«Это мой талисман»: Любовь Успенская объяснила отказ выступать в Кремле

20 февраля 2026, 20:54

Любовь Успенская отказалась выступать в Кремле из-за своей собачки

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Любовь Успенская рассказала, что редко появляется на концертах и мероприятиях в Кремле — всё из‑за любимого питомца.





Звезда признаётся, что суеверная и не любит расставаться со своей собачкой по кличке Джуниор. Видео с откровениями артистки опубликовал продюсер Дмитрий Иноземцев в личном блоге.





«Я вот в Кремль не хожу, потому что туда не пускают мою собачку. Это мой талисман. Он везде со мной, и, если его нет рядом, мне кажется, что‑то произойдёт», — сказала исполнительница.