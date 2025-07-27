«Это помогает во многом»: Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказывает в США о своей популярности в РФ
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказывает в США о своей популярности в РФ
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева уже многие годы проживает в США. Артистка не планирует возвращаться в Россию, но регулярно рассказывает за океаном о своей популярности в РФ.
Исполнительница хита «Солнышко в руках» признается, что рассказы о ее популярности помогают решать бытовые проблемы. Как оказалось, некоторые готовы оказать Зверевой какие-то услуги совершенно бесплатно.
«Американцам говорю, что я звезда в России — это всегда провоцирует к тебе особенное отношение. Я этим, честно сказать, пользуюсь, потому что это помогает в жизни очень во многом. Например, приехал ты в Америку, да и не знаешь как тебе в новой квартире забить гвоздь, чтобы картину повесить, или диван собрать. Вот тогда ты и говоришь, что звезда», — рассказала Саша в интервью для RU.TV.
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Зверева развелась с диджеем Дмитрием Алмазовым, после чего решила кардинально изменить свою жизнь. В 2015 году она уехала из России. Спустя 5 лет Саша нашла нового супруга — юриста Дэна Уолбрана. Вскоре у пары появился ребенок.
«11 лет назад я полетела туда с детишками, села на пляж, обалдела, какие красивые мужчины, какие красивые волны, какие красивые летают пеликаны, и подумала: „А чего бы мне не жить и там, и здесь?“», — объясняет Зверева причину своего решения переехать в Калифорнию.
Как оказалось, хейтеры регулярно пишут Саше об ее неудачной попытке покорить запад. Сама певица говорит, что и не планировать становиться знаменитостью за рубежом.