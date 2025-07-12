«Мне смешно»: Юлия Меньшова раскритиковала женщин, которые после 50 надевают пуш-ап и делают себе ягодицы

12 июля 2025, 02:07

Юлия Меньшова посмеялась над женщинами за 50, которые надевают пуш-ап

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущая Юлия Меньшова посмеялась над женщинами, которые после 50 лет пытаются составить конкуренцию молодым девушкам. Как отметила звезда, такая борьба обязательно закончится поражением.





Журналистка обратила внимание на то, что девушки в 20 лет отличаются натуральной красотой. При этом после 50 женщинам приходится прибегать к услугам косметологов и хирургов.





«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — цитирует Меньшову Starhit.