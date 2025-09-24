«Мы размагнитились»: Рубальская раскрыла правду об отношениях с Аллегровой

24 сентября 2025, 18:52

Лариса Рубальская прокомментировала слухи о конфликте с Ириной Аллегровой

Лариса Рубальская (Фото: Instagram* @rubala45)

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская прокомментировала слухи о конфликте с певицей Ириной Аллегровой. Поводом для сплетен стал отказ Аллегровой исполнять хит «Угонщица». В интервью StarHit поэтесса заявила, что они раньше дружили, но теперь не сотрудничают, однако вражды между ними нет.





Рубальская напомнила, что популярность Аллегровой резко возросла после таких хитов, как «Угонщица», «Транзитный пассажир» и «Сквозняки». Однако со временем певица начала работать с другими авторами.

«Наверное, у неё появилось понятие, что я устарела, и она как-то отошла от исполнения моих песен», — пояснила телеведущая

«Просто жизнь так устроена, что люди размагничиваются, это с нами и произошло. Никакой вражды между нами нет, только хорошие воспоминания, и я ей желаю всего благого», — подвела итог Лариса Алексеевна.

