«Это мой талисман»: Любовь Успенская объяснила отказ выступать в Кремле
Любовь Успенская отказалась выступать в Кремле из-за своей собачки
Любовь Успенская рассказала, что редко появляется на концертах и мероприятиях в Кремле — всё из‑за любимого питомца.
Звезда признаётся, что суеверная и не любит расставаться со своей собачкой по кличке Джуниор. Видео с откровениями артистки опубликовал продюсер Дмитрий Иноземцев в личном блоге.
«Я вот в Кремль не хожу, потому что туда не пускают мою собачку. Это мой талисман. Он везде со мной, и, если его нет рядом, мне кажется, что‑то произойдёт», — сказала исполнительница.
Также стало известно, что певица помирилась с поэтом Ильёй Резником после 25-летнего конфликта. Как уточнил Иноземцев, ссора тянулась годами из‑за песни «Кабриолет» — Успенская продолжала исполнять её, несмотря на запрет автора. Недавно знаменитости встретились и решили закрыть тему, а сама Любовь прокомментировала примирение коротко, отметив, что Резник уже немолодой человек.