 марта 2025, 11:36

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова вынуждена была закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей, пишет Mash.
По данным издания, Бузова открыла юрлицо «Бузова Рест Компани» в 2019-м. В течение года в Москве и Санкт-Петербурге появилось три одноименных ресторана.

Позже певица запустила собственные бренды вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka. Однако это не принесло прибыли, а наоборот, компания постоянно несла убытки, а в рестораны наведывались соответствующие органы и постоянно выписывали штрафы на те или иные нарушения.

На протяжении последних трех лет общий убыток компании Бузовой составил примерно 100 миллионов рублей. Постепенно все рестораны теледивы закрылись, однако компания продолжала существовать. Теперь же Ольга ее ликвидировала.

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#компании
#нарушения
#штрафы
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Юрист Катя Гордон объяснила, почему её бывшего мужа обвинили в насилии – месть за позицию
Бывшая жена Александра Гордона объяснила, почему его обвинили в насилии
06 марта 2025, 11:24

Александр Гордон (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Бывшая супруга телеведущего Александра Гордона объяснила, почему его обвинили в насилии. Юрист Катя Гордон оказывается верить, что её экс-муж мог обидеть несовершеннолетнюю.
На днях в СМИ разгорелся громкий скандал. Некая девушка по имени Анна заявила, что в 17-летнем возрасте стала жертвой изнасилования. По её словам, в 2010 году она сблизилась с Гордоном, который пригласил её к себе домой, где совратил и совершил противозаконные действия. Ведущий программы «Мужское/женское» никак не прокомментировал обвинения в свой адрес, зато за него заступилась бывшая супруга – известный звёздный юрист Катя Гордон.

Адвокат обратила внимание, что «разоблачение» телеведущего было опубликовано изданием, которое с 6 апреля прошлого года состоит в реестре Роскомнадзора за распространение недостоверной информации. Гордон убеждена, что заявление об изнасиловании является спланированной провокацией, нацеленной на нанесение удара по 61-летнему Александру. Гордон является патриотом и занимает активную гражданскую позицию, за что его и пытаются наказать враги.

«Позиция Гордона всегда была прогосударственной... Теперь осталось сложить 2 2 и понять, что это провокация против Александра, и у девушки есть кураторы. Скорее всего, западные», – подчеркнула юрист.
Также она заметила, что срок давности по преступления этой статьи составляет 15 лет. Подозрительно, что Анна решила сделать громкое заявление только сейчас.

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#девушка
#изнасилование
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«Фигурист-лихач»: Авербух с начала года накопил полсотни штрафов за превышение скорости
SHOT: Илья Авербух с начала года накопил 49 штрафов за превышение скорости
06 марта 2025, 11:16

Илья Авербух (Кадр из видео: Телеграм @averbukh_ilya)

Известный российский фигурист, тренер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух отличается на редкость быстрой и даже лихой ездой. Всего за 64 дня недавно начавшегося года он на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.
В один из дней фигурист и, как выяснилось, отчасти гонщик умудрился пять раз превысить скорость, сообщает телеграм-канал SHOT. Уточняется, что Авербух отличался излишне стремительной ездой на дорогах Москвы и Подмосковья. Мастер тулупов, акселей и стремительных виражей не уклоняется от наказания за неосторожное вождение. За допущенные им 49 различных нарушений фигурист выплатил в казну 55 тысяч рублей.

Среди наиболее частых оплошностей, допускаемых Ильёй за рулём, числятся превышение скорости, несоблюдение разметки и неоплата парковки. Особенно «урожайным» для ГИБДД выдалось 1 марта — в этот день иномарка под управлением спортсмена и тренера превысила скорость целых пять раз. Большинство нарушений он допустил на трассах Подмосковья.

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#иномарка
#парковки
#фигурист
#подмосковье
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Роман с Шаляпиным, обида на Чурикову и мечта выйти замуж: где в настоящее время находится певица Елена Терлеева?
06 марта 2025, 11:16

Елена Терлеева (Фото: ВКонтакте @terleevaelena)

Российская певица Елена Терлеева стала известной благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2».
Однако в последнее время её можно редко увидеть на публике. Подробнее, что сейчас происходит в жизни Елены, читайте в материале «Радио 1».

Биография

Елена Терлеева, родившаяся 6 марта 1985 года в семье военного и учительницы музыки, начала свою музыкальную карьеру в детстве, участвуя в конкурсах.

В 2003 году она стала участницей «Фабрики звезд — 2», заняв второе место, хотя зрительское голосование показало её лидерство.

После успешного хита «Солнце» в 2007 году, который принес ей популярность, она выпустила еще один хит «Люби меня» в 2008 году, но затем ушла из поп-музыки, решив заняться джазом. В 2023 году Терлеева выпустила новый трек «На твоих губах». Сейчас она продолжает выступать и записывать новые композиции.

Ссора Терлеевой и Чуриковой

В январе 2023 года телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что судьба Елены Терлеевой стала для нее значительной личной трагедией. В беседе с композитором Игорем Николаевым она отметила, насколько зрители ценили певицу.

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий "Фабрики звезд — 2" — Лена Терлеева», — сказала Чурикова в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу».

Артистка остро отреагировала на высказывания телеведущей. В своих социальных сетях Терлеева разместила пост, в котором выразила недовольство словами Чуриковой и обвинила ее в распространении дезинформации.

«Ценить артиста нужно за его мастерство, а не за его популярность! Очень жаль, что в погоне за своими мелкими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы. <...> Мне пришлось написать этот пост, потому что Яна Чурикова дезинформировала аудиторию на своем YouTube-канале», — подчеркнула звезда.

После этого на телеведущую обрушилась волна негодования со стороны поклонников певицы. Чурикова была вынуждена опубликовать пост, в котором призвала обратить внимание на то, что именно она сказала в ролике. Телеведущая отметила, что относится к Терлеевой с уважением.

«Я не обижала. Человек обиделся. Чувствуете разницу?» — оправдывалась Чурикова.

Личная жизнь

Личная жизнь певицы всегда оставалась в тени, она предпочитает не делиться информацией о своих отношениях. В 2000-х годах ей приписывали роман с Прохором Шаляпиным, что стало темой обсуждений после совместной записи песни «Между мною и тобою». В СМИ даже сообщалось о возможной свадьбе артистов, однако позже выяснилось, что Прохор женился на Ларисе Копенкиной.

На данный момент Терлеева не замужем. В одном из интервью 38-летняя певица поделилась, что ищет партнёра, который будет старше и мудрее её. Она также призналась, что мечтает о семье и детях, но не спешит с этим вопросом. В своих социальных сетях артистка часто публикует фотографии с мамой.

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DJ SMASH впервые показал лицо годовалого сына – фото
06 марта 2025, 11:09

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева (фото: Instagram* @djsmash)

У Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ SMASH, в прошлом году родился сын. 42-летний музыкант впервые показал ребёнка, которому исполнился один год.
Артист счастлив в браке с моделью Анастасией Кривошеевой, с которой он начал встречаться в 2011 году. Они познакомились на борту самолёта и долгое время урывками виделись в разных странах. Влюблённые несколько раз расставались, но затем поняли, что не могут жить друг без друга и поженились. В браке родились двое детей – дочь Серафима и сын Михаил.

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева с сыном (фото: Instagram* @djsmash)

DJ SMASH не показывал в соцсетях сына. Однако решился сделать это, когда мальчику исполнился один год. В честь праздника супруги установили дома фотозону с надувными шарами. Мальчику вручили игрушечный автомобиль в ретро-стиле. Также на фото попала 4-летняя сестрёнка именинника.

«Михаилу Ширману сегодня исполнился год! Можно теперь и вам его показать во всей красе! Ну что, на кого похож? Ждём ваш ответ! Сынуля, мы тебя очень любим! Рады за тебя, что у тебя такие классные родители. Расти большой, умный и здоровый», – написал исполнитель.
Фото: Instagram* @djsmash

В комментариях большинство подписчиков указали, что мальчик похож на отца.

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*запрещён в РФ
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