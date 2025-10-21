«Никто старых не любит»: Сябитова шокировала заявлением о муже 82-летней Шавриной

21 октября 2025, 16:55

Роза Сябитова высказалась о возможных мотивах молодого мужа Екатерины Шавриной

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова высказала своё мнение о браке 82-летней певицы Екатерины Шавриной с молодым мужем. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.org.





Шаврина ранее представила супруга в программе «Привет, Андрей». Певица рассказала, что познакомилась с ним в 2004 году. Мужчина сначала был поклонником артистки, а позже смог добиться её расположения. Шаврина характеризует его как заботливого и преданного человека и отмечает, что чувствует себя с ним моложе.



В ответ на сомнения в соцсетях о корыстных мотивах мужа Шавриной Роза Сябитова привела контраргументы. Она отметила, что зрелые женщины тоже могут симпатизировать молодым мужчинам.

«И второй момент. Почему мы сразу так плохо думаем о человеке? Может, он волонтёр, ухаживает за ней безвозмездно. Хочет помочь пожилому человеку», — заявила Роза.