«Можешь встретиться однажды, и родится ребенок»: как Анатолий Журавлев стал многодетным отцом после нескольких мимолетных интрижек

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Жмурки»)
Анатолий Журавлев известен зрителям по ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и многим другим. Личная жизнь актера оказалась не менее волнующей, чем его карьера. За 20 лет брака с первой супругой у него так и не получилось произвести на свет наследника, однако после мимолетных интрижек Журавлев стал многодетным отцом.
«Разберись с отцовством, а ко мне с этим больше не подходи»Зрители знают актера Анатолия Журавлева по ролям в кино. О нем заговорили после того, как он перевоплотился в бывшего десантника Колю в мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!» (1995), а роль Толстого в сериале «День рождения Буржуя» (1999) принесла ему широкую известность.
В настоящее время в фильмографии артиста насчитывается порядка 80 работ. В 2024 году Журавлев сыграл в фильме «Елки 11», сериалах «Третье сентября» и «Горький 53». Анатолий служит в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова (бывший Театр киноактера).
Сейчас 60-летний артист наслаждается счастливой жизнью со своей новой семьей. В 2008 году распался его двадцатилетний союз. Свою экс-супругу Наталью Дубонос Журавлев встретил еще тогда, когда только начинал свой путь в актерской профессии.
Окончив филологический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, Анатолий отслужил в армии, откуда его дождалась Дубонос, трудившаяся учетчицей на заводе. Потом Журавлев стал студентом ЛГИТМиКа, а после получения диплома работал в Ленинградском театре комедии имени Н. Акимова. К слову, Журавлев — последний чемпион СССР 1991 года по тхэквондо в своей весовой категории.
Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Брат»)
В 1996 году артист и его супруга перебрались в Москву. Там Анатолий два года служил в Театре-студии под руководством Олега Табакова, Наталья работала там же реквизитором. Тогда Журавлев отдавал все свое время кинематографу. К театральной деятельности он вернулся только в 2007 году, придя в Театр киноактера.
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Именно там он познакомился с артисткой Татьяной Шитовой, актеры играли в одном спектакле. Между ними вспыхнули чувства и вскоре Татьяна забеременела.
«Толя, у меня важная новость. Я беременна», — с волнением сказала Татьяна.
«И от кого ребенок? Это не мой! Вспоминай, Танечка, чей. У меня не может быть детей, так что разберись с отцовством, а ко мне с этим больше не подходи», — ответил Журавлев.
«Автор» ребенка не хочет признавать себя отцомПосле этой беседы актер старался всячески избегать Шитову, которая сгоряча высказала ему все, что о нем думала.
«И скрывать я не стану! Спросят, скажу, от кого жду ребенка. Мне было 32 года, я жила профессией: играла на сцене, у меня были кинопробы, гастроли, мне было некогда. Подумывала, не избавиться ли от беременности, тем более, Толя не хотел признавать отцовство. Меня отговорила сестра: «Таня, нет! Все отложи и рожай ребенка, вырастим!»», — откровенничала артистка.
Тайну отцовства обнародовал актер Станислав Садальский. Девочка еще не родилась, а Татьяна, будучи беременной, продолжала играть в спектаклях.
Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Все будет хорошо»)
«Замечательная актриса Татьяна Шитова ждет ребенка. А его «автор» — актер Анатолий Журавлев — не хочет признавать себя отцом», — заявил как-то Садальский со сцены во время поклонов.
Вскоре представители прессы стали названивать Журавлеву. Конечно, скандальная новость стала известна всем.
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Татьяна родила девочку и назвала ее Василисой. Анатолий убеждал супругу, что ребенок не его. В результате спустя два года Журавлев и Дубонос вдвоем пришли к Шитовой с требованием сделать тест ДНК. Она согласилась, а результат теста подтвердил отцовство актера. Вскоре Наталья подала на развод.
«Конечно, на Наташе весь этот скандал сказался больше всего. Он ее практически сломил. Представьте, каково это — жить с человеком 20 лет, не иметь детей и тут узнать про моего внебрачного ребенка. Это был удар. Родителями мы так и не стали. С одним человеком ты можешь встретиться однажды, и родится ребенок, с другим — прожить 20 лет, и не случится», — делился артист.
Анатолий Журавлев (Фото: кадр из сериала «Морские дьяволы»)
«Она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни!»Оказалось, что ребенок-то у актера не один. Все 20 лет его брака с Дубонос у Журавлева рос сын.
«Солнышко, четвертый курс, видишь девушку, рыжую, как это солнце, улыбаешься ей в ответ... Так у нас с Надей завязалось знакомство. Другое дело, что близость произошла очень быстро, а после нее все и закончилось. Я встретил Наташу, потом ушел в армию, она меня ждала... И вдруг получил письмо от Надежды, что она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни! Я решил, что это вранье, и все эти годы сына не видел», — рассказывал Анатолий.
С сыном Антоном артист встретился, когда парню было уже 20 лет.
«Стоило мне его увидеть, как все сразу стало понятно. Мы просто одно лицо!», — отмечал Анатолий.
Однако это было не так, ведь артист и слышать ничего не хотел о сыне, хотя слухи до него доходили. И от парня он, можно сказать, прятался. Но когда в СМИ стали обсуждать артиста в негативном ключе, он поразмышлял и все же наладил отношения с сыном.
В настоящий момент Антон уже воспитывает своих детей. Сыну Журавлев подарил квартиру, в которой раньше жила его мама. С Василисой актер тоже поддерживает контакт.
Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Была не была»)
Еще один ребенок после мимолетной интрижкиПосле развода с Дубонос актер заключил свой второй брак с актрисой Полиной Приходько, которая моложе его на 25 лет. Он повстречал ее в Малом драматическом театре Петербурга.
«Толя увидел меня на сцене в той роли, в которой почти невозможно было разглядеть: в черном закрытом костюме, абсолютно без макияжа, гладкая прическа — все, чтобы только не познакомиться с мужчиной. Я с детства знала, что супруг будет старше и без вредных привычек. И я в курсе о прошлом Толи, он сразу все рассказал: это такой бесстрашный мужской поступок», — подчеркнула Полина.
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Артисты поженились в Петербурге, а потом переехали в столицу к Журавлеву. Через два года у Анатолия и Полины появился сын Глеб. Для актера малыш стал настоящим счастьем, поскольку раньше он не растил своих наследников.
«Я сына с утра до вечера балую, на руках его ношу, хотя он уже ходит сам... После 45 лет не так просто встретить человека, которого будешь любить, понимать, уважать, с кем будешь счастлив, который будет тебя так же чувствовать, как ты его. Это редкость», — откровенничал Журавлев.
Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Жмурки»)
Полина поддерживала стремление супруга общаться со своими детьми. Она хотела, чтобы он был в нормальных отношениях и с их матерями.
«Все дети Толи знакомы друг с другом, мы дружим, у нас прекрасные отношения. Я очень рада, что это так», — рассказала Приходько.
Однако выяснилось, что у Анатолия есть еще одна дочь. Соне 20 лет и живет она в Санкт-Петербурге, училась в колледже полиции и поступила на юридический факультет. С мамой дочки артиста связывала мимолетная связь.
«Дети, которые у меня родились, присутствуют в моей жизни с самого рождения и всегда. У нас замечательные отношения. Иногда мы собираемся все вместе у меня дома», — заверил актер.
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