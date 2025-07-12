«Мне смешно»: Юлия Меньшова раскритиковала женщин, которые после 50 надевают пуш-ап и делают себе ягодицы

Юлия Меньшова посмеялась над женщинами за 50, которые надевают пуш-ап
Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущая Юлия Меньшова посмеялась над женщинами, которые после 50 лет пытаются составить конкуренцию молодым девушкам. Как отметила звезда, такая борьба обязательно закончится поражением.



Журналистка обратила внимание на то, что девушки в 20 лет отличаются натуральной красотой. При этом после 50 женщинам приходится прибегать к услугам косметологов и хирургов.

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — цитирует Меньшову Starhit.

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Юлия отметила, что она не критикует женщин, которые просто выглядят элегантно и следят за собой. Она говорит о тех, кто пытается переделать себя в погоне за молодостью. Меньшова напомнила таким женщинам, природу не обманешь.

Сама Юлия заявила, ей не стыдно произносить свой возраст. Напомним, телеведущей 55 лет. К тому же журналистка ведет скромный образ жизни и не стремится попасть на светские тусовки. Если она все-таки там присутствует, то ведет себя тихо, не привлекая внимания. Даже по Москве Меньшова передвигается не на личном авто, а на метро, при этом тщательно маскируясь.
Иван Мусатов

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