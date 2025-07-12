«Мне смешно»: Юлия Меньшова раскритиковала женщин, которые после 50 надевают пуш-ап и делают себе ягодицы
Юлия Меньшова посмеялась над женщинами за 50, которые надевают пуш-ап
Телеведущая Юлия Меньшова посмеялась над женщинами, которые после 50 лет пытаются составить конкуренцию молодым девушкам. Как отметила звезда, такая борьба обязательно закончится поражением.
Журналистка обратила внимание на то, что девушки в 20 лет отличаются натуральной красотой. При этом после 50 женщинам приходится прибегать к услугам косметологов и хирургов.
«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — цитирует Меньшову Starhit.
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Юлия отметила, что она не критикует женщин, которые просто выглядят элегантно и следят за собой. Она говорит о тех, кто пытается переделать себя в погоне за молодостью. Меньшова напомнила таким женщинам, природу не обманешь.
Сама Юлия заявила, ей не стыдно произносить свой возраст. Напомним, телеведущей 55 лет. К тому же журналистка ведет скромный образ жизни и не стремится попасть на светские тусовки. Если она все-таки там присутствует, то ведет себя тихо, не привлекая внимания. Даже по Москве Меньшова передвигается не на личном авто, а на метро, при этом тщательно маскируясь.