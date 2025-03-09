Сарик Андреасян объявил, что никогда не пригласит в свой фильм Марата Башарова из-за его бывших жён

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сарик Андреасян рассказал, по каким критериям отбирает актёров в свои фильмы. Режиссёр напомнил, что Марат Башаров поднимал руку на своих бывших избранниц.
Андреасян продуктивно работает, ежегодно выпуская до пяти кинокартин. При этом режиссёр придерживается чёткой позиции при выборе актёров и не готов поступиться собственными принципами.
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«Я не снимаю Марата Башарова. Не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, вспоминал, как он бьёт жён. Это помешает погрузиться в мой фильм. Вторая причина: приглашая этого артиста, я как будто бы поддерживаю его. Есть недопустимые вещи. Современный мир сделал так, что нам нужно считаться с личной жизнью человека», – отметил режиссёр.Также Сарик добавил, что в его чёрном списке есть и другие имена. Он убеждён, что в современном мире важно тщательно оберегать свою репутацию, поскольку любой поступок непременно станет достоянием общественности. В качестве примера режиссёр привёл Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду, популярность которых, по его словам, ничего не стоит.
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Анастасия Чинкова