«Это боль»: Звезда «Универа» раскрыла недовольство отца внуками

Мария Кожевникова (Фото: Instagram*/mkozhevnikova)
Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова обожает своих сыновей, а вот ее отец Александр Кожевников, являющийся олимпийским чемпионом по хоккею, не очень доволен, поскольку ожидал, что ребята пойдут по его стопам.
«Это боль моего отца. Ребенок вышел после чемпионата мира… На самом деле эти все большие, крупные соревнования, конечно, детей влюбляют в какие-то виды спорта. Мы как раз пошли на матч Россия — Испания. Выходим из «Лужников», он говорит: «Мама, я больше не хочу играть в хоккей, я хочу в футбол», — поделилась Кожевникова в беседе с «Пятым каналом».Несмотря на это, мнение Александра Кожевникова уважают и ценят в семье. Таким образом, мужчина назвал своим именем младшего внука. По словам Марии, олимпийца решили уважить. Она отметила, что Александр вмешался в процесс определения имени, когда у нее был 7-8 месяц беременности.
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