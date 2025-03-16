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«Это боль»: Звезда «Универа» раскрыла недовольство отца внуками

Звезда «Универа» Кожевникова раскрыла недовольство отца внуками
Мария Кожевникова (Фото: Instagram*/mkozhevnikova)

Мария Кожевникова (Фото: Instagram*/mkozhevnikova)

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова обожает своих сыновей, а вот ее отец Александр Кожевников, являющийся олимпийским чемпионом по хоккею, не очень доволен, поскольку ожидал, что ребята пойдут по его стопам.
«Это боль моего отца. Ребенок вышел после чемпионата мира… На самом деле эти все большие, крупные соревнования, конечно, детей влюбляют в какие-то виды спорта. Мы как раз пошли на матч Россия — Испания. Выходим из «Лужников», он говорит: «Мама, я больше не хочу играть в хоккей, я хочу в футбол», — поделилась Кожевникова в беседе с «Пятым каналом».
Несмотря на это, мнение Александра Кожевникова уважают и ценят в семье. Таким образом, мужчина назвал своим именем младшего внука. По словам Марии, олимпийца решили уважить. Она отметила, что Александр вмешался в процесс определения имени, когда у нее был 7-8 месяц беременности.

Ранее стало известно, сколько денег потерял продюсер Максим Фадеев из-за своего столичного ресторана.

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Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве
Максим Фадеев потерял более 65 млн из-за своего ресторана «У дяди Макса»
16 марта 2025, 10:13

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)

Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса» в прошлом году. За год убытки выросли почти в 16 раз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, еще в 2023 году убытки достигали четырех млн рублей, а через год возросли до 65,1 млн. Ресторан продюсера ориентирован на юных посетителей — в меню есть молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталей «Лего».

Однако в последнее время клиентов в заведении «У дяди Макса» становится все меньше. Из-за этого Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, который находится в ТРК Vegas Кунцево. На сегодняшний день у знаменитости осталось лишь одно кафе — в ТРК Vegas «Крокус Сити».

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*Запрещен в РФ
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#шоу-бизнес
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Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери
Врач Ярцева: подагра Началовой не могла передаться по наследству ее дочери
16 марта 2025, 09:53

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Подагра, которая стала причиной ухудшения состояния Юлии Началовой и ее смерти, не могла передаться ее дочери. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева.
По ее словам, данное заболевание негенетическое и в большей степени связано с образом жизни человека. Специалист подчеркнула, что чаще всего подагрой страдают мужчины старше 40 лет с избыточным весом.

«У Юлии Началовой была удивительная форма подагры: ранняя и злокачественная, у нее были деформированы суставы рук. Но с тех пор как был открыт аллопуринол, такое течение болезни нехарактерно», — приводит слова Ярцевой NEWS.ru.

Если пациент будет принимать препараты и соблюдать диету, то удастся достичь хорошей ремиссии, заключила терапевт.

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Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти
16 марта 2025, 08:16

Ираклий Пирцхалава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти. Об этом пишут «Страсти».
Несколько лет назад певец пережил клиническую смерть, после чего его взгляды значительно изменились. В тяжелое время Ираклий не остался без поддержки друзей и коллег.

Исполнитель поблагодарил всех, кто помог ему в этот период. По его словам, не менее важным оказалось и то, сколько людей содействовали тому, чтобы артист мог организовать концерт «Слава Богу за все».

Он также добавил, что умеет быть благодарным. Уточняется, что Ираклия поддерживал батюшка Илия II, патриарх Грузии, и другие духовные отцы, которые молились за его здоровье.

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Еще одну пластику не перенесет: как Алла Пугачева борется со старением на Кипре и какое у нее лицо на самом деле
Хирург Байрамукова дала оценку текущего состояния Аллы Пугачевой и ее последних фото
16 марта 2025, 08:11

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева на Кипре борется с возрастом изо всех сил, однако долго ли она сможет продолжать? И какие будут эффекты? Примадонне скоро 76, но она не сдаётся и желает выглядить молодо. Эксперт Мадина Байрамукова поделились с «Woman.ru» своим мнением о состоянии певицы и предупредила об опасности частой пластики.

Как Пугачева «сохраняет» лицо

Певица уехала из России в 2022 году и теперь живет с семьей на Кипре, где 2 марта устроила традиционный праздник желтых цветов. На свежих фото она выглядит «цветущей» (под стать окружению) и, казалось бы, без макияжа. Певица сама написала в соцсетях, что в 75 «очень даже может быть милой и свежей».

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова уверена — без фотошопа не обошлось, но контур лица у Аллы гладкий, без морщин, что намекает на прошлые подтяжки.

«В реальности мы видим, что у нее неплохой контур лица, нет брылей, носогубки, все выглажено, отутюжено. Какое-то время назад на ее снимках было явно заметно, что была проведена круговая подтяжка лица», — объяснила Байрамукова.
Уколы красоты звезда не делает из-за отеков, а наркоз опасен для ее сердца, так что сейчас она полагается на аппаратную косметологию.

Операции прошлого и их цена

В «нулевые» Пугачева решилась на серьезные изменения — хирург Артур Рыбакин провел ей круговую подтяжку, убрал второй подбородок и поставил имплант. Операция длилась почти сутки, и Примадонна пережила наркоз, а через год еще раз легла под нож для идеального результата.

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Позже были блефаропластика и еще пара подтяжек, но липосакция в Швейцарии обернулась бедой — сепсис и клиническая смерть чуть не забрали ее жизнь.

«При каждой подтяжке отслаивается кожный лоскут, кожа находится в условиях кислородного голодания, должно пройти время, прежде чем наладится кровообращение. (...) Но нельзя рассматривать внешность в отрыве от образа жизни, возраста. Именно сейчас на состоянии все пагубные привычки, недосыпание», — добавила хирург.
«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой
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Байрамукова отмечает, что кожа после таких вмешательств теряет упругость, и теперь Алле нужен только тщательный уход, чтобы скрыть следы времени.

Смогла бы Пугачева пойти на пластику, если бы не сердце?

Чем больше и чаще кожа подвергается хирургическому вмешательству, тем тяжелее идет восстановление. В определенный момент наступает этап, когда очередная операция принесет лишь вред и не окажет прежних изменений. Из-за частого похода «на операционный стол» звездная певица довела свое тело до предела радикальных изменений.

Алла Пугачева во время недавней прогулки (Фото: Instagram* @alla_orfey)

«За ее жизнь неоднократно подвергались изменениям лоб, брови, височная зона, веки, средняя и нижняя треть лица», — перечисляла Мадина Байрамукова.
Таким образом, Пугачева не пошла бы теперь на пластику, даже если бы у нее не было проблем со здоровьем, которые мешают перенести наркоз. Лишь благодаря внимательному уходу за собой, заботе о коже и теле и походам к косметологам Алла может сохранить приятный внешний вид.

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Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy

«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#хирург
#кожа
#сердце
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Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье ​Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
DailyMail: Ким Кардашьян обратилась в суд из-за публикации рэпера Уэста о новом треке
16 марта 2025, 07:27

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян схлестнулись в конфликте — Кардашьян подала в суд из-за песни «Lonely Roads Still Go to Sunshine», в записи которой участвовала их дочь Норт. Проблема в том, что над треком рабоал еще и скандальный P.Diddy. Кардашьян возмущена, что Уэст "связал" их дочь с проблемным музыкантом, пишет DailyMail.
Скандал разгорелся после субботнего поста рэпера в соцсети Х, где тот громко озвучил участников трека. Предположительно, в записи участвовали Норт, P.Diddy (Шон Комбс) и его сын Кристиан.

Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
Рэпер и продюсер Шон Комбс обвиняется в растлении несовершеннолетних, множественных изнасилованиях как мужчин, так и женщин, однако Канье Уэст стоит на защите друга. Кардашьян, в свою очередь, собирается всеми силами попытаться стереть новый трек из эфира, чтобы ее дочь не стала известна за творчество с подобным человеком.

Песня «Lonely Roads Still Go to Sunshine» начинается с голоса Шона Комбса, который сидит в тюрьме и благодарит Канье за поддержку, а затем появляется Норт с коротким рэп-куплетом про сияние и свет.

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Уэст, похоже, решил, что будет мило вовлечь дочку в трек, но Кардашьян так не считает. Источник Daily Mail уточняет, что она обратилась в суд с просьбой предотвратить выпуск трека и «полностью удалить его».

Накануне Канье выложил, а потом быстро убрал скриншоты своей переписки с бывшей женой, где он грозил Ким настоящей «войной» и заявил, что примет ее недовольства по участию Норт в песне и согласиться с требованиями убрать оттуда дочку «только через свой труп».

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«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#творчество
#скандал
#песня
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