«Это лёгкий перебор»: Расторгуеву не понравилась идея о переименовании улицы в его честь

Николай Растрогуев (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)
Исполнителю Николаю Расторгуеву не понравилась идея о переименовании улицы в Пермском крае в его честь, сообщил Teлеграм-канал «Абзац».
«Я, честно говоря, считаю, что это лёгкий перебор — раз. И потом, по-моему, это какая-то утка», — обратил внимание Николай Расторгуев.
Стоит напомнить, что именем певца предложили назвать улицу Курта Кобейна, которая получила название в 2018 году.
Ранее сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева и исполнительница Люся Чеботина разрешили конфликт. Еще в прошлом году артистки негативно высказывались друг о друге. Но, судя по всему, «топор войны» зарыт.
Ссора Кудрявцевой с исполнительницей хита «Солнце Монако» случилась во время одного из концертов. Звезды делили одну гримерку и тогда не были знакомы друг с другом. И когда Лера захотела представиться, то, как она сама рассказывала, получила «сухой» ответ от Люси.
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