«Это помогает во многом»: Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказывает в США о своей популярности в РФ

27 июля 2025, 01:09

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказывает в США о своей популярности в РФ

Саша Зверева (Фото: Telegram/sashazverevala)

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева уже многие годы проживает в США. Артистка не планирует возвращаться в Россию, но регулярно рассказывает за океаном о своей популярности в РФ.





Исполнительница хита «Солнышко в руках» признается, что рассказы о ее популярности помогают решать бытовые проблемы. Как оказалось, некоторые готовы оказать Зверевой какие-то услуги совершенно бесплатно.





«Американцам говорю, что я звезда в России — это всегда провоцирует к тебе особенное отношение. Я этим, честно сказать, пользуюсь, потому что это помогает в жизни очень во многом. Например, приехал ты в Америку, да и не знаешь как тебе в новой квартире забить гвоздь, чтобы картину повесить, или диван собрать. Вот тогда ты и говоришь, что звезда», — рассказала Саша в интервью для RU.TV.

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«11 лет назад я полетела туда с детишками, села на пляж, обалдела, какие красивые мужчины, какие красивые волны, какие красивые летают пеликаны, и подумала: „А чего бы мне не жить и там, и здесь?“», — объясняет Зверева причину своего решения переехать в Калифорнию.